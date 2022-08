Słuchawki OPPO Enco Buds2 – aktywna redukcja szumów jest, ale nie zawsze

Nowa generacja bezprzewodowych dousznych słuchawek od OPPO nadeszła. Chodzi o model Enco Buds2. Hasło reklamowe produktu brzmi: „mały rozmiar, mocny bas”. Czego jeszcze możemy spodziewać się po tym akcesorium?

OPPO Enco Buds2 – co oferują?

Najnowsze słuchawki od OPPO zostały wyposażone w 10-milimetrowy dynamiczny przetwornik dźwięku, który ma zapewnić użytkownikom mocny i głęboki bas. Swoją cegiełkę mają do tego dołożyć również specjalnie zaprojektowane komory dźwiękowe, które mają za zadanie jeszcze bardziej uwydatnić najniższe tony odtwarzanego dźwięku.

OPPO Enco Buds2 (źródło: OPPO)

Producent zapewnia, że Enco Buds2 mają zapewnić użytkownikowi do 7 godzin pracy na jednym ładowaniu, a w połączeniu z etui ładującym słuchawki mają działać nawet do 28 godzin. Na stronie produktu znajdziemy również informację, że 10 minut ładowania słuchawek wystarczy, by przez godzinę móc z nich znów korzystać. Urządzenie posiada również certyfikat wodoodporności IPX4.

Wysoką stabilność połączenia oraz niskie opóźnienie ma zapewnić temu urządzeniu Bluetooth 5.2. Słuchawki mają wbudowany tryb aktywnej redukcji szumów podczas połączeń, dzięki któremu korzystający ze słuchawek będą mogli bez większych przeszkód rozmawiać, nawet w dość głośnym otoczeniu. Specjalny tryb gry w OPPO Enco Buds2 sprawia że opóźnienia w przesyłaniu dźwięku do słuchawek spadają do 94 ms.

OPPO Enco Buds2 (źródło: OPPO)

Słuchawki od OPPO mogą okazać się również pomocne podczas robienia zdjęć. Dwukrotne naciśniecie na jedną ze słuchawek będzie wywoływać migawkę aparatu podłączonego do nich smartfona. Za pomocą odpowiedniej sekwencji przyciśnięć lub przytrzymań można odebrać połączenie, przejść do kolejnego lub poprzedniego utworu lub na przykład zwiększyć oraz zmniejszyć głośność słuchawek – to wszystko bez sięgania po smartfona.

OPPO Enco Buds2 w wersji białej i czarnej (źródło: OPPO)

Każda pchełka waży zaledwie 4 g, a producent zapewnia, że dzięki kształtowi słuchawki lepiej przylegają one do ucha. OPPO przygotowało również specjalną aplikację – HeyMelody, dzięki której można między innymi: kontrolować poziom baterii w słuchawkach, personalizować ustawienia sterowania słuchawkami oraz włączać różne efekty dźwiękowe podczas odtwarzania muzyki (na przykład dodatkowe podbicie basu lub wysokich tonów).

Cena i dostępność słuchawek

OPPO Enco Buds2 są dostępne dwóch wersjach kolorystycznych – białej i czarnej. W sprzedaży pojawiły się na oficjalnej malezyjskiej stronie OPPO i póki co dostępne są tylko w białym kolorze. Ich cena to 129 MYR (równowartość ~137 złotych). Cena za słuchawki nie jest wygórowana, a jeśli oferują tak głęboki bas jak zapewnia producent, to chętnie zobaczyłbym je również na naszych, polskich półkach.