Polska premiera realme C11. Cena jest bardzo przystępna

Ostatnie, co można powiedzieć o smartfonach marki realme, to to, że są drogie (no, może z wyjątkiem realme X50 Pro 5G, za który trzeba zapłacić całkiem sporo). Wprowadzony dziś do Polski realme C11 jest najtańszym, dostępnym w kraju nad Wisłą smart-telefonem tego producenta.

realme sukcesywnie umacnia swoją pozycję w Polsce i ma bardzo ambitne plany na przyszłość. Wciąż jednak jest mało znaną marką w kraju nad Wisłą i musi walczyć o atencję. A najlepszym sposobem jest oferowanie smartfonów o bardzo atrakcyjnym stosunku ceny do możliwości, którym charakteryzuje się także wprowadzany właśnie do Polski realme C11.

Polska cena realme C11

Skoro wspomniałem, że jest to najtańszy w ofercie model tej marki, warto od razu powiedzieć, jaka jest cena realme C11. Producent ustalił ją na poziomie 499 złotych, co z miejsca sprawia, że smartfon ten staje się jedną z niewielu, godnych uwagi propozycji do 500 złotych. Właściwie jedynymi konkurentami dla niego mogą być Alcatel 1S 2020 i Nokia 4.2.

realme C11 Mint Green (źródło: realme)

Specyfikacja realme C11

Smartfon, co jest dla nas zaskoczeniem, bowiem wcześniej producent o tym nie wspominał, oferuje wyświetlacz AMOLED (!), który w tej półce cenowej jest prawdziwym rarytasem. Ekran ma przekątną 6,5 cala, proporcje 20:9 i rozdzielczość HD+ 1600×720 pikseli oraz wycięcie w kształcie litery „V” w górnej części.

Sercem smartfona jest ośmiordzeniowy (8x ARM Cortex-A53; 12 nm) procesor MediaTek Helio G35, który współpracuje z 3 GB RAM. Urządzenie ponadto oferuje 32 GB pamięci wbudowanej i da się ją rozszerzyć przy pomocy karty w formacie microSD.

realme C11 Pepper Grey (źródło: realme)

Smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji również pojedynczy aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie, podwójny z głównym sensorem o rozdzielczości 13 Mpix na tyle, niehybrydowy Dual SIM (2x nano SIM + microSD) i akumulator o pojemności 5000 mAh. W przypadku tego ostatniego warto wspomnieć jeszcze o funkcji power banka – urządzenie, w razie potrzeby, będzie mogło podładować inne sprzęty.

Producent na ten moment nie podał szczegółowych informacji na temat dostępności realme C11 w Polsce. Smartfon oficjalnie zostanie wprowadzony do Polski podczas konferencji, która rozpocznie się o godzinie 16:00. Wydarzenie będzie można obejrzeć na Facebooku i YouTubie marki realme