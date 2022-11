Poznaliśmy cenę nowego smartfona OPPO w Polsce. Zobacz, za ile go kupisz

Smartfon OPPO A17 zadebiutował oficjalnie już ponad miesiąc temu, bo pod koniec września 2022 roku. Jego sprzedaż ruszy w Polsce lada chwila, a my już teraz wiemy, ile za niego zapłacicie. To urządzenie, na zakup którego będzie mogła sobie pozwolić zdecydowana większość klientów w kraju nad Wisłą.

Polska cena smartfona OPPO A17 ujawniona

Producent jeszcze nie zaanonsował oficjalnie tego modelu w Polsce, ale teraz wiemy już, że będzie on dostępny w kraju nad Wisłą, bowiem pojawił się w ofercie sieci Plus. I chociaż na tę chwilę nie można go zamówić, to operator podał, ile trzeba będzie za niego zapłacić. Kwota różni się w zależności od wybranej liczby rat, ale za każdym razem oscyluje wokół 900 złotych, zatem sugerowana przez polski oddział OPPO cena została ustalona na 899 złotych.

Jako że Plus już zapowiedział dostępność tego smartfona w Polsce, można spodziewać się, że sam producent lada chwila oficjalnie wprowadzi OPPO A17 do Polski. Nie należy się jednak spodziewać super oferty na start – w przypadku budżetowych urządzeń najczęściej ich po prostu nie ma (aczkolwiek na przykład Xiaomi daje rabaty nawet na swoje najtańsze smartfony).

Co zaoferuje smartfon OPPO A17 za 899 złotych?

OPPO A17 może zwrócić na siebie uwagę nie tylko przystępną ceną, ale też oryginalnym – jak na smartfony tej marki – designem, szczególnie że klienci będą mogli wybierać spośród dwóch wersji kolorystycznych: ciemno- i jasnoniebieską. Panel tylny ma fakturę podobną w dotyku do skóry.

9.5 Ocena

Sama specyfikacja OPPO A17 jest… adekwatna do jego ceny, ponieważ na liście parametrów tego smartfona na próżno szukać czegoś niezwykłego. Urządzenie oferuje m.in. 6,56-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1612×720 pikseli, który odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz, a w jego górnej części znajduje się wycięcie w kształcie litery „V”, gdzie umieszczono aparat 5 Mpix (f/2.2) do selfie i rozmów wideo.

Na tyle są zaś dwa aparaty: główny 50 Mpix z przysłoną f/1.8 i pomocniczy 2 Mpix do pomiaru głębi. Sercem OPPO A17 jest procesor MediaTek Helio P35 2,3 GHz, który współpracuje z 4 GB RAM i systemem Android 12 z nakładką ColorOS 12.1. Pamięć wbudowana ma zaś pojemność 64 GB (+ microSD do 1 TB), a całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh (ładowany przez port micro USB). Oczywiście nie zabrakło też dual SIM.

Smartfon OPPO A17 ma wymiary 164,2×75,6×8,3 mm i waży 187 gramów.