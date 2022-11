HBO Max może zniknąć szybciej niż się spodziewaliśmy. Co dalej?

Na polskim rynku VOD jest tłoczno, szczególnie że regularnie w Polsce uruchamiane są kolejne platformy. W niedalekiej przyszłości jedna z nich zniknie, aby zrobić miejsce dla nowej, bogatszej w zawartość. Okazuje się, że może to nastąpić szybciej niż zapowiadano.

HBO Max zniknie z rynku szybciej niż zapowiadano

Mniej niż tydzień po uruchomieniu HBO Max w Polsce 8 marca 2022 roku dowiedzieliśmy się, że platforma zostanie połączona z Discovery+. Tutaj warto wspomnieć, że jej właścicielem jest Warner Bros. Discovery, amerykańskie przedsiębiorstwo, które powstało w wyniku fuzji spółek WarnerMedia i Discovery w kwietniu 2022 roku. Należy do niego również Grupa TVN, która sprawuje pieczę nad serwisem Player.

Początkowo nie było wiadomo, jaką wizję ma Warner Bros. Discovery. Dopiero kilka miesięcy później, w sierpniu 2022 roku, dowiedzieliśmy się, że z połączenia HBO Max i Discovery+ powstanie całkowicie nowa platforma, która zostanie udostępniona w Stanach Zjednoczonych już latem 2023 roku. Jeszcze w przyszłym roku miała wystartować w Ameryce Łacińskiej, a w Europie w 2024 roku.

Pierwotny harmonogram uległ jednak zmianie, o czym poinformował CEO Warner Bros. Discovery, David Zaslav. Ogłosił on oficjalnie, że połączenie HBO Max i Discovery+ może zostać przesunięte na wiosnę 2023 roku, czyli o jeden kwartał do przodu. Jeżeli faktycznie tak się stanie, nowa platforma z wideo na żądanie może też zadebiutować na innych rynkach (tj. poza Stanami Zjednoczonymi) wcześniej niż zapowiadano.

Ilu użytkowników w Polsce ma HBO Max?

W sierpniu 2022 roku HBO Max był drugim najpopularniejszym serwisem VOD w Polsce – skorzystało z niego blisko 4,5 mln użytkowników. Liderem niezmiennie pozostał Netflix z ponad 12,7 mln widzów, a podium zamknął Disney+, który odwiedziło prawie 3,8 mln użytkowników. Zaraz za nim ulokował się Player z niemalże 3 mln oglądających.

Połączenie HBO Max z Discovery+ będzie kolejnym, wielkim wydarzeniem w historii tego serwisu. Zastąpił on bowiem HBO GO, który otworzył się na wszystkich klientów w marcu 2018 roku. Za kilkanaście miesięcy jego subskrybentów czeka kolejna „przesiadka”, która dodatkowo najpewniej obejmie również użytkowników Playera, ponieważ – jak zostało wspomniane – jest on produktem jednej grupy kapitałowej.

Tymczasem polscy użytkownicy mogą przygotowywać się na wejście do kraju nad Wisłą innej, bogatej w zawartość platformy z wideo na żądanie. Wczoraj bowiem dowiedzieliśmy się, że w lutym 2023 roku wystartuje w Polsce serwis SkyShowtime, który jest wspólnym przedsięwzięciem Showtime (Paramount Global) i Sky Group (Comcast) i zaoferuje dostęp do treści od m.in. studiów DreamWorks Animation, Paramount Pictures i Universal Pictures oraz Nickelodeon.