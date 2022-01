Samsung Galaxy S21 FE kontra Galaxy S20 FE – co się zmieniło? Porównanie parametrów

Gdy na rynku debiutuje następca cieszącego się ogromną popularnością smartfona, ma on strasznie trudne zadanie. Wszyscy liczą, że będzie lepszy od poprzednika, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego balansu między parametrami a ceną. Czas sprawdzić, jak to jest w przypadku Samsunga Galaxy S21 FE (następcy świetnego Galaxy S20 FE), który właśnie dziś ujrzał światło dzienne.

Na temat Samsunga Galaxy S20 FE pod koniec 2020 roku w recenzji pisałam, że jest najbardziej opłacalnym przedstawicielem serii Galaxy S20. Model ten tak dobrze zapisał się w pamięci użytkowników, że aż postanowiłam dodać go w podsumowaniu najciekawszych smartfonów… 2021 roku, mimo premiery rok wcześniej (dla przypomnienia, debiutował pod koniec września 2020).

Nastał moment, by Galaxy S20 FE zszedł ze sceny i ustąpił miejsca nowszemu, długo wyczekiwanemu modelowi, Galaxy S21 FE. Spójrzmy, ile się zmieniło i jakie są różnice pomiędzy oboma urządzeniami.

Tylko wersja z 5G

Być może będziecie zdziwieni, że to właśnie od tego aspektu zaczynam, ale jest to szalenie istotne. W dodatku z kilku powodów.

Samsung Galaxy S20 5G dostępny był i w sumie jeszcze dalej jest (trwa wyprzedawanie zapasów z magazynów, ale coś czuję, że nie potrwa to już zbyt długo) w dwóch wersjach – z 4G z procesorem Exynos 990 lub z 5G ze Snapdragonem 865. Jego następca trafił na rynek tylko w jednej edycji – z 5G. Tak, wiem, że w Polsce sytuacja z licytacjami częstotliwości 5G to rollercoaster i właściwie trudno powiedzieć, co dalej będzie i kiedy się to z powodzeniem zakończy, ale kupując smartfon na lata, pora zacząć myśleć, by był wyposażony w modem 5G.

To zagranie Samsunga sprawia automatycznie, że Galaxy S21 FE na start może wydawać się dużo droższy od poprzednika. Model z 2020 roku startował z poziomu 2899 złotych, przy czym kluczowy jest fakt, że była to cena wersji właśnie z 4G. Model z 5G kosztował premierowo 3399 złotych za edycję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Od razu to zaznaczam, bo jest niesamowicie kluczowe – Galaxy S21 FE 5G kosztuje w dniu premiery 3499 złotych w tej samej konfiguracji (tj. 6 GB/128 GB). Cena jest zatem o 100 złotych wyższa niż cena jego bezpośredniego poprzednika, choć może się pierwotnie wydawać, że różnica w cenie to aż 600 złotych. Tak jednak nie jest – z powodów, o których wspomniałam wyżej.

A skoro już wiemy, że w Europie i Stanach Zjednoczonych dostępna będzie tylko jedna wersja Galaxy S21 FE, czyli z 5G i Snapdragonem 888 (tj. procesorem, co warto podkreślić, zastosowanym chociażby w Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3), czas skupić się na pozostałych aspektach.

Inny ekran, te same aparaty

Jeśli czytaliście mój wpis o premierze Samsunga Galaxy S21 FE, wiecie już, że są dwa względy, przez które uważam go za smartfon kontrowersyjny – pierwszym jest wyświetlacz, drugim – aparaty.

Ekran w Galaxy S20 FE był wykonany w technologii Super AMOLED, miał przekątną 6,5” i odświeżanie 120 Hz. W jego następcy Samsung postanowił zastosować 6,4-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o częstotliwości odświeżania 120 Hz, niestety również bez funkcji odświeżania adaptacyjnego – możemy ustawić albo 60 Hz, albo 120 Hz. Szkoda, że Samsung go nie wprowadził w Galaxy S21 FE, podczas gdy oferują go flagowe modele z serii Galaxy S21. Pozytywny natomiast jest fakt, że w obu przypadkach mamy do czynienia z płaskim ekranem – wciąż jest wielu klientów, którzy preferują go od zakrzywionego.

A co z aparatami? Pisząc, że są takie same w obu smartfonach, właściwie niewiele bym się pomyliła. Pod względem technicznym mamy do czynienia z obiektywami o tych samych parametrach: aparat główny 12 Mpix f/1.8 z OIS + ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.2 + teleobiektyw 8 Mpix f/2.4 z OIS.

W Galaxy S21 FE, między innymi przez wzgląd na nowszy i bardziej wydajny procesor, Samsung mógł pozwolić sobie na zastosowanie bardziej zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji, która ma umożliwiać robienie jeszcze lepszych zdjęć (głównie w nocy, ale nie tylko).

Sama jestem bardzo ciekawa, co z tego wyjdzie w rzeczywistości, bo – póki co – podchodzę do tego z dość dużą dawką dystansu.

Inne (ważne?) zmiany

Zauważalnej zmianie uległa waga smartfona – z 193 gramów do 177 gramów, co wbrew pozorom powinno być odczuwalne podczas codziennego użytkowania. Zmienił się też nieco design telefonu – patrząc na tył Galaxy S21 FE, do złudzenia przypomina Galaxy S21; z tą różnicą, że w FE moduł z aparatami nie zachodzi na ramkę.

Niestety, w Galaxy S21 FE Samsung zrezygnował z zaimplementowania slotu kart microSD, który był obecny w Galaxy S20 FE. A skoro już mowa o tym, czego brakuje – w pudełku nie znajdziemy ładowarki (w zestawie z poprzednikiem dodawana była ładowarka 15 W).

Co się z kolei nie zmieniło, to zastosowanie akumulatora o pojemności 4500 mAh z ładowaniem przewodowym 25 W, brak modułu eSIM (jest standardowo fizyczny dual SIM), brak 3.5 mm jacka audio oraz podstawowa wersja dostępna z 6 GB RAM.

Na zakończenie podrzucam Wam szybkie porównanie specyfikacji Samsunga Galaxy S20 FE 21 5G z Samsungiem Galaxy S20 FE w formie przejrzystej tabeli:

Samsung Galaxy S21 FE 5G Samsung Galaxy S20 FE ekran Dynamic AMOLED 2X 6,4” 2400×1080 pikseli, 120 Hz Gorilla Glass Victus Super AMOLED 6,5” 2400×1080 pikseli, 120 Hz Gorilla Glass 3 procesor Qualcomm Snapdragon 888 z Adreno 660 Qualcomm Snapdragon 865 z Adreno 650 lub Exynos 990 wersje 6 GB RAM / 128 GB pamięci lub 8 GB RAM / 256 GB pamięci 6 GB RAM / 128 GB pamięci lub 8 GB RAM / 256 GB pamięci aparat główny aparat 12 Mpix f/1.8 + ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.2 + teleobiektyw 8 Mpix f/2.4 (3-krotny zoom optyczny, 30-krotny zoom cyfrowy) aparat 12 Mpix f/1.8 + ultraszerokokątny 12 Mpix f/2.2 + teleobiektyw 8 Mpix f/2.4 (3-krotny zoom optyczny, 30-krotny zoom cyfrowy) aparat przedni 32 Mpix f/2.2 32 Mpix f/2.2 4G / 5G tylko 5G 4G lub 5G pojemność akumulatora 4500 mAh 4500 mAh wymiary 155,7 x 74,5 x 7,9 mm 159 x 74 x 8,4 mm waga 177 g 193 g odporność IP68 IP68 slot kart microSD nie tak pozostałe NFC, Bluetooth 5.1, dual SIM (bez eSIM), USB typu C, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych w ekranie, Android 12 NFC, Bluetooth 5.1, dual SIM (bez eSIM), USB typu C, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych w ekranie cena w dniu premiery 3499 złotych za 6/128

3849 złotych za 8/256 2899 złotych za 4G 6/128

3399 złotych za 5G 6/128

Mam nadzieję, że Samsung Galaxy S21 FE już na dniach trafi w moje ręce, bym mogła osobiście przekonać się, czy jest tak dobry, jak zapowiada to Samsung. Póki co jestem dość sceptycznie nastawiona do tego modelu przez wzgląd na niewiele istotnych zmian w połączeniu z krokami wstecz w niektórych aspektach.

Póki co z mojej strony chłodna ocena. Teraz już może być tylko lepiej.