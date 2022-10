Nowa oferta Orange. Abonament z nawet 300 GB internetu 5G

Orange zdecydowało się odświeżyć ofertę abonamentu komórkowego. Klienci mają do wyboru trzy pakiety z dostępem do internetu w technologii 5G i CyberOchroną w zestawie bez dodatkowych opłat. Ponadto w wybranych taryfach operator dodaje rabat na telefon, nawet do 300 złotych.

Nowa oferta Orange na abonament komórkowy z internetem 5G

Klienci mogą wybrać jedną z trzech ofert: Plan S za 55 złotych miesięcznie, Plan M za 65 złotych miesięcznie i Plan L za 85 złotych miesięcznie. Osoby, które zdecydują się przenieść swój numer z innej sieci, nie będą musiały płacić abonamentu przez 2 miesiące. Warto jednak pamiętać, że podane powyżej ceny obowiązują do 24. miesiąca – od 25. opłata abonamentowa wzrośnie o 10 złotych w każdym przypadku, jeśli klient nie zdecyduje się przedłużyć umowy i przejdzie ona na czas nieoznaczony.

W każdym abonamencie operator zapewnia rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju oraz w roamingu w Unii Europejskiej bez limitu, a do tego pakiet internetu z dostępem do technologii 5G:

Plan S – 30 GB w kraju i 9,5 GB w UE (po wykorzystaniu prędkość transmisji zostanie ograniczona do 16 kb/s);

Plan M – 140 GB przez 12 miesięcy, potem 70 GB w kraju i 11,23 GB w UE (po wykorzystaniu prędkość transmisji zostanie ograniczona do 1 Mbit/s),

Plan L – 300 GB przez 12 miesięcy, od 13. do 24. – 150 GB i 14,68 GB w UE (po wykorzystaniu prędkość transmisji zostanie ograniczona do 1 Mbit/s).

Nowy abonament komórkowy Orange to również bezpieczeństwo oraz rabaty na telefon i nie tylko

Klienci, którzy skorzystają z nowej oferty operatora, bez względu na to, na jaką taryfę się zdecydują, otrzymają w pakiecie CyberOchronę za 0 złotych. Usługa zostanie automatycznie włączona na numerze klienta i nie wymaga ona instalowania ani aktualizowania. Co ważne: działa ona zawsze, gdy użytkownik korzysta z mobilnej sieci Orange.

CyberOchrona standardowo kosztuje 7,98 złotych miesięcznie (pierwszy miesiąc za 0 złotych), zatem w okresie trwania umowy (24 miesiące) klient zaoszczędzi ponad 190 złotych. Usługa blokuje takie zagrożenia, jak kradzież tożsamości, przejmowanie kont w mediach społecznościowych, wyłudzenia danych bankowych czy blokada urządzenia i domaganie się okupu za nieupublicznianie skradzionych danych.

Ponadto w ramach najnowszej oferty Orange daje do 150 złotych rabatu na telefon w przypadku Planu M i do 300 złotych dla klientów Planu L, a także zniżkę w wysokości 20 złotych na kolejne numery. Do tego dostępne są zestawy z dwoma smartfonami, na przykład Samsung Galaxy S21 FE i Galaxy A13 lub Samsung Galaxy A33 i Galaxy A03 bądź Redmi 10 5G i Redmi 9A.