Telefon dla młodego gracza – Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G

Akcja partnerska

Znalezienie smartfona do grania nie jest proste, jeżeli chcemy, żeby nasz wybór nie odstawał zbytnio od wyglądu „tradycyjnych urządzeń” i był relatywnie tani. Na szczęście jest kilka modeli na rynku, które nadają się jako narzędzie do gier mobilnych, zwłaszcza dla młodszych użytkowników. Jednym z nich jest Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G.

Jeden Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – trzy scenariusze

Kiedy patrzymy na średniopółkowy smartfon Xiaomi, trudno znaleźć w nim jakieś ślady gamingowego urządzenia. Nie ma w nim żadnych dodatkowych przycisków fizycznych, bryła i design wpisuje się w obecne trendy projektowania telefonów, a Chińczycy nie promują swojego urządzenia jako „skierowane do graczy”.

To jednak tylko pozory – tak naprawdę Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G trafi do każdego z trzech najpopularniejszych typów gracza. Jaki to typ, zapytacie?

Redmi Note 11 Pro 5G (źródło: Xiaomi)

Przypadek pierwszy – gracz niedzielny

Według pasywnego pomiaru aktywności na urządzeniach mobilnych, przeprowadzonego przez Spicy Mobile w maju 2021 roku, w Polsce największy zasięg (3,90%) generowała gra Brawl Stars – prosty tytuł multiplayer łączący cechy hero shootera oraz MOBA. Na drugim miejscu (3,49%) gra z gatunku „połącz 3” – Match Masters. Podium (3,26%) zamyka Coin Master – mieszanka jednorękiego bandyty i rozwijania osady.

Wniosek? Polacy chętnie sięgają po proste, rekreacyjne gry dla tzw. casuali. Są to gry o prostej grafice, nastawione na krótkie kilku-kilkunastominutowe sesje. Choć tego typu rozrywka przesadnie nie drenuje baterii, większość osób grających mobilnie (w tym ja) słusznie stwierdzi, że jeżeli kilka sesyjek w ciągu dnia powoduje, że musimy później szukać źródła ładowania smartfona, to pierwszą rzeczą, którą zrobią, jest ograniczenie czasu w grach. Dlatego rozmiar baterii ma znaczenie.

Na szczęście Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ma akumulator o pojemności 5000 mAh – wystarczająco duży, żeby nie żałować 15-30-minutowej rozgrywki w poczekalni do lekarza. Jeżeli jednak, zgodnie z polskim systemem opieki zdrowotnej, 30 minut przerodzi się w półtorej godziny, szybkie ładowanie o mocy 67 W pozwoli wam podpiąć się do najbliższego gniazdka na chwilę, żeby uzupełnić baterię w mgnieniu oka.

Przypadek drugi – gracz standardowy

Moim zdaniem jest to prawdopodobnie najliczniejsza grupa grających mobilnie. Najprawdopodobniej mają zainstalowane na urządzeniu jakieś Sudoku lub prostą grę 2D, ale zdarza im się również odpalić coś bardziej wymagającego. Żeby Genshin Impact, Call of Duty Mobile czy League of Legends: Wild Rift działały płynnie nie tylko na niskich ustawieniach graficznych, ważne jest zastosowanie mocnego układu mobilnego z dobrym chipsetem graficznym oraz wystarczająca ilość RAM-u. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G spełnia te wymagania.

Modele dostępne na rynku wyposażono w procesor Qualcomm Snapdragon 695, który współpracuje z GPU Adreno 619 i 6 lub 8 GB RAM-u. Smartfon Xiaomi poradzi sobie zarówno z kilkuletnimi tytułami pokroju PUBG Mobile, ale nawet Genshin Impact na niskich ustawieniach to na Redmi Note 11 Pro 5G stabilne 45-50 klatek na sekundę.

Przypadek trzeci – granie po sieci

Granie mobilne od lat nie jest też domeną prostych tytułów, w których bawimy się w pojedynkę – od lat prężnie rozwijają się też tytuły sieciowe. Mamy więc i dostosowane do telefonów shootery (Fortnite, Call of Duty Mobile), gry wyścigowe (Real Racing 3, Asphalt 9) czy MOBA (Pokemon Unite, League of Legends: Wild Rift). W tych tytułach nie liczy się jednak błyszcząca trawa, ostre jak brzytwa tekstury i dokładne modele. Najważniejsze są w nich jak najmniejsze opóźnienia, związane z komunikacją urządzenia z serwerem.

W przypadku mobilnego grania sprawa staje się jeszcze trudniejsza – nie możemy bowiem polegać wyłącznie na połączeniu Wi-Fi. Na szczęście mówimy tutaj o Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G – czyli wyposażony w moduł nowego standardu łączności bezprzewodowej.

Nie jest to już niszowa nowinka i operatorzy sieci sukcesywnie rozszerzają zasięg tej technologii, dzięki czemu niski ping i wysokie prędkości pobierania oraz wysyłania pakietów są dostępne nie tylko dla mieszkańców dużych aglomeracji miejskich.

Na co jeszcze może zwrócić uwagę gracz?

Ot, choćby na temperaturę urządzenia oraz ekran. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G korzysta z technologii LiquidCool, w której zastosowanie kilku warst grafitu oraz folii miedzianej skutecznie rozprasza ciepło, generowane przez układ mobilny. Ponadto duży, 6,67-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania o wartości 120 Hz, zapewni czytelny i płynny obraz podczas gry.

Gracze z pewnością rozważają również zakup urządzenia uwzględniając cenę. W szóstej edycji Polish Gamers Research, 47% ankietowanych graczy uznało, że posiadają pieniądze na bieżące potrzeby, jednak nie są w stanie odłożyć żadnych pieniędzy, natomiast 35% uczestników badania jest w stanie odłożyć trochę grosza. W przypadku takich osób, jeżeli zachodzi potrzeba wymiany smartfona, ważne jest, aby był on rozsądnie wyceniony.

W najtańszej wersji, dysponującej 6 GB pamięci RAM, Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G kosztuje 1799 złotych – taka cena nie powinna zrujnować portfela, a samo urządzenie powinno wynagrodzić taką inwestycję.

Jak widać pozory mogą mylić. Choć Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G unika określania siebie mianem „gamingowego smartfona”, ma wiele cech, które powinny przypaść do gustu osobom spędzającym co nieco czasu na mobilnej rozrywce.

Materiał powstał we współpracy z Xiaomi