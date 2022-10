Potrzebujesz dużo internetu? Wciąż możesz skorzystać z hojnych promocji

Play, Plus i T-Mobile do niedawna kusili promocjami, dzięki którym użytkownicy mogli zyskać mnóstwo dodatkowego internetu. Operatorzy zdecydowali się przedłużyć swoje promocje, więc nadal możecie dostać ponad tysiąc gigabajtów za darmo. Podobna promocja wciąż obowiązuje też w Orange i Virgin Mobile.

Nawet 1400 GB internetu w Play na kartę

Nowi klienci, którzy aktywują nowy starter od 5 października 2022 roku do 3 stycznia 2023 roku i w tym okresie doładują konto kwotą minimum 10 złotych oraz wyrażą zgodę na marketing bezpośredni w aplikacji Play24, mogą aktywować we wspomnianym przed chwilą programie bonusowy pakiet 200 GB, ważny przez 30 dni kalendarzowych. Aby to zrobić, należy uruchomić aplikację Play24, a następnie w menu Dla Ciebie przejść do kafla Pakiety – w zakładce Internet trzeba wybrać Pakiet 200 GB na start.

Ponadto wszyscy klienci Play, którzy wykupią w aplikacji Play24 jeden z pakietów cyklicznych za minimum 35 złotych (oznaczony jako „2x więcej GB po doładowaniu w aplikacji”), będą mogli otrzymywać 100 GB co miesiąc przez 12 miesięcy. Aby odebrać pierwszy pakiet, należy w aplikacji Play24 wejść do sekcji Dla Ciebie, a następnie w zakładce Pakiety kliknąć w baner promocyjny „Odbierz 100 GB”. Każdy pakiet 100 GB będzie ważny przez 30 dni – następne zostaną aktywowane w dniu odnowienia pakietu cyklicznego.

Promocja Play obowiązuje do 3 stycznia 2023 roku (tj. do tego dnia można ją włączyć) i mogą z niej skorzystać również klienci, korzystający z oferty Internet na Kartę 2.0 – warunkiem jest aktywacja pakietu cyklicznego Miesiąc bez limitu GB – 200 GB z pełną prędkością za 50 złotych lub UKRAINA XXL za 40 złotych.

Regulamin oferty promocyjnej „200 GB na start” dla ofert na kartę (PDF)

Regulamin oferty promocyjnej „1200 GB za darmo przez rok” dla ofert na kartę (PDF)

Nawet 1500 GB na lata w Plus na kartę

Aby skorzystać z promocji Plusa, należy najpierw aktywować ją kodem *136*11*1500#, a następnie włączyć pakiet cykliczny za 30 złotych lub 40 złotych (w pierwszym zawarty jest pakiet 15 GB, a w drugim 20 GB – w obu można zyskać dodatkowe 15 GB za doładowanie konta). Pierwszy pakiet 100 GB zostanie przyznany w ciągu 72 godzin od momentu uruchomienia promocji, natomiast kolejne nie później niż w ciągu 72 godzin od odnowienia pakietu cyklicznego.

Po tym, jak klient otrzyma w sumie 1200 GB, dostanie jeszcze dodatkowy pakiet 300 GB (w ciągu 72 godzin po 30 dniach od momentu aktywacji ostatniego pakietu 100 GB). Dodatkowy internet można wykorzystać tak długo, jak długo użytkownik będzie miał aktywny pakiet cykliczny „Bez limitu i 15 GB” za 30 złotych (aktywacja kodem *136*11*9096#) lub „Bez limitu i 20 GB 5G” za 40 złotych (aktywacja kodem *136*11*9203#).

Promocja Plus obowiązuje do 31 grudnia 2022 roku, tj. do tego dnia można ją aktywować. Jeżeli klient korzysta już z pakietu cyklicznego za minimum 30 złotych i wcześniej nie skorzystał z tej promocji, może to zrobić, aktywując ją kodem *136*11*1500#.

Regulamin promocji „Nawet 1500GB na lata, Plus” (PDF)

Analogiczna promocja obowiązuje również w Plush na kartę – jej warunki i termin obowiązywania są dokładnie takie same jak w ofercie Plus na kartę.

Regulamin promocji „Nawet 1500GB na lata, Plush” (PDF)

1200 GB za darmo w T-Mobile na kartę

Z promocji mogą skorzystać zarówno nowi, jak i obecni klienci – warunkiem jest posiadanie aktywnej taryfy GO! (jeśli ktoś ma inną, może włączyć GO! kodem *530*1#). Aby jednak to zrobić, należy najpierw włączyć ofertę „Bez limitu L” za 30 złotych (15 GB), „Bez limitu L+” za 35 złotych (20 GB) lub „Bez limitu XL” za 39 złotych (20 GB) albo „Bez limitu L+ UA” za 35 złotych (15 GB). W nawiasach podane są pakiety GB zagwarantowane w ramach danej oferty, ale po każdym uzupełnieniu konta klient otrzymuje dodatkowe GB (ich liczba zależy od kwoty doładowania).

Gdy klient ma już aktywną jedną z ww. ofert, może aktywować promocję „Rok internetu za darmo” w aplikacji Mój T-Mobile (w zakładce „Usługi dodatkowe”), w ramach której otrzyma w sumie 12 pakietów po 100 GB każdy (pierwszy w momencie aktywacji promocji). Kolejne pakiety będą przyznawane w dniu odnowienia pakietu cyklicznego. Niewykorzystane GB sumują się z kolejnymi pakietami 100 GB – cały bonus 1200 GB można wykorzystać w ciągu 365 dni. Promocja T-Mobile obowiązuje do 19 listopada 2022 roku.

Warunki oferty promocyjnej „Rok internetu za darmo” dla użytkowników T-Mobile na kartę (PDF)

1200 GB za darmo przez rok w Orange na kartę

Podczas gdy Play, Plus i T-Mobile przedłużyli okres obowiązywania swoich promocji, Orange od razu zapowiedziało, że jego promocja będzie obowiązywała do 31 stycznia 2023 roku. Aby z niej skorzystać, należy wysłać bezpłatny SMS o treści 1200GB na numer 811, a następnie włączyć usługę „Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu do wszystkich oraz pakiet GB” w wersji cyklicznej na 31 dni (kodem *101*2*31# lub SMS-em START CYKL na numer 630).

Pierwszy pakiet 100 GB zostanie przyznany w momencie aktywacji usługi cyklicznej, natomiast kolejnych 11 po 100 GB każdy w dniu jej odnowienia. Co ważne, ważność każdej paczki to 31 dni, ale GB z kolejnych będą się sumować. Kiedy klient otrzyma już wszystkie 12 pakietów po 100 GB każdy, ale wciąż będzie korzystać z usługi „Rozmowy, SMS-y, MMS-y bez limitu do wszystkich oraz pakiet GB” w wersji cyklicznej na 31 dni, będzie mógł wykorzystać bonusowy internet tak długo, jak długo będzie miał aktywną usługę cykliczną.

Regulamin promocji „1200 GB za darmo przez rok” (PDF)

Nawet 1500 GB w Virgin Mobile na kartę

Przy okazji warto przypomnieć, że do 30 listopada 2022 roku obowiązuje promocja Virgin Mobile, dzięki której można zyskać nawet 1500 GB. Nie wszyscy mogą jednak tyle dostać w prezencie od operatora – najwięcej dostaną nowi klienci, ponieważ osoby, które kupią starter i doładują konto kwotą minimum 10 złotych oraz aktywują kod *222*150#, otrzymają 150 GB na 30 dni.

Wszyscy klienci, zarówno nowi, jak i obecni, którzy aktywują pakiet #GIGAMAKS za 30 złotych miesięcznie (30 GB), automatycznie dostaną w prezencie 150 GB na 30 dni. Ponadto mogą oni aktywować kodem *222*1200# promocję, dzięki której otrzymają 12 pakietów po 100 GB każdy (ważne przez 30 dni) – pierwszy od razu po włączeniu promocji, a kolejne po odnowieniu pakietu #GIGAMAKS.

Regulamin oferty promocyjnej „1200 GB dla #GIGAMAKS” w ofercie Virgin Mobile na Kartę (PDF)