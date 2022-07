Nowa oferta telewizji naziemnej w Polsat Box z dekoderem za złotówkę

Podczas gdy wiele osób od dawna wieszczy koniec tradycyjnej telewizji, Grupa Polsat Plus wprowadza nową ofertę telewizji naziemnej w Polsat Box z pakietem 10 najpopularniejszych kanałów sportowych i informacyjnych oraz kilkunastu stacji radiowych, a także dekoderem DVB-T2 HEVC za złotówkę.

Nowa oferta telewizji naziemnej w Polsat Box (cena)

W ramach nowej oferty telewizji naziemnej klienci otrzymają dostęp do 10 najpopularniejszych kanałów sportowych i informacyjnych oraz 28 ogólnodostępnych, bezpłatnych kanałów naziemnej telewizji cyfrowej, a ponadto kilkunastu stacji radiowych.

Wśród 10 wspomnianych kanałów sportowych i informacyjnych znajdują się: Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Eleven Sports 1, Eleven Sports 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Polsat News, TVN 24, TVN Turbo i TVN Style, natomiast 28 ogólnodostępnych, bezpłatnych kanałów: Polsat, TVN, TVP 1, TVP 2, Puls, Puls 2, TVN 7, Super Polsat, Antena, TTV, TV 4, TV 6, Eska TV, Polo TV, Zoom TV, WP TV, TVP Kobieta, TVP Kultura, Nowa TV, Stopklatka, Metro, TVP ABC, Fokus TV, TVP Historia, TVP Info, TVP 3 i TVP Sport.

źródło: Cyfrowy Polsat

Jak zostało wspomniane, nowa oferta telewizji naziemnej Polsat Box zawiera również dostęp do 17 stacji radiowych: RMF FM, RMF MAXXX, Muzo FM, Radio Zet, Antyradio, Plus Radio, Tok FM, Rock Radio, Złote Przeboje, Eska Rock, Vox FM, Radio Wielkopolska, Radio Bezpieczna Podróż, Radio Rekord FM, Radio Kolor 103 FM, Radio Kaszëbë FM, Radio Jasna Góra.

Ile kosztuje nowa oferta telewizji naziemnej w Polsat Box?

Regularna cena nowej oferty to 30 złotych miesięcznie, natomiast klienci Plusa mogą otrzymać rabat w wysokości 10 złotych w ramach programu SmartDOM, dzięki któremu będą płacić co miesiąc tylko 20 złotych za tę usługę. Co więcej, pierwszy miesiąc jest za darmo, a umowa podpisywana jest na 24 okresy rozliczeniowe.

Wraz z nową ofertą telewizji naziemnej Polsat Box klient otrzyma zupełnie nowy dekoder DVB-T2 HEVC, spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji, który zapewnia odbiór sygnału HD, menu w języku polskim i elektroniczny przewodnik po programach. Opłata za niego wynosi 1 złoty i jest uiszczana przy podpisywaniu umowy.

Nowa oferta dostępna jest m.in. w sklepie internetowym Polsat Box.