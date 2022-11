Pewni w sieci – nie daj się nabrać na oszustwo

Ostatnimi czasy w internecie nie brakuje oszustów, którzy są coraz sprytniejsi. Nie chcesz nadziać się na scam? Zerknij na materiały kampanii edukacyjnej „Pewni w sieci”, którą stworzył operator sieci T-Mobile.

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne

Temat cyberbezpieczeństwa w Polsce nie jest aż tak często poruszany, jak inne sprawy, a mimo wszystko jest to ważny aspekt. Coraz więcej danych, a nawet pieniędzy, przechowujemy w sieci lub chmurze, co sprawia, że są one narażone na różne ataki praktycznie non stop.

Z tego powodu powstała kampania „Pewni w sieci”, w ramach której T-Mobile informuje o najpopularniejszych działaniach oszustów, a także prostym językiem tłumaczy, na co zwracać uwagę i jak się przed nimi chronić.

Na początek garść statystyk

Zanim przejdziemy do meritum akcji, najpierw garść ważnych statystyk. W 2021 roku Polska zajęła 5. miejsce pod względem narażenia na próby złamania haseł pracownikom pracującym zdalnie. O 20000% wzrósł wskaźnik dezinformacji, a zaledwie 23% Polaków było w stanie odróżnić prawdziwą wiadomość e-mail od oszustwa (niezależnie od jego formy).

Szczególnie ta ostatnia informacja jest bardzo ciekawa. To oznacza, że aż 3/4 naszych rodaków jest w stanie nabrać się na oszustwo i potencjalnie dać wyłudzić dane lub, co gorsza, pieniądze. To mocno niepokojąca informacja.

źródło: pewniwsieci

Pewni w sieci – akcja spróbuje temu zaradzić

Zapewne głównym motywatorem przy tworzeniu akcji „Pewni w sieci” była właśnie ostatnia z podanych wyżej statystyk, która pokazuje, że aż 80% Polaków nie jest w stanie ocenić, czy odwiedzana przez nich strona jest bezpieczna.

Operator sieci komórkowej wspomina, że: w T-Mobile stworzyliśmy projekt edukacyjny „Pewni w sieci”, dzięki któremu w przystępny sposób będziemy dzielić się praktycznymi informacjami na temat zagrożeń w sieci oraz sposobów ochrony przed nimi. Stronę internetową, artykuły i kurs wideo z ekspertami stworzyliśmy w taki sposób, by każdy mógł w przystępny sposób dotrzeć do ważnych informacji i dzięki temu poczuć się pewniej w sieci.

7.5 Ocena

Na stronie pewniwsieci.pl znajdziemy 9 podstron, na których poruszono różne aspekty bezpiecznego poruszania się w internecie. Są to: phishing, socjotechniki, dezinformacja i fake newsy, bezpieczne zakupy online, smishing, prywatność w sieci, spoofing, bezpieczne urządzenia oraz bezpieczne hasła. Dla przykładu wchodząc w ostatnią z podanych podstron znajdziemy cały artykuł traktujący o tym, jak tworzyć silne hasła. W tym temacie powiedziano już wiele, ale jest jeszcze sporo do zrobienia.

Z tego miejsca dowiemy się, jakich haseł nie używać, gdyż oszuści mają przygotowane programy, które wpisują najpopularniejsze kombinacje. Zamiast tego lepiej jest użyć skomplikowanego ciągu znaków oraz cyfr lub wpisać losowe zdanie – nie zaczerpnięte z żadnego innego miejsca. Po więcej informacji odsyłamy do artykułu o bezpiecznych hasłach.

źródło: pewniwsieci

Innym, także ważnym aspektem, które porusza kampania, są fake newsy. Na przełomie ostatnich lat nie brakowało przecież nieprawdziwych informacji, które były udostępniane na masową skalę. Trzeba umieć je rozpoznać i oddzielić od rzetelnych wiadomości, a to wcale nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dobrą praktyką jest weryfikacja wiadomości u kilku, niezależnych od siebie źródeł.

Kurs cyberbezpieczeństwa

W ramach kampanii przygotowany został także edukacyjny cyberkurs tworzących serię 6 odcinków w formie wideo. Prowadzony jest przez Karola Wójcickiego, który gości szereg ekspertów wyspecjalizowanych w cyberbezpieczeństwie. W specjalnej sekcji na stronie akcji Pewni w Sieci znajdziemy player video, gdzie udostępniane są wszystkie filmy.

Zachęcamy do obejrzenia premiery czwartego odcinka serii Pewni w sieci, w którym dr Sylwia Gliwa, doktor nauk o bezpieczeństwie omawia zasady działania dezinformacji oraz tłumaczy jak można się przed nią chronić.

Kolejne odcinki będą odsłaniane raz w tygodniu na stronie projektu pewniwsieci.pl, jak również na oficjalnym kanale YouTube T-Mobile Polska.

Operator podkreśla, że dla niego bezpieczeństwo klientów jest kluczowe i posiada szereg rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa, od ochrony urządzeń mobilnych, poprzez zapewnienie ciągłości pracy firmom w razie awarii, aż po usługi chmurowe.

Trzeba przyznać, że cała akcja jest klarownie opisana na stronie pewniwsieci.pl, a same materiały rzetelne i pomocne dla osób, które nie wiedzą, jak zabezpieczyć się przed cyberatakami. Przekażcie znajomym – warto!

Materiał powstał przy współpracy z T-Mobile Polska