Netflix na rok za darmo od Play na Boże Narodzenie 2022

Noce coraz dłuższe, dni coraz zimniejsze, co może oznaczać jedno – poszukiwania prezentów na tegoroczne święta czas zacząć. Play ma specjalny podarek dla osób szukających oferty na internet oraz telewizję.

Reklama

Netflix na 12 miesięcy za 0 złotych

Nie ma lepszej okazji na zakup abonamentu Netflixa niż okres jesienno-zimowy. Długie noce i niska temperatura aż zachęcają, by zalogować się pod koc i nadrobić serialowe zaległości, na które nie było czasu w okresie wakacyjnym. Poza tym wielu osobom święta kojarzą się ze wspólnym seansem seriali i filmów familijnych, gdzie ważnym elementem jest bożonarodzeniowy klimat. Jeżeli z jakiegoś powodu nie subskrybowaliście ostatnio Netflixa, to Play przygotował dla Was specjalną ofertę.

Źródło: Play

We fioletowym pudełku od polskiego operatora sieciowego znajdziecie pakiet internetu światłowodowego oraz telewizji UPC tańszy o 30 złotych od podstawowej kwoty. Klienci Play mogą podpisać umowę na 12 miesięcy, a do wyboru są trzy warianty:

Telewizja Select i prędkość internetu do 300 Mb/s w cenie 55 złotych/miesiąc,

Telewizja Max i prędkość do 600 Mb/s za 75 złotych/miesiąc,

Wariant Max Premium z internetem do 1 Gb/s w kwocie 100 złotych/miesiąc.

Jeżeli podpiszecie umowę w czasie trwania promocji, dodatkowo możecie liczyć na roczny dostęp do Netflixa w Planie Podstawowym. A jeśli dorzucicie jeszcze dyszkę miesięcznie, to otrzymacie dostęp do Viaplay, w tym dostęp do transmisji Premier League, Bundesligi czy Ligi Europy UEFA.

Prezenty od Play nie tylko w dwupaku

A co, jeżeli nie jesteście zainteresowani opcją z telewizją? Wtedy możecie wybrać internet światłowodowy UPC lub Play na 12 miesięcy, a Netflix w Planie Podstawowym wciąż zostanie z Wami na jakiś czas – w tym przypadku na 4 miesiące. Podobnie jak wariant z telewizją, w ofercie są trzy prędkości światłowodu:

Internet światłowodowy do 300 Mb/s za 40 złotych miesięcznie przez 4 miesiące, następnie 69 złotych,

Internet światłowodowy do 600 Mb/s za 50 złotych miesięcznie przez 4 miesiące, następnie 79 złotych,

Internet światłowodowy do 1 Gb/s za 70 złotych miesięcznie przez 4 miesiące, następnie 99 złotych.

Osoby chętne na wariant wyłącznie telewizyjny już od 30 złotych miesięcznie mogą zyskać dostęp do 55 najróżniejszych kanałów, oferty Viaplay oraz 3 miesięcy Netflixa w prezencie. Dwadzieścia złotych więcej na rachunku, a liczba kanałów oraz okres dostępu do oferty „czerwonego N” zostaną podwojone. Po okresie promocyjnym możecie zrezygnować z Netflixa bez większego problemu.

Ostatnim bonusem od Play jest możliwość zakupu telewizora LG 55UQ751C o rozdzielczości 4K taniej o 600 złotych. Kwotę 1899 złotych za telewizor możecie dodatkowo rozłożyć na raty 0%, których liczbę dostosujecie do swoich potrzeb.