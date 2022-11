Promocja Polsat Box na Boże Narodzenie 2022 – telewizja (i nie tylko) za 0 złotych przez pół roku

Święta, święta i po świętach – już za kilka tygodni, zgodnie z „tradycją”, powie tak większość Polaków. Zanim to się jednak stanie, mieszkańcy Polski mogą skorzystać z promocji Polsat Box na Boże Narodzenie 2022. Co przygotowano dla klientów w tym roku?

Promocja Polsat Box na Boże Narodzenie 2022

Jak są święta, to muszą być i prezenty. W tym roku klienci otrzymają możliwość oglądania telewizji (i nie tylko) bez opłat przez aż sześć pierwszych miesięcy trwania umowy pod warunkiem podpisania umowy na 24 miesiące. Z niniejszej promocji mogą jednak skorzystać wyłącznie nowi klienci, ale dobrą wiadomością jest to, że obowiązuje ona w każdej z czterech oferowanych technologii, tj. telewizji satelitarnej, kablowej IPTV, internetowej OTT z dekoderem oraz naziemnej.

Na święta Bożego Narodzenia 2022 Polsat Box szczególnie poleca cztery pakiety w ofercie telewizji satelitarnej i kablowej IPTV, których ceny zaczynają się już od 55 złotych miesięcznie. Za taką kwotę otrzymacie dostęp do 73 kanałów oraz dwóch kanałów Cinemax i czterech Nick, a także Disney+. Za 75 złotych miesięcznie dostaniecie to samo i dodatkowo możliwość oglądania HBO z HBO Max.

Jeśli nie chcecie korzystać z HBO Max, to za 5 złotych więcej, tj. za 80 złotych miesięcznie, otrzymacie możliwość oglądania Polsat Sport Premium, ELEVEN SPORTS i CANAL+ SPORT3 i 4. Najbardziej dopakowany zestaw dostaniecie za 100 złotych miesięcznie – zawiera on niemal wszystko to, co tańsze (nie ma 4 kanałów od Nick), a dodatkowo też pakiet Dzieci.

Polecane zestawy w ofercie telewizji satelitarnej i kablowej IPTV

Oczywiście pamiętajcie, że w przypadku nowych klientów, przy umowie na 24 miesiące, operator zacznie naliczać regularną opłatę abonamentową dopiero od siódmego miesiąca, co oznacza, że dzięki świątecznej promocji można zaoszczędzić od 330 złotych (6×55 złotych) do nawet 600 złotych (6×100 złotych)!

Każdy klient może stworzyć spersonalizowany pakiet

Polsat Box poleca na święta Bożego Narodzenia ww. pakiety, lecz klienci mogą dowolnie skonfigurować swój pakiet, według własnych potrzeb – można je stworzyć na bazie dowolnego pakietu podstawowego (S, M, L w telewizji satelitarnej/kablowej IPTV lub Wygodny, Komfortowy, Bogaty w telewizji internetowej OTT) oraz dodatkowych pakietów tematycznych. Ponadto do każdej umowy można dobrać dekoder 4K z opłatą od 49 złotych miesięcznie i dostęp do serwisu streamingowego Disney+.

Zanim jednak pobiegniecie do punktu Polsat Box, musicie wiedzieć, że oferta na tegoroczne święta Bożego Narodzenia zacznie obowiązywać dopiero od 7 listopada 2022 roku, czyli od najbliższego poniedziałku, podobnie jak promocja Plusa na Boże Narodzenie 2022.