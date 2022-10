Internet mobilny na abonament – przegląd ofert w Orange, Play, Plus i T-Mobile

Ostatnio zrobiliśmy przegląd ofert internetu na kartę i sprawdziliśmy, który operator daje największy pakiet GB i gdzie jest najtaniej. Teraz przyjrzymy się ofertom internetu mobilnego na abonament w Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz ich submarkach – sprawdzimy, który operator ma najlepszą ofertę. Poniżej znajdziecie oferty bez urządzenia, ale w większości przypadków za dodatkową opłatą możecie dobrać do niej sprzęt (router lub na przykład laptop).

Reklama

Internet mobilny na abonament w Orange

Orange oferuje trzy taryfy internetu mobilnego: Internet Mobilny Podstawowy i Internet Mobilny Optymalny oraz Internet Domowy 4G, aczkolwiek ta ostatnia – jak jej nazwa wskazuje – jest przeznaczona przede wszystkim do korzystania w jednym miejscu.

Najtańszy Internet Mobilny Podstawowy kosztuje 9,99 złotych miesięcznie i zapewnia 10 GB (1,73 GB w roamingu w UE). Internet Mobilny Optymalny za 39,99 złotych natomiast już 50 GB (6,91 GB w UE). Z kolei Internet Domowy 4G aż 500 GB (250 GB + 250 GB przez 24 miesiące), ale tylko 50 GB można wykorzystać poza strefą domową (jej zmiana kosztuje 10 złotych).

W taryfach Internet Mobilny Podstawowy i Internet Mobilny Optymalny po wykorzystaniu dostępnych GB automatycznie włącza się dodatkowy pakiet 10 GB za 10 złotych (można wyłączyć ten mechanizm). Ponadto opcjonalnie dostępne są też Szczęśliwe godziny za 4,99 złotych miesięcznie – zapewniają one darmowy transfer danych w godzinach od 0:00 do 8:00 (nie jest zużywany wówczas limit danych w abonamencie). W Internecie domowym 4G usługa ta jest zawarta w cenie abonamentu.

W przypadku każdej oferty dostępny pakiet danych można współdzielić również na telefonie (w taryfie Internet Domowy 4G tylko ten, dostępny poza strefą domową), jeśli klient posiada abonament komórkowy w Orange na tym samym koncie abonenckim. Po wykorzystaniu całego pakietu, prędkość transmisji danych jest ograniczana do maksymalnie 1 Mbit/s (w taryfie Internet Domowy 4G poza strefą domową do 16 kb/s).

fot. Tabletowo

Opłata aktywacyjna wynosi od 19,99 złotych (Podstawowy i Optymalny) do 49,99 złotych (Domowy 4G). Klient może też wybrać długość umowy, aczkolwiek nie w przypadku każdej taryfy – standardowo są to 24 miesiące, a 12 miesięcy tylko w przypadku oferty Internet Domowy 4G (ale wówczas cena wzrasta do 69,99 złotych miesięcznie).

Ponadto, gdy klient wybierze ofertę bez urządzenia, będzie mógł rozwiązać umowę bez dodatkowych kosztów po upływie pełnego okresu rozliczeniowego.

Internet mobilny na abonament w nju mobile

W nju mobile dostępna jest tylko jedna oferta na internet mobilny na abonament (z dostępem do technologii 5G). Miesięczna opłata wynosi nie więcej niż 29 złotych (do osiągnięcia 29 złotych transmisja danych jest rozliczana według cennika – 19 gr/1 MB). Jeśli klient w ogóle nie skorzysta z internetu, nie zapłaci nic, ale dopiero od czwartego okresu rozliczeniowego – wcześniej zapłaci w takim przypadku 9 złotych miesięcznie przez trzy pierwsze miesiące trwania umowy.

Na start klient otrzymuje 60 GB (5,01 GB w roamingu w Unii Europejskiej). Po pół roku dostępny limit zwiększy się do 120 GB, po roku do 150 GB, a po dwóch latach do 180 GB. Po wykorzystaniu całego pakietu, prędkość transmisji danych zostanie ograniczona przez operatora do maksymalnie 1 Mbit/s. W razie potrzeby można dokupić pakiet 9 GB (1,26 GB w UE).

fot. Tabletowo

Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony – można ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia – bez dodatkowych opłat. Opłata aktywacyjna wynosi 0 złotych, jeśli klient wyrazi zgodę na fakturę elektroniczną. Jeżeli chce otrzymywać papierową, zapłaci za aktywację 20 złotych (doliczane do pierwszej faktury).

Regulamin usługi „im dłużej, tym lepiej” w ofercie nju na abonament (PDF)

Internet mobilny na abonament w Play

W Play najtańsza oferta na internet mobilny na abonament kosztuje 10 złotych za każde rozpoczęte 10 GB (1,73 GB w roamingu w Unii Europejskiej). Klient może ustalić limit GB, aby mieć pewność, że nie zapłaci więcej niż sobie założył (domyślny limit wynosi 60 złotych, ale można go samodzielnie zmienić w zakresie od 10 do nawet 600 złotych).

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, aczkolwiek operator zastrzega sobie możliwość zaprzestania świadczenia usług, jeśli klient nie skorzysta z internetu przez sześć następujących po sobie okresów rozliczeniowych. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 49 złotych.

Cennik oferty Internet elastyczny (PDF)

Dla klientów, którzy potrzebują więcej internetu, operator oferuje cztery taryfy:

150 GB z pełną prędkością (11,22 GB w roamingu w UE dla nowego klienta; 9,49 GB dla obecnych) za 55 złotych miesięcznie,

250 GB z pełną prędkością (12,94 GB w UE dla nowego klienta; 11,22 GB dla obecnych) za 65 złotych miesięcznie,

500 GB z pełną prędkością za 75 złotych miesięcznie,

1000 GB z pełną prędkością za 150 złotych miesięcznie.

fot. Tabletowo

W każdej z ww. taryf internet jest de facto nielimitowany, ale po wykorzystaniu limitu danych (od 150 GB do 1000 GB) prędkość transmisji jest ograniczana (maksymalnie 1 Mbit/s w przypadku pobierania i 384 kb/s wysyłania). Ponadto w taryfach 250 GB, 500 GB i 1000 GB z pełną prędkością klient otrzymuje też dostęp do technologii 5G.

Umowa podpisywana jest na 24 miesiące, a opłata aktywacyjna wynosi 50 złotych.

Internet mobilny na abonament w Virgin Mobile

Virgin Mobile ma w portfolio trzy oferty na abonament mobilny na abonament:

60 GB za 30 złotych miesięcznie,

120 GB za 40 złotych miesięcznie,

220 GB za 50 złotych miesięcznie.

fot. Tabletowo

Klienci, którzy mają już abonament w Virgin Mobile lub korzystają z oferty na kartę tego operatora (dotyczy pakietów #GIGAMAKS i #GIGADAJE), otrzymają rabat w wysokości 5 złotych na abonament. Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony, a jednorazowa opłata aktywacyjna wynosi 29 złotych. Limit GB w ramach abonamentu można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski.

Regulamin oferty promocyjnej „Virgin Net 2” dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile (PDF)

Regulamin oferty promocyjnej „Virgin Net 220” dla Klientów Abonamentowych Virgin Mobile (PDF)

Internet mobilny na abonament w Plus

Operator ma aż sześć ofert na internet mobilny na abonament (z dostępem do technologii 5G w każdej taryfie). W każdym przypadku umowa podpisywana jest na 24 miesiące. W ramach promocji opłata za pierwszy miesiąc wynosi 0 złotych, a jeśli klient przeniesie numer z innej sieci, zostanie zwolniony z opłaty abonamentowej przez trzy miesiące.

Ponadto osoby, które są już klientami Plusa i posiadają abonament telefoniczny lub internet z opłatą miesięczną w wysokości minimum 44,90 złotych, otrzymają rabat smartDOM w wysokości 25 złotych miesięcznie na internet mobilny.

Oferta Plusa na abonament mobilny na abonament:

30 GB za 30 złotych miesięcznie,

90 GB za 40 złotych miesięcznie,

120 GB za 50 złotych miesięcznie,

250 GB za 75 złotych miesięcznie,

500 GB za 100 złotych miesięcznie,

1000 GB za 200 złotych miesięcznie.

fot. Tabletowo

Do każdego abonamentu można dokupić również dostęp do serwisu Disney+. W ramach promocji klient nie będzie za niego płacił przez 12 miesięcy, a później opłata wyniesie 28,99 złotych miesięcznie przez kolejnych 12 miesięcy (nie ma możliwości wcześniejszej rezygnacji). Średnio za miesiąc wyjdzie zatem ~14,50 złotych, co jest bardzo korzystną cenowo ofertą i zdecydowanie warto ją rozważyć.

Internet mobilny na abonament w Plush

W tej sieci do wyboru są dwie oferty na internet mobilny na abonament z umową na czas nieokreślony:

60 GB za 30 złotych miesięcznie (po pół roku 90 GB, po roku 120 GB),

200 GB z dostępem do 5G za 60 złotych miesięcznie.

Po wykorzystaniu całego limitu prędkość transmisji danych jest ograniczana do 32 kb/s. W każdej taryfie można jednak dokupić dodatkowy pakiet 10 GB za 10 złotych, wysyłając bezpłatny SMS o treści AKT10GB na numer 80223. Z internetu mobilnego Plusha można korzystać tylko na terenie Polski.

fot. Tabletowo

Jeśli zdecydujecie się kupić więcej abonamentów na internet, wówczas na każdy otrzymacie rabat w wysokości 5 złotych miesięcznie. Operator umożliwia też zrobienie sobie wakacji od abonamentu – wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści WAKACJE na numer 80667. Zmiana widoczna będzie od kolejnego okresu rozliczeniowego. „Wakacje abonamentowe” można wydłużyć, wysyłając kolejny raz wskazany powyżej SMS. Jeśli klient jednak skorzysta z usług w trakcie wakacji od abonamentu, zostaną one rozliczone według cennika.

Internet mobilny na abonament w T-Mobile

W T-Mobile dostępny jest internet mobilny na abonament z limitem 100 GB za 20 złotych miesięcznie z umową na 12 miesięcy (opłata aktywacyjna wynosi 0 złotych). Po wykorzystaniu 100 GB prędkość pobierania danych jest ograniczana do maksymalnie 1 Mbit/s, ale dalsza transmisja jest bezpłatna. W razie potrzeby klient może też dokupić pakiet 20 GB za 20 złotych.

Po 12 miesiącach opłata miesięczna wzrośnie do 30 złotych (tj. gdy umowa przejdzie na czas nieokreślony). Jeśli macie już abonament w T-Mobile, dostaniecie rabat na abonament na internet mobilny w wysokości 20 złotych miesięcznie. Niniejsza oferta jest dostępna tylko online na stronie internetowej operatora. Ponadto dostępny limit GB można wykorzystać wyłącznie na terenie Polski.

Warunki oferty promocyjnej HOME&GO Internet 100 GB z pełną prędkością bez urządzenia – dedykowana do sprzedaży na www (PDF)

W przypadku umowy na 24 miesiące do wyboru są trzy taryfy:

40 GB za 20 złotych miesięcznie,

60 GB za 30 złotych miesięcznie,

100 GB za 40 złotych miesięcznie.

fot. Tabletowo

Po wykorzystaniu dostępnego w abonamencie limitu GB, prędkość pobierania i wysyłania danych zostanie ograniczona do 16 kb/s, ale operator nie będzie pobierał za nią dodatkowych opłat. Dostępny pakiet można wykorzystać w Polsce i i w Strefie Roamingowej 1A. Ponadto w ww. ofertach również można dokupić pakiet 20 GB za 20 złotych.

Klienci, którzy posiadają już abonament w T-Mobile, otrzymają rabat w wysokości 20 złotych w ramach programu Korzyści dla domu. Opłata aktywacyjna wynosi 0 złotych.

Warunki oferty promocyjnej (PDF)

Internet mobilny na abonament w Heyah

Niniejsza oferta to co prawda nie abonament, tylko automatycznie odnawiana co 30 dni kalendarzowych subskrypcja (wymagane jest podpięcie karty płatniczej do konta użytkownika), ale warto o niej wspomnieć, ponieważ za 19,99 złotych klient otrzymuje 50 GB (3,45 GB w roamingu w UE). Opłata aktywacyjna wynosi 0 złotych. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie bez dodatkowych opłat.

Regulamin Subskrypcji Heyah 01 „Oferta Internetowa (50 GB)” (PDF)

Ponadto subskrybenci Heyah 01 mogą wykupić jednorazowy pakiet 5 GB (1,73 GB w UE) za 10 złotych.

Regulamin usługi dodatkowej „Raz 5 GB” (PDF)

Podsumowanie

Jak zawsze – nie sposób wskazać najlepszej oferty na internet mobilny na abonament. Wielu klientów mogą zainteresować oferty, w ramach których opłata wynosi 0 złotych, jeśli nie korzystają z internetu. T-Mobile ma bardzo korzystną ofertę 100 GB za 20 złotych miesięcznie na 12 miesięcy, aczkolwiek trzeba pamiętać o wypowiedzeniu umowy lub jej przedłużeniu, bo później opłata wzrośnie o 10 złotych miesięcznie.

Jednocześnie nie brakuje ofert dla osób, które potrzebują więcej GB – Play i Plus oferują nawet 500 GB i 1000 GB, aczkolwiek ten pierwszy ma niższe ceny, podczas gdy drugi oferuje bardzo dobrą propozycję na Disney+.

Ankieta

Jak zawsze jesteśmy ciekawi Waszej opinii – który operator Waszym zdaniem ma najlepszą ofertę lub na którą byście się Wy zdecydowali? Dajcie znać w komentarzach, ile GB miesięcznie transferujecie na swoich smartfonach – ja w zeszłym miesiącu przez WiFi i sieć komórkową zużyłem blisko 50 GB (z czego najwięcej, bo prawie 8,5 GB „zeżarł” Sklep Google Play).