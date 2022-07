Abonament komórkowy, światłowód i telewizja w jednym? To proste!

Akcja partnerska

Jestem typem domatora. Uwielbiam spędzać czas w domu, choć przez wzgląd na prowadzenie działalności w pełni zdalnej, powierzchnia typowo domowa zmniejszyła się do minimum – w biurze pracuję, w salonie nagrywam filmy, a na balkonie często robię zdjęcia testowym produktom. Paradoksalnie też uwielbiam podróżować – zwiedzać nowe miejsca, poznawać nieznaną mi dotąd kulturę. Niezależnie jednak od wszystkiego, to w zaciszu swoich czterech ścian czuję się najlepiej. Wygląda na to, że nie tylko ja tak mam, z czego sprawę zdaje sobie również operator sieci T-Mobile, w której pojawiła się nowa oferta, łącząca w sobie trzy usługi – abonament komórkowy, internet światłowodowy i telewizję.

W domu najlepiej

No dobra, ręka w górę wszystkie osoby, które nie lubią płacić rachunków. Oho, widzę Was całkiem sporo. Należę do tych osób, które albo mają ustawione polecenia zapłaty, albo płacą za otrzymaną fakturę od razu, gdy trafi w jej ręce – żeby później nie zapomnieć.

Biorąc jednak pod uwagę, że abonament komórkowy mam w jednym miejscu (w T-Mobile zresztą!), a światłowód w innym, jestem zdana na konieczność płacenia dwóch osobnych rachunków. A gdybym miała jeszcze telewizję (a nie mam – korzystam wyłącznie z VoD), być może doszedłby do tego trzeci rachunek do opłacenia co miesiąc. I nawet, jeśli nie są to spore kwoty, preferowałabym mieć wszystko w jednym miejscu.

A teraz mogę – dzięki ofercie T-Mobile Magenta Dom

Skąd pojawił się na nią pomysł? To proste – oferta zdaje się być naturalnym rozwinięciem zaprezentowanej wcześniej idei nielimitowanego dostępu do internetu – także w technologii 5G. T-Mobile, wsłuchując się w głosy klientów, postanowiło iść o krok dalej, wdrażając ofertę bazującą na 3 filarach: nielimitowanym doświadczeniu, elastyczności i prostocie. Tym samym kontynuuje działanie w myśl hasła „Teraz ma znaczenie”.

Oferta występuje w dwóch odmianach – łącząc wszystkie usługi w jedną, tj. abonament komórkowy, światłowód i telewizję lub w opcji z samym światłowodem i telewizją, dla osób, które nie potrzebują zmian w zakresie oferty komórkowej. Skupmy się najpierw na pierwszej z nich.

Komórka, światłowód i telewizja w jednej ofercie

Doskonale widoczny jest tutaj pierwszy z filarów – brak limitów. W ramach miesięcznej opłaty, wynoszącej 95 zł złotych, otrzymujemy przez pierwsze 12 miesięcy trwania umowy:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i w roamingu w UE oraz nieograniczony limitem danych do wykorzystania internet mobilny w smartfonie z prędkością do 30 Mb/s,

internet światłowodowy dla domu w prędkości do 300 Mb/s,

usługa telewizji ze 130 kanałami (w tym m.in. HBO, kanały z rodziny Disney’a, Eleven Sports, czy TVN24) z pakietu L w promocyjnej ofercie na rok.

Do tego, przez pierwszy rok, otrzymujemy bezpłatny dostęp do platformy Player bez reklam w prezencie oraz router Wi-Fi, a także dostęp do usługi „Rozrywka bez Ograniczeń”, dzięki której możemy korzystać każdego miesiąca z tej samej lub innej platformy streamingowej – takiej jak Legimi, Tidal czy HBO Max.

Po promocyjnym okresie, wynoszącym 12 miesięcy, klient podejmuje decyzję, czy zostaje dalej z najwyższym pakietem telewizyjnym ze 130 kanałami czy zmniejsza na jeden z dostępnych. Do wyboru będą trzy:

S z 60 kanałami za 95 złotych / miesięcznie,

M ze 110 kanałami za 120 złotych / miesięcznie,

L ze 130 kanałami za 145 złotych / miesięcznie.

Zgodnie z drugim filarem oferty, czyli elastycznością, co miesiąc będzie można zmieniać typ pakietu telewizyjnego, zachowując oczywiście pozostaje elementy oferty bez zmian. I wreszcie dzięki trzeciemu filarowi, prostocie, zmian tych można dokonywać z poziomu aplikacji mobilnej, siedząc wygodnie w domu.

Bez komórki też można

No dobrze, a co w przypadku, gdy mamy już ofertę komórkową, z której jesteśmy zadowoleni i potrzebujemy jedynie światłowodu i telewizji? Na taką ewentualność T-Mobile również się przygotowało, oferując zestaw internetu światłowodowego do 300 Mb/s z telewizją ze 130 kanałami. Miesięczny koszt takiej oferty wynosi 70 złotych.

Dla obecnych klientów magentowego operatora przygotowano jednak dodatkowe korzyści – w ramach “Korzyści dla domu” otrzymacie ofertę o 20 złotych tańszą.

Dodam jeszcze, że w ramach oferty telewizyjnej, do klienta za złotówkę trafia dekoder, który – dzięki działaniu w oparciu Android TV – pozwala cieszyć się nie tylko telewizją w ramach pakietu T-Mobile, ale również wszelakimi aplikacjami, w tym VoD. Do tego dekoder umożliwia również nagrywanie interesujących nas treści czy oglądanie programów, których emisja miała miejsce w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Więcej informacji o ofercie znajdziecie na stronie T-Mobile.

Materiał powstał przy współpracy z T-Mobile