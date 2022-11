Plus przedstawił ofertę na Boże Narodzenie. Dwa razy więcej GB i… „Kevin sam w domu”

Do tegorocznych świąt pozostało jeszcze kilka tygodni, ale klienci Plusa prezenty, a dokładniej specjalnie przygotowane promocje, będą mogli odebrać znacznie wcześniej. Co ciekawe, jedna z nich zapewni dostęp do filmu „Kevin sam w domu” na popularnym serwisie VOD.

Dwa raz więcej gigabajtów w abonamencie

Dopiero co mogliśmy usłyszeć o ofertach Orange i Play na zbliżające się Boże Narodzenie, a już teraz zestaw atrakcyjnych promocji przedstawił kolejny operator. Omówienie oferty Plusa zacznijmy od odczuwalnie większych paczek internetu do wykorzystania.

Plus zdecydował się podwoić pakiet danych z dostępem do sieci 5G. Otóż klienci wybierający abonament głosowy za minimum 55 złotych miesięcznie otrzymają aż dwa raz więcej gigabajtów na cały okres trwania umowy. Oferta, zależnie od wybranego abonamentu, przedstawia się następująco:

55 zł/mies. zamiast 30 GB otrzymujemy aż 60 GB,

65 zł/mies. zamiast 60 GB otrzymujemy aż 120GB,

85 zł/mies. zamiast 120 GB otrzymujemy aż 240 GB.

Promocja obowiązuje również w ofercie dla klientów biznesowych. Tutaj mamy:

45 zł/mies. netto zamiast 24 GB otrzymujemy 48 GB,

55 zł/mies. netto zamiast 40 GB otrzymujemy 80 GB,

65 zł/mies. netto zamiast 70 GB otrzymujemy 140 GB,

85 zł/mies. netto zamiast 120 GB otrzymujemy 240GB.

Warto dodać, że z przedstawionej oferty mogą skorzystać zarówno klienci wybierający abonament z telefonem, jak i bez. Ponadto z każdym z abonamentów mamy jeszcze rozmowy oraz SMS-y/MMS-y bez limitu.

Disney+ na dwa lata

Jeśli weszliście tutaj, aby przede wszystkim dowiedzieć się na temat filmu „Kevin sam w domu”, to już spieszę z wyjaśnieniem. Zacznijmy od tego, że jest on dostępny na Disney+. Natomiast Plus, w ramach promocji, zapewni swoim klientom możliwość oglądania filmów i seriali na tej platformie bez dodatkowych opłat.

Zainteresowani? Jeśli tak, to w celu skorzystania z promocji wystarczy przedłużyć obecny abonament, dołączyć do Plusa przenosząc się od innego operatora lub kupić nowy numer. Disney+ jest bowiem dostępny w prezencie na 2 lata dla klientów indywidualnych przy wyborze abonamentu głosowego za minimum 55 złotych miesięcznie. W przypadku oferty dla firm, dostęp do Disney+ przez 2 lata w prezencie obowiązuje przy wyborze abonamentu głosowego za minimum 45 złotych netto.

Co więcej, dostęp do Disney+ na taki sam okres w prezencie otrzymają również klienci, którzy wybiorą internet 5G/LTE Plusa za minimum 50 złotych miesięcznie lub Plus Światłowód o szybkościi do 300 Mb/s lub większej.

Świąteczna oferta dla rodzin

Skoro temat Kevina mamy już za sobą, to przejdźmy do kolejnych promocji. Nowi klienci, którzy przeniosą numer lub kupią nowy z abonamentem za co najmniej 55 złotych miesięcznie wciąż mogą skorzystać z promocji na 5 dodatkowych abonamentów dla bliskich za 1 złotych miesięcznie nawet przez 15 miesięcy.

Co więcej, w każdym z dodatkowych abonamentów za złotówkę dostępne są także inne promocje – dwa razy więcej gigabajtów i Disney+ w prezencie nawet na 2 lata. Po zakończeniu okresu promocyjnego opłata za abonament zostanie obniżona o 25 zł miesięcznie w ramach programu smartDOM.

Wypada dodać, że z promocji na abonamenty mogą skorzystać także klienci biznesowi, którzy mogą dobrać nawet do 7 dodatkowych kart z abonamentem za złotówkę miesięcznie.

Szukasz nowego smartfona? W Plusie drugi dostaniesz za złotówkę

Świąteczna oferta Plusa to również atrakcyjna oferty na smartfony. Od 7 listopada bieżacego roku klienci, którzy zdecydują się na ratalny zakup OPPO Reno 7 5G 8/256GB wraz z abonamentem za minimum 55 złotych miesięcznie, otrzymają drugi smartfon OPPO A17 4/64GB za symboliczną złotówkę.

Jeśli jednak wolicie sprzęt Samsunga, to możliwe, że zainteresuje Was druga oferta. Otóż klienci wybierający abonament telefoniczny z modelem Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB lub Galaxy S21 FE 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G czy Galaxy S22 Ultra 5G mogą dokupić Samsunga Galaxy A13 4/64GB również za złotówkę.

Należy pamiętać, że wszystkie powyższe promocje łączą się ze sobą. Oznacza to, że klient decydujący się na abonament z wybranym smartfonem może zyskać nawet 240 GB, Disney+ na 2 lata w prezencie i drugi smartfon za złotówkę. Cała oferta świąteczna startuje od 7 listopada 2022 roku.