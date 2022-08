Najnowszy smartwatch realme już dostępny w Polsce

Producent zaprezentował realme Watch 3 zaledwie tydzień temu, a urządzenie już trafiło do sprzedaży w Polsce. Ile kosztuje i co oferuje najnowszy smartwatch marki realme? Gdzie go można kupić?

realme Watch 3 już w Polsce. Ile kosztuje? (cena)

Model ten w pierwszej kolejności zadebiutował w Indiach, gdzie jego regularną cenę ustalono na 3499 rupii (równowartość ~205 złotych), aczkolwiek producent przygotował specjalną promocję na start, w ramach której sprzedawał swój najnowszy zegarek za 2999 rupii (~175 złotych).

Ile natomiast realme Watch 3 kosztuje w Polsce? Model ten pojawił się już w sklepach w kraju nad Wisłą i w każdym widnieje taka sama cena – 299 złotych. Klienci mają do wyboru dwie wersje kolorystyczne: czarną i szarą. Urządzenie kupicie w oficjalnych sklepach internetowych producenta – skleprealme.pl i realme-shop.pl – a także u autoryzowanych partnerów, m.in. RTV Euro AGD, Media Expert i x-kom.

Specyfikacja smartwatcha realme Watch 3

Urządzenie wyposażone jest w duży i czytelny (ponadto producent używa nawet określenia ogromny) wyświetlacz o przekątnej 1,8 cala. realme podkreśla, że współczynnik screen-to-body ratio wynosi 67,5%, czyli o 35% więcej niż w modelu poprzedniej generacji, tj. realme Watch 2. Ponadto warto też wspomnieć, że maksymalna jasność ekranu wynosi 500 nitów, dzięki czemu nie powinno być problemu z czytelnością nawet w słońcu. Dodatkowym ficzerem jest możliwość ustawienia jako tła jednej z ponad 100 unikalnych tarcz (za pośrednictwem aplikacji realme Link).

Najnowszy zegarek realme oferuje również ponad 110 trybów sportowych, a dzięki temu, że waży zaledwie 14 gramów, nie będzie ciążył i przeszkadzał podczas aktywności fizycznej i treningów. Urządzenie potrafi też podać wynik ćwiczeń aerobowych, pułap tlenowy i zalecany czas odpoczynku po wysiłku.

Ponadto zegarek zapewnia funkcję całodobowego monitorowania pulsu, poziomu stresu oraz saturacji (pod warunkiem, że użytkownik się nie rusza – urządzenie sprawdza to co 10 minut i jeśli jego właściciel stoi w miejscu, dokonuje pomiaru). Do tego nie zabrakło również funkcji monitorowania snu wraz z jego późniejszą analizą z podziałem na fazy.

Źródło: realme

Warto też wspomnieć o funkcjach przypominania o napiciu się wody i rekomendacji ruszeniu się z miejsca (jeśli użytkownik w ciągu godziny wykona mniej niż 100 kroków), a także śledzenia podstawowej aktywności przez cały dzień (w tym liczby zrobionych kroków i spalonych kalorii). Producent podkreśla również, że w powiadomieniach wyświetlane są emoji, a to nie jest takie oczywiste (to niestety nie standard w smartwatchach). Co więcej, po połączeniu ze smartfonem przez Bluetooth można rozmawiać za pośrednictwem zegarka, bowiem ma głośnik i mikrofon (+ algorytmy do redukcji hałasów z otoczenia i wzmacniacz dźwięku).

Według deklaracji, realme Watch 3 będzie działał na jednym ładowaniu do 7 dni (aczkolwiek finalny czas pracy zawsze zależy od indywidualnego sposobu korzystania). Trzeba też zauważyć, że obudowa urządzenia spełnia kryteria standardu IP68, aczkolwiek producent podaje na swojej stronie, że zegarek można swobodnie nosić jedynie w trakcie mycia rąk lub zmywania – nie nadaje się on zaś do noszenia podczas pływania i kąpieli pod prysznicem.