Nie, to nie żart na Prima Aprilis – realme ogłosiło wprowadzenie do Polski dwóch nowych, przystępnych cenowo smartfonów. Oba modele przyciągają uwagę nie tylko niską ceną, ale też atrakcyjnym designem.

Reklama

realme wprowadza do Polski dwa nowe, tanie smartfony

Pierwszy z nowych smartfonów marki w Polsce to realme C31. Urządzenie wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala z wycięciem w górnej części, w którym umieszczono aparat o rozdzielczości 5 Mpix. Na tyle, który swoją drogą prezentuje się bardzo ładnie, znajdują się natomiast trzy aparaty, w tym główny 13 Mpix. Pozostałe dwa to obiektyw z matrycą B&W i sensor do zdjęć makro.

Sercem smartfona jest procesor procesor UNISOC T612. Klienci będą mogli wybierać spośród dwóch konfiguracji. Pierwsza oferuje 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, natomiast druga 4 GB RAM i 64 GB wewnętrznej pamięci. Urządzenie oczywiście obsługuje karty microSD (o pojemności do 1 TB), na którą producent przewidział dedykowany slot, obok dwóch miejsc na nano SIM.

Ponadto smartfon oferuje m.in. czytnik linii papilarnych i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, ładowany przez port USB-C. Cena realme C31 została ustalona na 599 złotych za wersję 3 GB/32 GB i 699 złotych za wariant 4 GB/64 GB. Urządzenie będzie dostępne w sprzedaży od 4 kwietnia 2022 roku.

Drugim nowym smartfonem marki w Polsce jest realme C35. Oferuje on 6,6-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości Full HD+, procesor UNISOC T616 wraz z 4 GB RAM oraz od 64 GB do 128 GB pamięci wbudowanej. Urządzenie zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 18 W, pozwalające naładować baterię do 50% w 49 minut.

Ponadto smartfon ma na pokładzie aparat o rozdzielczości 50 Mpix z przysłoną f/1.8, a całość ma grubość 8,1 mm. Polska cena realme C35 w wersji 4 GB/64 GB została ustalona na 799 złotych, a w konfiguracji 4 GB/128 GB na 899 złotych. Także ten model będzie dostępny w sprzedaży od 4 kwietnia 2022 roku.