WIADOMOŚĆ DNIA: Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra dostają aktualizację do Androida 13 i One UI 5

Samsung zadeklarował, że flagowa seria Galaxy S22 otrzyma aktualizację do Androida 13 i najnowszej wersji interfejsu One UI jeszcze w październiku 2022 roku. Jak Koreańczycy powiedzieli, tak zrobili – aktualizacja jest już dostępna, również w Polsce.

Aktualizacja do systemu Android 13 z One UI dla serii Samsung Galaxy S22 dostępna w Polsce

Jeden z naszych Czytelników dał nam znać, że jego smartfon poinformował go o dostępności aktualizacji do Androida 13 z nowym One UI – dziękujemy Dawid! Co ciekawe, Galaxy S22 Ultra, którego pod ręką ma nasza Kasia, nie wyświetlił powiadomienia o tym, że nowa wersja oprogramowania jest dostępna, ale pojawiła się ona, kiedy ją wywołała w Ustawieniach.

Jeśli zatem macie smartfon z serii Galaxy S22 i jeszcze nie dostaliście automatycznego powiadomienia o aktualizacji do najnowszego Androida i One UI, koniecznie sprawdźcie ręcznie, ponieważ może ona być już dostępna do pobrania i zainstalowania. Jeżeli jednak kupiliście swojego Galaxy S22 u operatora, możliwe, że będziecie musieli poczekać na aktualizację nieco dłużej, gdyż zawsze nowe oprogramowanie musi przejść przez testy operatora.

Co nowego w One UI 5?

Lista zmian, nowości i funkcji w najnowszym One UI jest naprawdę bardzo długa. Producent wymienia m.in. większe symbole ikon, subtelne gradienty i poprawiony kontrast, nowe animacje i efekty przejścia, ulepszone efekty rozmycia i kolory, mnóstwo możliwości dostosowania ekranu blokady (m.in. stylu zegara), więcej tapet, nawet 16 motywów kolorystycznych opartych na jednej tapecie, możliwość ustawienia tła połączeń dla każdego kontaktu, ulepszenie mechanizmu Procedur, stosy widżetów czy więcej opcji dla podłączonych urządzeń.

Ponadto One UI 5 zapewnia łatwiejsze powiększanie jedną ręką w Galerii, ikonę pomocy w trybach Profesjonalnym i Wideo Pro, histogram w trybie Profesjonalnym, dodawanie znaków wodnych do zdjęć, obsługę teleobiektywu w trybie Żywność oraz upraszcza i usprawnia tryb jednego ujęcia, a także ułatwia wybór filtrów. Nowością jest również całkowicie nowy wygląd Historii.

Po zainstalowaniu One UI 5 aplikacje przy pierwszym uruchomieniu muszą też poprosić o zgodę na wysyłanie powiadomień, a do tego można wybrać, jakie typy powiadomień dany program może wysyłać. Ponadto dodana została możliwość ustawienia języka osobno dla każdej aplikacji oraz więcej opcji dla aplikacji RAM Plus, a także uruchamiania kilku minutników jednocześnie.

Aktualizacja Androida 13 dla serii Galaxy S22 zawiera w sobie również nowe poprawki zabezpieczeń, datowane na 1 października 2022 roku. W przypadku Galaxy S22 Ultra waży ona 2854,03 MB.

Pełny changelog nowego oprogramowania można sprawdzić na oficjalnej stronie producenta: