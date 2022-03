Porównanie Redmi Note 11 vs Redmi Note 11 Pro – czym się różnią?

Gdy na rynku pojawia się rodzina produktów, zawierająca model podstawowy i Pro, sporo z nas od razu lgnie w kierunku drugiego z nich. Nie każdy jednak potrzebuje droższego urządzenia, bo albo nie jest mu takie potrzebne, albo przekracza przeznaczony na nowy sprzęt budżet. Dziś przyjrzymy się linii Xiaomi Redmi Note 11 i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie czym się oba modele od siebie różnią, w czym są podobne oraz który smartfon jest dla kogo.

Design – znajdź trzy różnice

Patrząc na Redmi Note 11 i Redmi Note 11 Pro w oczy rzuca się przede wszystkim ich wielkość. Pierwszy, za sprawą mniejszego ekranu (6,43”) ma wymiary 159,87 x 73,87 x 8,09 mm, natomiast drugi z nich – 6,67” – 164,19 x 76,10 x 8,12 mm. Od razu zatem wiadomo, że jeden jest mniejszy i nieco węższy, a drugi – analogicznie – większy i szerszy, co z kolei powinno być podpowiedzią dla osób, dla których wielkość smartfona ma znaczenie.

W samym wzornictwie obu smartfonów można znaleźć podstawową różnicę – podczas gdy bryła Redmi Note 11 Pro jest płaska (zarówno krawędzie, jak i tył), tak w przypadku Redmi Note 11 mamy do czynienia z lekko zaobloną obudową. Pierwszy z nich może się bardziej podobać, ale – subiektywnie – to drugi nieco lepiej dopasowuje się do dłoni.

Trzecia różnica to wygląd wyspy aparatów. Na pierwszy rzut oka są do siebie bardzo zbliżone, ale wystarczy się bardziej przyjrzeć, by dostrzec, że wcale nie są takie same. W Redmi Note 11 wyspa jest jednolita, znajduje się na tej samej wysokości w każdym jej punkcie i jest otoczona srebrną ramką. W Redmi Note 11 z kolei aparat główny (108 Mpix) wystaje jeszcze bardziej względem pozostałej części modułu.

Od razu zaznaczę, że w obu przypadkach z telefonami dołączone do zestawu są etui, które – niezależnie od modelu – chroni moduł aparatów w całości (etui Pro przy aparatach jest nieco inaczej wyprofilowane).

Ostatnia z większych różnic to otwór zawierający przedni aparat – ten w Redmi Note 11 Pro wydaje się znacznie mniejszy niż w Redmi Note 11.

Mając kwestie wzornictwa za sobą, spójrzmy w stronę parametrów technicznych.

Porównanie specyfikacji Redmi Note 11 z Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Redmi Note 11 Pro wyświetlacz AMOLED 6,43” 2400×1080 90 Hz AMOLED 6,67” 2400×1080 120 Hz procesor Qualcomm Snapdragon 680 z Adreno 610 MediaTek Helio G96 z Mali-G57 wersje 4 GB / 64 GB

4 GB / 128 GB

6 GB / 128 GB 6 GB / 64 GB

6 GB / 128 GB aparat główny 50 Mpix (f/1.8) + ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2 118° + makro 2 Mpix f/2.4 i do pomiaru głębi 2 Mpix f/2.4 108 Mpix (f/1.8) + ultraszerokokątny 8 Mpix f/2.2 118° + makro 2 Mpix f/2.4 i do pomiaru głębi 2 Mpix f/2.4 aparat przedni 13 Mpix 16 Mpix dual SIM 2x nanoSIM + microSD 2x nanoSIM

lub nanoSIM + microSD pojemność akumulatora 5000 mAh, 33 W 5000 mAh, 67 W wymiary 159,87 x 73,87 x 8,09 mm 164,19 x 76,10 x 8,12 mm waga 179 g 202 g pozostałe głośniki stereo 3.5 mm jack audio

port podczerwieni

Bluetooth 5.0

WiFi 2,4 & 5 GHz

NFC

4G

czytnik linii papilarnych na prawym boku głośniki stereo 3.5 mm jack audio

port podczerwieni

Bluetooth 5.0

WiFi 2,4 & 5 GHz

NFC

4G

czytnik linii papilarnych na prawym boku cena 999 złotych

1099 złotych

1199 złotych ceny do 25.03.2022:

1399 złotych

1499 złotych



standardowe:

1499 złotych

1599 złotych

Co jest podobne?

ekrany w technologii AMOLED,

czytniki linii papilarnych na prawej krawędzi,

pojemność akumulatorów (5000 mAh),

głośniki stereo,

3.5 mm jack audio,

port podczerwieni w obu na górnej krawędzi.

Czym wyróżnia się Redmi Note 11:

możliwością korzystania z dwóch kart nanoSIM i dodatkowo microSD (vs dual SIM hybrydowy),

mniejszym ekranem (6,43” vs 6,67”), a co za tym idzie – mniejszymi wymiarami (159,87 x 73,87 x 8,09 mm vs 164,19 x 76,10 x 8,12 mm),

niższą masą (179 g vs 202 g),

niższą ceną (od 999 złotych vs od 1399 złotych).

Czym wyróżnia się Redmi Note 11 Pro:

wyższą częstotliwością odświeżania ekranu (120 Hz vs 90 Hz),

szybszym ładowaniem (67 W vs 33 W),

wyższą rozdzielczością głównego aparatu (108 Mpix vs 50 Mpix),

wyższą rozdzielczością przedniego aparatu (16 Mpix vs 13 Mpix),

wyższą ilością RAM w podstawowej wersji (6 GB vs 4 GB).

W codziennym użytkowaniu oba modele sprawdzają się co najmniej zadowalająco. Redmi Note 11 Pro, ze względu na nieco lepsze parametry, siłą rzeczy jest nieco szybszy, a płynność działania dodatkowo potęguje wyższa częstotliwość odświeżania ekranu. Ale to nie jest tak, że nagle Redmi Note 11 działa tragicznie – w jego przypadku jest OK, powiedziałabym, że adekwatnie do ceny.

Zresztą, różnice w testach syntetycznych też nie biorą się znikąd. Przy czym pamiętajcie, że nie miałam okazji testować Redmi Note 11 z 6 GB RAM – a tańszą edycję, z 4 GB. Nie powinno mieć to większego odzwierciedlenia w wynikach, ale by być fair taka adnotacja musi się tu znaleźć.

Benchmark Xiaomi Redmi Note 11

(4 GB RAM) Xiaomi Redmi Note 11 Pro

(6 GB RAM) Geekbench 5 – singe core 371 527 Geekbench 5 – multi core 946 1868 3DMark – single shot 2055 3443 3DMark – single shot extreme 1312 2411

Porównanie aparatów Redmi Note 11 vs Redmi Note 11 Pro

Nie byłabym sobą, gdybym nie pokazała Wam zdjęć pochodzących z obu smartfonów, zrobionych oczywiście chwilę po sobie, z maksymalną próbą zachowania podobnych kadrów (wszystkie zdjęcia robiłam bez włączonej sztucznej inteligencji – ta momentami przesadza z kontrastem i nasyceniem, warto mieć to na uwadze).

Pierwsze zdjęcie z pary to zawsze Redmi Note 11, drugie – Redmi Note 11 Pro:

tryb portretowy tryb portretowy tryb nocny tryb nocny szeroko – noc

Tym, co od razu rzuca się w oczy, jest szerszy kąt widzenia w przypadku głównego aparatu Redmi Note 11 Pro – oznacza to, że jest w stanie uchwycić więcej kadru bez przełączania się na ultraszerokokątną soczewkę.

W przypadku Redmi Note 11 Pro w ultraszerokim kącie mamy dostępny tryb nocny, który z kolei nie jest obecny w Redmi Note 11.

Podsumowanie

Niniejsze porównanie nie miało na celu wskazania lepszego smartfona, bo to można właściwie zrobić bez rozpisywania się – zasada “droższy jest lepszy” tutaj sprawdza się idealnie. Jednak dzięki niniejszemu zestawieniu wiecie już, jak duża jest różnica pomiędzy Redmi Note 11 i Redmi Note 11 Pro, i – tym samym – czy, patrząc przez pryzmat swoich preferencji – warto dopłacić do Pro czy jednak wybrać podstawowy model.

Jeśli nie macie skonkretyzowanych preferencji i myślicie nad wersją 6 GB / 128 GB jednego z dwóch modeli, różnica 300 złotych zdaje się grać na korzyść Redmi Note 11 Pro. Jeśli jednak wolicie mniejszy smartfon, a przy okazji nie jesteście aż tak wymagającymi użytkownikami, Redmi Note 11 okaże się niezłym wyborem.

_

Porównanie przygotowałam przy współpracy z Xiaomi. Producent nie miał jednak wpływu na moją ocenę sprzętu