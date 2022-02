realme 9 Pro+ oficjalnie. Smartfon zachwyca, cena szokuje

Model realme 9 Pro+ od samego początku zapowiadał się rewelacyjnie i nie zawiódł naszych oczekiwań. To smartfon, jakich mało, który na dodatek będzie dostępny w bardzo atrakcyjnej cenie. To idealny kandydat nie tylko na hit sezonu, ale nawet całego 2022 roku!

realme 9 Pro+ oficjalnie. To smartfon, który zachwyca

Asem w rękawie tego smartfona jest jego aparat, w którym zastosowano flagowej klasy sensor Sony IMX766 o rozmiarze 1/1.56″, a także optyczną stabilizację obrazu. Obiektyw ma przysłonę f/1.8, kąt widzenia 84,4° oraz ogniskową 23,6 mm i sześć soczewek. Obok niego znajduje się aparat z matrycą 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 119° i ogniskową 15,4 mm, a także osobny 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro (ogniskowa 21,8 mm; 88.8° FOV).

Producent podaje, że sensor Sony IMX766 przechwytuje o nawet 63,8% więcej światła niż poprzednia generacja, co pozwala zrobić jaśniejsze zdjęcia z większą ilością detali. Pracę aparatu wspiera też silnik AI Noise Reduction Engine 3.0, który redukuje ilość szumów (nawet o 30%) i pozwala uwydatnić szczegóły na fotografiach. Ponadto realme deklaruje, że smartfon zarejestruje również jasne i pełne detali filmy także w sytuacjach, gdy jest mniej światła.

Przykładowe zdjęcia, wykonane realme 9 Pro+ (źródło: realme)

Nie tylko jednak aparat na tyle ma ogromne możliwości – ten na przodzie, który charakteryzuje się rozdzielczością 16 Mpix, również. Dzięki Clear Fusion Algorithm zdjęcia typu selfie będą jasne i wyraźne nawet wtedy, gdy jest ciemniej. Ponadto algorytm dokładnie ustawia ostrość na każdej osobie w kadrze podczas robienia grupowych selfie.

realme 9 Pro Plus oferuje także tryb Smart Long Exposure (Inteligentna Długa Ekspozycja), co – jak podaje producent – normalnie jest możliwe tylko z lustrzanką. Funkcja ta pozwala uchwycić efektowne ujęcia, które wywołują efekt wow:

Nie tylko możliwości w dziedzinie foto i wideo są jednak killer-featurem realme 9 Pro Plus. Kolejnym, który robi tak samo ogromne wrażenie, a może nawet większe, jest… zmieniająca kolor obudowa. Co ciekawe, na stronie produktu realme najpierw właśnie jej poświęca chwilę uwagi, czyli teoretycznie dla producenta jest to ważniejszy aspekt.

Fakt, klienci często „kupują oczami”, aczkolwiek potem często pakują smartfon do etui i patrzą tylko na jego przód, który najczęściej niczym specjalnym się nie wyróżnia. Front realme 9 Pro+ też nie jest wyjątkowy, ale tył już tak, chociaż trzeba od razu zaznaczyć, że w tylko jednej wersji, bo tylko jeden wariant wykończeniowy zmienia kolor.

realme nazywa go „Sunrise Blue”, który wykorzystuje Light Shift Design i zmienia kolor z jasnoniebieskiego na czerwony, kiedy tylko zostanie wystawiony na działanie promieniowania słonecznego. Pozostałe wersje kolorystyczne to czarna Midnight Black i zielona Aurora Green. W tym miejscu producent podkreśla też, że realme 9 Pro+ ma wymiary 160,2×73,3×7,99 mm i waży 182 gramy.

realme 9 Pro+ może zatem zachwycić już przy pierwszym kontakcie, jednak to wciąż nie wszystko, co ma do zaoferowania. Smartfon wyposażono również w wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i śledzenia dotyku z prędkością 360 Hz.

Ekran w realme 9 Pro Plus ma przekątną 6,4 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9), a do tego jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass 5. generacji. Co więcej, pod wyświetlaczem znajduje się czytnik linii papilarnych, który pełni też rolę pulsometru.





realme 9 Pro+ (źródło: realme)

We wnętrzu realme 9 Pro+ znajduje się procesor MediaTek Dimensity 920 z modemem 5G oraz od 128 GB do 256 GB pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2 i od 6 GB do 8 GB RAM. W dodatku dzięki technologii Dynamic RAM Expansion smartfon może wydzielić z pamięci wbudowanej nawet do 5 GB na potrzeby pamięci operacyjnej.

Ponadto producent zastosował w realme 9 Pro+ pięciowarstwowy Vapor Chamber Cooling System, który w 100% pokrywa elementy generujące ciepło i jest w stanie zredukować temperaturę nawet o 10℃. Smartfon zasila akumulator o pojemności 4500 mAh, obsługujący ładowanie o mocy 60 W (przez port USB-C; zasilacz 10 V/6,5 A w zestawie), dzięki któremu można naładować baterię do 50% w zaledwie 15 minut.

Na pokładzie realme 9 Pro Plus znajdują się też moduł NFC, dual SIM, X-osiowy silnik liniowy oraz podwójne głośniki stereo z Dolby Audio i 3,5 mm złącze słuchawkowe z certyfikatem Hi-Res Audio. Smartfon fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z interfejsem realme UI 3.0. W zestawie producent dodaje dedykowane etui ochronne.

Cena realme 9 Pro Plus szokuje

Wydawałoby się, że smartfon, który oferuje tyle innowacyjnych i topowych rozwiązań, musi kosztować dużo. Tymczasem cena realme 9 Pro+ w Polsce będzie wynosić 1799 złotych za wersję 6 GB/128 GB i 1999 złotych za wariant 8 GB/256 GB. W dniach 23-24 lutego odbędzie się jednak flash sale, w trakcie którego obie konfiguracje będą sprzedawane o 200 złotych taniej, tj. za 1599 złotych i 1799 złotych.