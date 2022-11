Zebraliśmy świąteczne promocje operatorów GSM. Wszyscy czymś kuszą

Święta Bożego Narodzenia 2022 coraz bliżej, ale Wy już teraz możecie skorzystać z promocji, przygotowanych z tej okazji przez Orange, Play, UPC, Plus, Polsat Box i T-Mobile. Sprawdźcie, jakie promocje oferują najwięksi operatorzy w Polsce.

Promocje Orange na Boże Narodzenie 2022

Jeśli zdecydujecie się na abonament komórkowy Plan M lub Plan L albo wybrany pakiet Love (Standard, Extra bądź Premium), będziecie mogli otrzymać drugi smartfon lub smartwatch za 1 złoty. Do wyboru są zestawy:

Jeśli natomiast wybierzecie pakiet Love Standard (dotyczy też Love Standard z Netflix), Extra lub Premium na 24 miesiące, będziecie mogli otrzymać telewizor 32″ TCL 32D4300 albo smartfon realme narzo 50i Prime za 1 złoty.

W przypadku wybrania pakietu Love Standard, warunkiem skorzystania z promocji jest niekorzystanie wcześniej w danej lokalizacji z pakietu Love z telewizją – musi to być nowa umowa na dany adres.

Z promocji bezwarunkowo mogą zaś skorzystać wszyscy klienci, którzy zdecydują się na pakiety Love Extra i Love Premium – zarówno nowi, jak i przedłużający umowę.

Oferta Love z internetem światłowodowym do 300 Mbit/s. Dostępne są też prędkości do 600 Mbit/s i 1 Gbit/s – naturalnie w nieco wyższych cenach (fot. Tabletowo.pl)

Co najważniejsze, promocje łączą się ze sobą – jeśli wybierzecie pakiet Love Standard, Extra lub Premium oraz abonament komórkowy z Planem M albo Planem L wraz ze smartfonem, objętym promocją, będziecie mogli otrzymać telewizor 32″ TCL 32D4300 bądź smartfon realme narzo 50i Prime, a także drugi smartfon lub smartwatch za złotówkę.

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów lub do 2 stycznia 2023 roku. Z podobnej promocji mogą skorzystać też klienci firmowi. Ponadto Orange przygotowało dla nich dodatkowy pakiet 300 GB do wykorzystania w kraju (w ciągu maksymalnie 6 miesięcy) w taryfach Plan Firmowy i mobilny Internet Biurowy (w przypadku wybrania tego ostatniego można dodatkowo dostać słuchawki JBL T660 BT NC albo smartwatch realme Watch 3 za złotówkę + VAT).

Promocje Play na Boże Narodzenie 2022

Klienci, którzy przeniosą swój numer od innego operatora i wybiorą abonament komórkowy M, L lub HOMEBOX albo Play dla Firm L bądź XL, będą mogli kupić smartfony marek Samsung i Xiaomi taniej nawet o 50%, na przykład:

W ofercie Play M obowiązuje rabat do 30%, a w ofertach Play L i HOMEBOX do 50% (źródło: Biuro prasowe Play)

Operator przygotował również świąteczne zestawy JuniorBOX. Przy zakupie dowolnego smartfona w tej ofercie, otrzymacie w prezencie słuchawki bezprzewodowe Nokia Go Earbuds 2+ z funkcją redukcji hałasu otoczenia lub zegarek Maxcom Aurum.

Ponadto, jeśli przeniesiecie numer z innej sieci i wybierzecie taryfę MIX Elastyczny 50/100 lub 60/120, otrzymacie 6 miesięcy (doładowań) bez opłat. Jeżeli zaś zdecydujecie się na standardowy MIX, dostaniecie w prezencie 3 miesiące (doładowania) bez opłat. Do tego do każdej ww. oferty operator dodaje pakiet 100 GB do wykorzystania na social media (ważny przez 90 dni).

Promocje Play i UPC na Boże Narodzenie 2022

UPC daje na święta Bożego Narodzenia dostęp do serwisu Netflix (Plan Podstawowy) na 12 miesięcy za 0 złotych (potem 29 złotych miesięcznie). Do wyboru są trzy oferty:

do 135 kanałów + internet światłowodowy do 300 Mbit/s za 85 złotych miesięcznie,

do 174 kanałów + internet światłowodowy do 600 Mbit/s za 115 złotych miesięcznie,

do 184 kanałów + internet światłowodowy do 1 Gbit/s za 140 złotych miesięcznie.

Podane powyżej ceny obejmują rabaty za zgodę na rachunek elektroniczny oraz zgody marketingowe. Z takiej samej oferty mogą skorzystać również klienci Play, którzy dodatkowo otrzymają rabat w wysokości 30 złotych miesięcznie. Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy.

W najtańszym pakiecie również można wykupić dostęp do Viaplay za dodatkowe 10 złotych miesięcznie – w pozostałych dwóch jest on zapewniany w cenie abonamentu (fot. Tabletowo.pl)

W UPC dostępna jest też świąteczna promocja na sam internet światłowodowy, w ramach której operator daje w prezencie dostęp do Netlfiksa przez 4 miesiące za 0 złotych (potem 29 złotych miesięcznie, doliczane do rachunku). Tutaj także do wyboru są trzy prędkości:

do 300 Mbit/s – 50 złotych przez 4 miesiące, od 5. do 12. – 79 złotych miesięcznie,

do 600 Mbit/s – 60 złotych przez 4 miesiące, od 5. do 12. – 89 złotych miesięcznie,

do 1 Gbit/s – 80 złotych przez 4 miesiące, od 5. do 12. – 109 złotych miesięcznie.

Umowa podpisywana jest na 12 miesięcy. Opłata instalacyjna wynosi 50 złotych albo 1 złoty w przypadku zamówienia usługi przez internet.

Z kolei dla osób, zainteresowanych tylko telewizją, przygotowano dwie oferty:

ponad 55 kanałów + Viaplay w cenie abonamentu + Netflix za 0 złotych na 3 miesiące od 30 złotych miesięcznie,

ponad 110 kanałów + Viaplay w cenie abonamentu + Netflix za 0 złotych na 6 miesięcy od 50 złotych miesięcznie.

Ponadto każdy klient, który wybierze świąteczną ofertę internetu lub telewizji, może kupić telewizor LG 55UQ751C taniej o 600 złotych (za 1899 złotych; standardowa cena to 2499 złotych) na raty 0% (można wybrać liczbę rat).

4.5 Ocena

Promocje Plus na Boże Narodzenie 2022

Operator daje na tegoroczne święta Bożego Narodzenia dwa razy więcej internetu w abonamentach dla klientów indywidualnych (za minimum 55 złotych miesięcznie) na cały okres trwania umowy:

60 GB w abonamencie za 55 złotych miesięcznie,

120 GB w abonamencie za 65 złotych miesięcznie,

240 GB w abonamencie za 85 złotych miesięcznie.

Dwa razy więcej internetu otrzymają również klienci biznesowi:

48 GB w abonamencie za 45 złotych netto miesięcznie,

80 GB w abonamencie za 55 złotych netto miesięcznie,

140 GB w abonamencie za 65 złotych netto miesięcznie,

240 GB w abonamencie za 85 złotych netto miesięcznie.

Ponadto klienci indywidualni, którzy wybiorą abonament za minimum 55 złotych miesięcznie i wszyscy klienci firmowi (bez względu na kwotę wykupionego abonamentu) – zarówno nowi, jak przedłużający umowę oraz dokupujący kolejny numer – otrzymają w prezencie dostęp do serwisu Disney+ za 0 złotych na 24 miesiące.

źródło: Biuro prasowe Polkomtel

Dostęp do platformy Disney+ za 0 złotych przez dwa lata otrzymają również klienci, którzy wybiorą internet mobilny za minimum 50 złotych miesięcznie lub internet światłowodowy z prędkością minimum 300 Mbit/s.

Do tego na Boże Narodzenie 2022 operator daje drugi smartfon za 1 złoty, jeśli wybierzecie abonament za minimum 55 złotych miesięcznie. Do wyboru są zestawy:

źródło: Biuro prasowe Polkomtel

Co ważne, promocje łączą się ze sobą, co oznacza, że możecie dostać dwa razy więcej GB, dostęp do Disney+ na dwa lata i drugi smartfon za 1 złoty. Ponadto wciąż dostępna jest promocja, dzięki której otrzymacie rabat na nawet pięć kolejnych abonamentów nawet przez 15 miesięcy – w trakcie okresu promocyjnego zapłacicie za każdy 1 złoty, a później dostaniecie rabat wysokości 25 złotych miesięcznie w ramach programu SmartDOM. Co więcej, jeżeli wybierzecie abonament za minimum 55 złotych, otrzymacie w każdym dwa razy więcej GB i dostęp do serwisu Disney+ na dwa lata.

źródło: Biuro prasowe Polkomtel

Promocje Polsat Box na Boże Narodzenie 2022

Podpisując umowę na 24 miesiące, przez pierwszych sześć miesięcy nie będziecie musieli płacić opłaty abonamentowej za telewizję. Świąteczna promocja obowiązuje w każdej z 4 oferowanych technologii: satelitarnej, kablowej IPTV, internetowej OTT z dekoderem oraz naziemnej.

Na święta Bożego Narodzenia Polsat Box poleca w ofercie telewizji satelitarnej i kablowej IPTV cztery zestawy w cenach od 55 złotych do 100 złotych miesięcznie (płatne dopiero od 7. miesiąca, co przekłada się na oszczędność od 330 do nawet 600 złotych na samym abonamencie). Każdy z nich zawiera, oprócz kanałów telewizyjnych, dostęp do serwisu Disney+, a wybrane także dostęp do platformy HBO Max i kanałów HBO.

źródło: Grupa Polsat Plus

Klienci mogą jednak dowolnie konfigurować swoje zestawy na bazie dowolnego pakietu podstawowego (S, M, L w telewizji satelitarnej/kablowej IPTV lub Wygodny, Komfortowy, Bogaty w telewizji internetowej OTT) i dodatkowych pakietów tematycznych. Do każdej oferty można również dobrać dostęp do Disney+ i dekoder 4K z opłatą od 49 złotych.

Promocje T-Mobile na Boże Narodzenie 2022

Na święta Bożego Narodzenia otrzymacie w prezencie drugi smartfon, smartwatch lub słuchawki bezprzewodowe, jeśli wybierzecie abonament z taryfą M Nielimitowana albo L Niemilitowana. Do wyboru są zestawy:

Jeśli ktoś nie będzie jednak chciał wybrać jednego z ww. zestawów, otrzyma rabat do 250 złotych na wybrane przez siebie urządzenie. Dodatkowo w ofertach M Nielimitowana i L Nielimitowana T-Mobile dodaje w prezencie usługę Rozrywka bez Ograniczeń (daje ona dostęp m.in. do HBO Max bez dodatkowych opłat) na 6 miesięcy, a w taryfach XS i S na trzy miesiące za 0 złotych.

Dla klientów, którzy chcą kupić pełny pakiet usług, T-Mobile przygotowało promocję na pakiet Magenta Dom z abonamentem komórkowyn, internetem światłowodowym i telewizją ze 130 kanałami, w ramach której daje w prezencie usługę Rozrywka bez ograniczeń i dostęp do serwisu Player na 12 miesięcy. Dostęp do Playera na rok za darmo otrzymają również klienci T-Mobile, którzy dokupią internet światłowodowy i telewizję.

W ramach świątecznej promocji na pakiet Magenta Dom też można kupić zestaw z drugim urządzeniem w prezencie. Ponadto w tej ofercie dostępny jest zestaw, w skład którego wchodzi telewizor Philips 55″ 4K UHD HDR i słuchawki Philips UnBeat TAUH202BK/00 za 0 złotych.

T-Mobile przygotowało też świąteczną promocję na Happy BOX. W ofercie MIX 60 (12 pierwszych doładowań po 60 złotych, 12 kolejnych po 120 złotych) z usługą Supernet Video HD dostępne są trzy zestawy. W skład każdego wchodzi książka Nela i wrota do Amazonii oraz maskotka tukana tęczodziobego z lasu deszczowego, a także smartfon:

realme C31 3/32 GB za 1 złoty na start,

OPPO A17 4/64 GB za 1 złoty na start,

T Phone 5G 4/64 GB za 99 złotych na start.

źródło: Biuro prasowe T-Mobile Polska

Podsumowanie + ankieta

Większość operatorów kusi drugim smartfonem lub innym urządzeniem za złotówkę w abonamencie głosowym – wyjątkiem jest Play, który daje rabat na smartfony Samsunga i Xiaomi. Popularne jest też dodawanie w prezencie dostępu do serwisu VOD.

Nie sposób jednak obiektywnie wskazać najlepszej oferty – wszystkie są kuszące, lecz to Wy musicie podjąć decyzję, która najbardziej odpowiada Waszym oczekiwaniom, szczególnie, że trzeba wziąć pod uwagę dostępność usług operatora w danej lokalizacji.

Dajcie znać w naszej ankiecie, ofertę którego operatora na Boże Narodzenie 2022 Wy byście wybrali. Możecie też w komentarzach napisać, na którą się zdecydujecie, jeśli akurat macie okazję przedłużyć umowę albo chcecie kupić nową usługę.