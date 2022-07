Zmiany w Orange – Netflix przez pół roku za darmo również w Orange Love Standard

Na początku kwietnia 2022 roku Orange dodało do swojej oferty pakiet Love Mini z Netflix, w ramach którego zapewnia klientom dostęp do wspomnianego serwisu VOD przez pół roku bez dodatkowych opłat. Od dziś na podobną ofertę mogą liczyć również ci, którzy wybiorą wyższy pakiet Love Standard. Ile to kosztuje?

Oferta Orange Love Standard (cena, co wchodzi w skład pakietu)

W skład pakietu Love Standard wchodzi internet światłowodowy w opcjach do 300 Mbit/s, do 600 Mbit/s i do 1 Gbit/s, abonament komórkowy z rozmowami, SMS-ami i MMS-ami bez limitu oraz pakietem 30 GB z pełną prędkością (potem do 1 Mbit/s bez limitu GB) + 300 GB na trzy miesiące za darmo, a także telefon internetowy z rozmowami bez limitu (stacjonarne krajowe i międzynarodowe do UE, USA i Kanady + komórkowe do USA i Kanady) i 119 kanałów telewizyjnych (w tym 80 HD i 2 w 4K).

Cena pakietu Love Standard z internetem światłowodowym do 300 Mbit/s zaczyna się od 109,99 złotych miesięcznie. Opcja z prędkością do 600 Mbit/s kosztuje od 119,99 złotych, a do 1 Gbit/s od 129,99 złotych. Klienci muszą dodatkowo płacić co miesiąc 3,99 złotych za modem Funbox 6 i kolejne 3,99 złotych za dekoder 4K. Ponadto jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 49,99 złotych, a dopłata do światłowodu w budynkach o typie zabudowy jednorodzinnej 20 złotych miesięcznie.

Netflix przez pół roku za darmo w Orange Love Standard + promocja na abonament komórkowy

Klienci, którzy zdecydują się na pakiet Love Standard, otrzymają w prezencie od operatora dostęp do serwisu VOD bez dodatkowych opłat przez pół roku. Później opłata za niego zostanie doliczona do rachunku – w przypadku oferty z internetem światłowodowym do 300 Mbit/s miesięczny abonament wyniesie 152,99 złotych.

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

W ramach tej oferty klienci otrzymają dostęp do pakietu Netflix Standard, który standardowo kosztuje 43 złotych miesięcznie i pozwala oglądać materiały w tym samym czasie na maksymalnie dwóch urządzeniach. Klient w dowolnym momencie będzie jednak mógł zmienić pakiet na wyższy – Premium – który kosztuje 60 złotych miesięcznie i umożliwia oglądanie na nawet czterech urządzeniach jednocześnie (w takiej sytuacji dopłaci różnicę, tj. 17 złotych).

Ponadto operator przypomina, że wciąż trwa promocja, w ramach której klienci indywidualni, którzy wybiorą abonament komórkowy z dostępem do technologii 5G (Plan 60, Plan 80 lub dowolny pakiet Love) i smartfonem w zestawie, otrzymają w prezencie dodatkowy pakiet 300 GB do wykorzystania przez trzy miesiące. Niniejsza oferta jest dostępna także dla osób, które przedłużą umowę.

Orange nie zapomina również o klientach firmowych – oni też mogą otrzymać dodatkowy pakiet 300 GB za darmo. W dodatku operator wprowadza zmiany w abonamencie miesięcznym, w tym zwiększa pakiety internetowe, nawet do 999 GB. Nowa oferta obowiązuje od 25 lipca 2022 roku.