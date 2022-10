Operatorzy nie mają powodów do zadowolenia, z wyjątkiem T-Mobile

Urząd Komunikacji Elektronicznej podsumował dane na temat przenoszenia numerów w trzecim kwartale 2022 roku. Okazuje się, że wśród największych operatorów komórkowych z tzw. Wielkiej czwórki tylko jeden wyszedł na plus, podczas gdy pozostali nie mieli tyle szczęścia.

Raport UKE nt. przenoszenia numerów w trzecim kwartale 2022 roku

Mimo że telefonia stacjonarna nie jest już tak popularna jak kiedyś, bo w wielu mieszkaniach i domach komórki skutecznie ją zastąpiły, to wciąż jest używana. Klienci nie są jednak przywiązani do jednego operatora, co doskonale pokazuje najnowszy raport Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Urząd podaje, że w trzecim kwartale 2022 roku w sieciach stacjonarnych przeniesiono w sumie 67572 numery – 19869 w lipcu, 10112 w sierpniu i aż 37591 we wrześniu 2022 roku. Najwięcej, bo 20112 numerów, przeniesiono w pierwszym tygodniu września. Również w tym miesiącu przeniesiono ich najwięcej w skali jednego dnia – konkretniej 1 września 2022 roku (19903). Dla przypomnienia, rok temu przeniesiono podobną liczbę numerów – 66266.

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Najwięcej numerów netto (bilans pomiędzy numerami oddanymi i przyjętymi) zyskało Orange (17180), natomiast stracili Netia (-20395) i Polkomtel, tj. operator sieci Plus (-11278). Tutaj warto przypomnieć, że obie spółki wchodzą w skład Grupy Polsat Plus.

Jeśli zaś chodzi o operatorów komórkowych, to w trzecim kwartale 2022 roku w sieciach ruchomych przeniesiono w sumie 345123 numery: w lipcu 114451, w sierpniu 112618 i we wrześniu 118054. Jak widać, w każdym miesiącu było to mniej więcej tyle samo. I jednocześnie to podobna liczba, co w trzecim kwartale 2021 roku, w trakcie którego klienci przenieśli łącznie 332902 numery.

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

Nie wszyscy operatorzy komórkowi mieli tyle samo szczęścia w trzecim kwartale 2022 roku

Podobnie jak w trzecim kwartale 2021 roku, z operatorów infrastrukturalnych dodatni wynik netto odnotował tylko T-Mobile, jednak podczas gdy w Q3 2021 było to zaledwie 350 numerów, to w Q3 2022 aż 21872! Niewykluczone, że w osiągnięciu tak dobrego wyniku pomogła promocja, w ramach której operator płacił 6 rat za urządzenie za klienta. Przy okazji przypominamy, że cały czas ona obowiązuje i dzięki niej można kupić m.in. Galaxy Z Flip 4 aż 1200 złotych taniej.

Pozostali operatorzy z tzw. Wielkiej czwórki – jak jeden mąż – zakończyli trzeci kwartał 2022 roku na minusie, aczkolwiek na ich tle niechlubnie wyróżnia się Plus, który stracił netto aż 33107 numerów, podczas gdy Play 8861, a Orange 5061. Tutaj warto zauważyć, że Play już kolejny kwartał z rzędu notuje relatywnie dobry wynik, gdyż w przeszłości bywało, że tracił netto kilkadziesiąt tysięcy numerów.

źródło: Urząd Komunikacji Elektronicznej

W swoich raportach Urząd Komunikacji Elektronicznej uwzględnia również operatorów wirtualnych (MVNO). W najnowszym za trzeci kwartał 2022 roku pojawiła się nawet Fonia, która oferuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet 5G „za darmo”, bo w zamian za oglądanie reklam – klient musi zapłacić jedynie opłatę aktywacyjną w wysokości 49 złotych. Jej wynik nie jest jednak imponujący, gdyż przyjęła tylko jeden numer, ale wynika to z faktu, że oficjalnie zaczęła działać dopiero 30 września, czyli ostatniego dnia trzeciego kwartału 2022 roku.

Z niecierpliwością czekamy na kolejny raport UKE, ponieważ jesteśmy ogromnie ciekawi, czy taki model przyciągnie klientów. Zanim to jednak nastąpi, spójrzmy, jak sytuacja wygląda u innych, znanych operatorów wirtualnych. Najwięcej numerów netto zyskali m.in. Premium Mobile (+6114), Vectra (+3715), Mobile Vikings (+3376), CANAL+ (+1253) i OTVARTA (+1212).