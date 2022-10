Internet mobilny na abonament w zasięgu Orange, Play, Plus i T-Mobile – przegląd ofert

Poprzednio przeglądaliśmy oferty na internet mobilny na abonament w Orange, Play, Plusie i T-Mobile oraz ich submarkach. Teraz przyjrzymy się ofertom operatorów wirtualnych (MVNO), którzy korzystają z zasięgu operatorów infrastrukturalnych (MNO). Już na wstępie możemy powiedzieć, że w większości są to oferty (na abonament bez usług głosowych) z umową bez okresu zobowiązania.

Internet mobilny na abonament w zasięgu Orange

Aktualnie żaden operator wirtualny nie oferuje internetu mobilnego na abonament w zasięgu Orange.

Internet mobilny na abonament w zasięgu Play

Obecnie jedynie Vectra i Multimedia oferują internet mobilny na abonament w zasięgu Play. W dodatku mają identyczną ofertę, ponieważ należą do tej samej grupy – 31 stycznia 2020 roku spółka Vectra S.A. sfinalizowała transakcję zakupu 100% akcji spółki Multimedia Polska sp. z o.o.

Do wyboru są trzy pakiety internetu mobilnego:

20 GB (6,19 GB w roamingu w Unii Europejskiej) za 19,99 złotych miesięcznie,

100 GB (11,49 GB w UE) za 44,99 złotych miesięcznie,

300 GB (15,02 GB w UE) za 64,99 złotych.

W przypadku wybrania umowy na okres 24 miesięcy, w każdym przypadku opłata aktywacyjna wyniesie 19,99 złotych. Jeżeli natomiast zdecydujecie się na umowę bez okresu zobowiązania, za aktywację zapłacicie 49,99 złotych.

Vectra / Multimedia nie zapewnia użytkownikom internetu mobilnego na abonament dostępu do 5G ani eSIM. Po wykorzystaniu pakietu prędkość transmisji danych jest ograniczana do 8 kb/s (20 GB) lub do 1 Mbit/s (100 GB i 300 GB). W przypadku pakietu 20 GB klient może za 5 złotych przyspieszyć transmisję do 1 Mbit/s. Operator nie nalicza opłat za korzystanie z internetu po wyczerpaniu pakietu z pełną prędkością.

Oprócz paczki GB, w ramach pakietu klient otrzymuje też do wykorzystania 50 SMS lub MMS (wymienne w stosunku 1:1) oraz 50 minut do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych. Ponadto, w razie potrzeby, może dokupić dodatkowe pakiety internetu: 500 MB (0,35 GB w UE) za 2 złote, 1 GB (0,53 GB w UE) za 3 złote, 2 GB (0,88 GB w UE) za 5 złotych i 10 GB (2,65 GB w UE) za 15 złotych.

Cennik usług mobilnych Vectra S.A. (PDF)

Internet mobilny na abonament w zasięgu Plus

Aero2

Aero2 co prawda nie ma w portfolio oferty na internet mobilny na abonament, ale warto wspomnieć o tym, co przygotowało dla klientów. Mogą oni bowiem zasubskrybować pakiety internetowe: 3 GB za 5 złotych, 7 GB za 10 złotych, 30 GB za 30 złotych i 70 GB za 50 złotych. Wszystkie będą ważne maksymalnie przez 30 dni, ale jeśli użytkownik wykorzysta cały pakiet przed upływem 30 dni, automatycznie uruchomi się kolejny, taki sam – płatność jest pobierana z podpiętej do konta karty płatniczej.

Jednocześnie Aero2 wprowadziło mechanizm, dzięki któremu rachunek za korzystanie z internetu nie zwali Was z nóg. Domyślnie ustawiony jest miesięczny limit wydatków w wysokości 60 złotych, tj. za taką kwotę mogą być kupione pakiety w danym miesiącu. Oczywiście klient może go dowolnie zmieniać – od 5 złotych do nawet 500 złotych, według swoich potrzeb. Jeśli limit zostanie wyczerpany i użytkownik zużyje cały pakiet, automatyczne uruchomienie kolejnej paczki po prostu nie zadziała, jeśli klient nie podwyższy swojego limitu wydatków.

Aero2 nie umożliwia klientom korzystania z sieci 5G ani eSIM. Internet mobilny w pakiecie można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski w zasięgu Plusa. Jeśli użytkownik nie wykupi żadnego pakietu, będzie korzystał z Bezpłatnego Dostępu do Internetu (BDI) z prędkością do 512 kb/s.

Regulamin Bezpłatnego Dostępu do Internetu (PDF)

lajt mobile

Operator ma w ofercie trzy taryfy internetu mobilnego na abonament:

10 GB (2,64 GB w roamingu w Unii Europejskiej) za 15 złotych miesięcznie,

30 GB (5,28 GB w UE) za 30 złotych miesięcznie,

100 GB w dzień (od 8:00 rano do 1:00 w nocy) + 200 GB w nocy (od 1:00 w nocy do 8:00 rano), w tym 7,05 GB w UE za 39,99 złotych miesięcznie.

W pakiecie za 39,99 złotych miesięcznie operator zapewnia dostęp do technologii 5G (w pozostałych nie). W każdym przypadku umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, a opłata aktywacyjna wynosi 29 złotych. Trzeba jednak zaznaczyć, że podane powyżej ceny uwzględniają Bonus Krajowy.

Bonus krajowy to cykliczna zniżka na abonament w wysokości 20 złotych, jeśli w danym miesiącu klient w roamingu w Unii Europejskiej wysłał nie więcej niż 50 SMS-ów (wymiennych na rozmowy głosowe wychodzące w stosunku 1:1, tj. 1 SMS = 1 minuta połączenia), nie wysłał ani jednego MMS-a i/lub nie przetransferował więcej niż 1 GB internetu.

Bonus krajowy zostanie przyznany również wtedy, gdy klient skorzysta z pakietu internetowego roamingowego na terenie UE w jednej z 4 opcji: 500 MB za 15,00 złotych, 1 GB za 25,00 złotych, 2 GB za 40,00 złotych, 5 GB za 100,00 złotych.

Netia

Operator oferuje zarówno internet mobilny na abonament bez okresu zobowiązania, jak i z umową na 24 miesiące (bez lub z routerem).

W ofercie bez okresu zobowiązania dostępne są dwa pakiety: 30 GB z pełną prędkością za 30 złotych miesięcznie i 100 GB z pełną prędkością za 55 złotych miesięcznie. W pierwszym przypadku po wykorzystaniu całego pakietu prędkość transmisji zostanie ograniczona do 32 Kb/s, natomiast w drugim do 1 Mbit/s, ale Netia nie pobiera opłat za dalsze korzystanie z internetu. Co jednak ważne – z internetu można korzystać wyłącznie na terenie Polski.

Jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 9 złotych. Ponadto operator automatycznie uruchamia dodatkową usługę Bezpieczny internet 2, która przez pierwsze dwa pełne okresy rozliczeniowe jest bezpłatna, a później kosztuje 10 złotych miesięcznie. Klient może jednak z niej zrezygnować w dowolnym momencie bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Szczegółowe warunki promocji „Netia Mobile_Internet bez zobowiązań II” (PDF)

W przypadku oferty na internet mobilny na abonament bez routera z umową na 24 miesiące dostępne są dwa pakiety: 500 GB za 100 złotych miesięcznie i 1000 GB za 200 złotych miesięcznie (w obu przypadkach z dostępem do technologii 5G). Po wykorzystaniu dostępnej paczki prędkość transmisji zostanie ograniczona do 1 Mbit/s. Jeśli klient przeniesie numer z innej sieci, przez trzy pierwsze miesiące opłata abonamentowa wyniesie 0 złotych. Opłata aktywacyjna to zaś koszt 29 złotych.

Ponadto w pakiecie klient otrzymuje dostęp do serwisu TIDAL HiFi na 24 miesiące bez dodatkowych opłat i opcjonalną usługę Bezpieczny internet 2, która jest dodatkowo płatna już od pierwszego okresu rozliczeniowego – 7 złotych miesięcznie (standardowo kosztuje ona 10 złotych miesięcznie). Netia umożliwia jednak rezygnację z usługi Bezpieczny internet, ale jeśli klient w przyszłości zechce z niej skorzystać, będzie musiał już płacić regularną cenę, bowiem 7 złotych za miesiąc jest ceną promocyjną.

Natomiast w sytuacji, gdy użytkownik zdecyduje się na usługę Bezpieczny internet, ale zrezygnuje z niej w trakcie trwania 24-miesięcznej umowy, zostanie obciążony opłatą wyrównawczą w kwocie 72 złotych (jej wysokość zmniejsza się o 3 złote z każdym kolejnym okresem rozliczeniowym).

Tak samo sytuacja wygląda w przypadku rezygnacji z usługi internetu mobilnego (600 złotych w opcji bez urządzenia i 2000 złotych w zestawie z urządzeniem – wysokość opłaty wyrównawczej zmniejsza się sukcesywnie z każdym kolejnym okresem rozliczeniowym – odpowiednio o 25 złotych i ~84 złote).

W przypadku oferty na internet mobilny na abonament z urządzeniem na 24 miesiące dostępne są trzy pakiety z de facto nielimitowanym transferem, aczkolwiek po wykorzystaniu paczki z pełną prędkością prędkość transmisji danych zostanie ograniczona do maksymalnie 1 Mbit/s:

100 GB za 60 złotych miesięcznie z routerem stacjonarnym (bez dostępu do 5G),

500 GB za 130 złotych miesięcznie z routerem OPPO 5G CPE T1a,

1000 GB za 230 złotych miesięcznie z routerem OPPO 5G CPE T1a.

Do tego klient może skorzystać na preferencyjnych warunkach z dodatkowo płatnej usługi Bezpieczny internet w cenie 7 złotych miesięcznie (standardowo kosztuje ona 10 złotych co miesiąc). Ponadto do taryf z 500 GB i 1000 GB internetu Netia dodaje dostęp do serwisu TIDAL HiFi bez dodatkowych opłat. Opłata aktywacyjna wynosi 29 złotych.

W przypadku oferty na internet mobilny na abonament z routerem na 24 miesiące nie ma rabatu na abonament przez pierwsze trzy miesiące dla osób, które przeniosą numer z innej sieci.

Szczegółowe warunki promocji „Mobilny Internet II (5G)” (PDF)

Ponadto klienci, którzy zdecydują się na internet mobilny na abonament w Netia z umową na 24 miesiące (z urządzeniem lub bez), mogą skorzystać z promocji, w ramach której dostaną dostęp do serwisu VOD Disney+ na 24 miesiące, w tym przez pierwszych 12 miesięcy bez dodatkowych opłat. Później opłata za miesiąc wyniesie 28,99 złotych. Nie ma możliwości rezygnacji po darmowym okresie bez konsekwencji, ale przez cały okres trwania umowy średnio za miesiąc wyjdzie ~14,50 złotych, co jest bezapelacyjnie najlepszą ceną za Disney+, jaką obecnie można uzyskać.

W przypadku rezygnacji z dostępu do Disney+ w trakcie umowy, operator naliczy opłatę wyrównawczą w wysokości 345 złotych. Jej wysokość będzie się zmniejszać wraz z upływem umowy (~14,38 złotych za każdy okres rozliczeniowy).

OTVARTA

OTVARTA oferuje trzy warianty oferty na internet mobilny na abonament: z dynamicznym adresem IP, ze stałym adresem IP (publicznym) i ze stałym adresem IP (prywatnym).

Oferta z dynamicznym adresem IP:

10 GB za 19,99 złotych miesięcznie,

100 GB w dzień + 200 GB w nocy za 44,99 złotych miesięcznie,

200 GB w dzień + 200 GB w nocy za 79,99 złotych miesięcznie,

500 GB za 99,99 złotych miesięcznie.

Po wyczerpaniu dostępnego pakietu GB prędkość transmisji danych zostanie ograniczona do 32 kbit/s (dalsza transmisja jest bezpłatna). W taryfie z 10 GB można dokupić 1 GB za 5 złotych i 3 GB za 12 złotych, natomiast w pozostałych dodatkowe 100 GB w nocy za 3,99 złotych i 200 GB w nocy za 10 złotych. Noc trwa od godziny 0:00 do 8:00 rano.

W każdej ofercie opłata aktywacyjna wynosi 29 złotych i klient otrzymuje dostęp do technologii 5G (w cenniku widnieje opłata za to w wysokości 5 złotych, ale w rzeczywistości jest to bezpłatne) i eSIM (wydanie eSIM kosztuje 5 złotych, a wymiana eSIM na kartę SIM – 25 złotych). Umowa podpisywana jest na czas nieoznaczony, a dostępny transfer można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski.

Regulamin oferty promocyjnej taryf Dynamiczne IP 5G III (PDF)

Cennik taryf Dynamiczne IP (PDF)

W ofercie ze stałym adresem IP dostępne są cztery pakiety:

10 GB za 27,99 złotych miesięcznie,

30 GB za 37,99 złotych miesięcznie,

100 GB w dzień + 200 GB w nocy za 52,99 złotych miesięcznie,

200 GB w dzień + 200 GB w nocy za 86,99 złotych miesięcznie.

Po wykorzystaniu dostępnego pakietu prędkość transmisji danych zostanie ograniczona do 32 kbit/s, ale operator nie pobiera opłat za dalszą transmisję. W taryfie za 27,99 złotych miesięcznie można dokupić pakiet 1 GB za 5 złotych i 3 GB za 12 złotych, natomiast w pozostałych 100 GB za 3,99 złotych i 200 GB za 10 złotych do wykorzystania w nocy (od 0:00 do 8:00).

Także w tych ofertach umowa jest podpisywana na czas nieokreślony, a opłata aktywacyjna wynosi 29 złotych. Do tego klient może korzystać z 5G bez dodatkowych opłat i eSIM (wydanie eSIM kosztuje 5 złotych, a wymiana eSIM na plastikową kartę SIM – 25 złotych).

Regulamin oferty promocyjnej taryf Stałe IP 5G III (PDF)

Cennik taryf stałe IP (PDF)

Regulamin promocji eSIM (PDF)

Premium Mobile

W Premium Mobile do wyboru są trzy oferty na internet mobilny na abonament:

75 GB za 44,90 złotych miesięcznie,

100 GB w dzień + 200 GB w nocy za 49,90 złotych miesięcznie,

200 GB w dzień + 200 GB w nocy za 99,90 złotych miesięcznie.

W Premium Mobile „noc” trwa od godziny 1:00 do 8:00 rano. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, a opłata aktywacyjna wynosi 0 złotych. Dostępne w abonamencie GB można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski, również poprzez sieć 5G, do której Premium Mobile zapewnia dostęp.

Po wykorzystaniu dostępnego pakietu prędkość transmisji danych zostanie ograniczona do 32 Kb/s. Klient może jednak dokupić dodatkowe pakiety GB z pełną prędkością:

1 GB za 2,50 złotych,

5 GB za 6 złotych,

10 GB za 10 złotych,

20 GB za 18 złotych.

W Premium Mobile obowiązuje też promocja Freedom Pack, dzięki której klient otrzyma rabat na abonament. Jeśli weźmie dwa, dostanie rabat w wysokości 5 złotych miesięcznie, a jeżeli trzy lub więcej – 10 złotych każdego miesiąca. Co ważne – łącznie, nie na każdy numer, ale można łączyć numery na abonament na internet mobilny i głosowy (z wyjątkiem taryfy FreedomPL).

Regulamin promocji internet FreedomNet 75 (PDF)

Regulamin promocji internet FreedomNet 100+200, FreedomNet 200+200 (PDF)

Cennik oferty „Internet Premium Mobile” (PDF)

Regulamin promocji „Freedom Pack” (PDF)

Internet mobilny na abonament w zasięgu T-Mobile

Aktualnie żaden operator wirtualny nie oferuje internetu mobilnego na abonament w zasięgu T-Mobile.

Podsumowanie

Aero2, z uwagi na model subskrypcyjny, na pewno ma najbardziej elastyczną ofertę. Największe pakiety oferują Netia (500 GB, a nawet 1000 GB) i Vectra (300 GB), które można wykorzystać o każdej porze dnia i nocy. Z kolei dla osób, które więcej GB transferują w nocy, korzystną ofertę mają lajt mobile, Premium Mobile i OTVARTA, szczególnie, że ta ostatnia umożliwia wykupienie dodatkowych pakietów (100 GB i 200 GB) do wykorzystania w nocy i „noc” trwa u niej najdłużej, bo już od północy.

Jednocześnie należy pamiętać, że tylko Vectra / Multimedia oferuje dostęp do internetu w ramach abonamentu na internet mobilny również w roamingu w Unii Europejskiej. Fakt, lajt mobile też, aczkolwiek trzeba zaznaczyć, że może to skutkować utratą Bonusu krajowego w wysokości 20 złotych.

Ponadto warto zauważyć, że Netia, jako jedyna z ww. operatorów, oferuje internet mobilny na abonament wraz z routerem, a do tego TIDAL HiFi w cenie (w wybranych ofertach) oraz możliwość dobrania dostępu do serwisu Disney+ na preferencyjnych warunkach (średnio za 14,50 złotych miesięcznie).

Nie sposób wybrać obiektywnie najlepszej oferty, ponieważ każdy ma inne wymagania. Każda może być jednak odpowiednia dla kogoś, tym bardziej, że każdy z ww. operatorów ma ofertę bez okresu zobowiązania, z której można zrezygnować w dowolnym momencie bez dodatkowych opłat.

