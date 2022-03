Nowego realme C31 można „kupić oczami”

Faktem jest, że najwięcej emocji wzbudzają premiery flagowych smartfonów, choć i prezentacja niejednego średniopółkowca wywołała gorącą dyskusję. Debiuty budżetowych modeli raczej przechodzą bez większego echa i podobnie zapewne będzie też w tym przypadku. Nie oznacza to jednak, że realme C31 nie ma szans podbić serc klientów i dobrze się sprzedać. Jak najbardziej może to zrobić.

realme C31 prezentuje się naprawdę ładnie

realme umie tworzyć ładne smartfony. Na zdecydowaną większość aż przyjemnie popatrzeć, aczkolwiek na widok jednego z nich łzy same napływały do oczu – zob. realme X Master Edition. Najnowszy, przystępny model również wygląda atrakcyjnie. Może to nic specjalnego i oryginalnego, ale czasami nie trzeba się wyróżnić, żeby zwrócić na siebie uwagę.

źródło: realme

Mamy tu jednak małą „kontrowersję”, ponieważ smartfon dostępny jest w wersjach kolorystycznych Dark Green (Ciemna Zieleń) i Ligh Silver (Jasny Srebrny), podczas gdy na przygotowanych przez producenta grafikach wyglądają one na (odpowiednio) na czarną i fioletową. Ale to może tylko mnie wzrok myli.

Ceny smartfona również mogą się spodobać klientom. Mogą oni wybierać spośród dwóch konfiguracji. Pierwsza z nich oferuje 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej oraz kosztuje w Indonezji 1599000 rupii, co jest równowartością ~480 złotych. Druga, dla bardziej wymagających, ma z kolei 4 GB RAM, 64 GB pamięci wewnętrznej i kosztuje aktualnie 1749000 rupii (~530 złotych). Jej regularna cena to natomiast 1799000 rupii (~540 złotych).

Specyfikacja realme C31

Smartfon wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala, który wyświetla 16,7 mln kolorów i zajmuje 88,7% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio). W jego górnej części, w wycięciu w kształcie litery „V”, umieszczono aparat o rozdzielczości 5 Mpix do selfie i rozmów wideo.

Na tyle znajdują się natomiast trzy aparaty, w tym główny z matrycą 13 Mpix. Obok niego umieszczono sensor B&W do zdjęć portretowych i aparat do zdjęć makro. Ponadto na pokładzie realme C31 znajduje się procesor UNISOC T612 (12 nm) z rdzeniami ARM Cortex-A75, pamięć UFS 2.2, niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD do 1 TB) i akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowanie przez port USB-C), a także czytnik linii papilarnych i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Smartfon fabrycznie pracuje na systemie Android 11 z interfejsem realme UI R Edition. Producent podkreśla też, że realme C31 ma grubość 8,4 mm.