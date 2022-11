Nadchodzi rewolucja – Xiaomi usunie reklamy z MIUI!

Reklamy niewątpliwie są jednym z najbardziej nielubianych elementów autorskiego interfejsu Xiaomi, choć trzeba pamiętać o tym, że można je wyłączyć w Ustawieniach. I choć biznes reklamowy jest bardzo dochodową gałęzią działalności chińskiego producenta, zamierza on usunąć reklamy z MIUI. I nie tylko reklamy.

Jak wyłączyć reklamy w MIUI?

Nikt nie lubi reklam, a przynajmniej ja nie znam nikogo, kto by lubił je oglądać, choć czasami zdarzają się naprawdę fajne, jak ostatnia reklama Samsunga, w której (jak zwykle) krytykuje Apple. Reklamy w MIUI irytują jednak użytkowników, o czym niejednokrotnie dają znać w komentarzach na Tabletowo.

Nie wszyscy wiedzą, że da się je wyłączyć, chociaż trzeba przeklikać się przez ustawienia – należy najpierw wyłączyć usługę Spersonalizowane propozycje reklam (Ustawienia-Hasła i bezpieczeństwo-Prywatność-Usługi reklam), a później wyłączyć autoryzację dla msa (Ustawienia-Hasła i bezpieczeństwo-Autoryzacja i unieważnienie).

To jednak wciąż nie spowoduje, że reklamy w MIUI całkowicie znikną, gdyż własne aplikacje Xiaomi też je wyświetlają – aby je usunąć, należy w każdej osobno je wyłączyć, korzystając z Ustawień (ikona koła zębatego lub menu hamburgerowe w prawym albo lewym górnym rogu ekranu).

Xiaomi usunie reklamy z MIUI 14

Niestety, pojawiają się głosy, że ww. sposoby nie działają na smartfonach z MIUI 13, ale przestanie to być problemem wraz z udostępnieniem MIUI 14, ponieważ według przedpremierowych doniesień najnowsza wersja interfejsu będzie pozbawiona reklam. Co więcej, Xiaomi usunie z niego również preinstalowane aplikacje firm trzecich – tzw. bloatware.

Ta decyzja jest niemałym zaskoczeniem, i to nie dlatego, że przyzwyczailiśmy się do obecności reklam w MIUI, szczególnie że materiały sponsorowane wyświetlane są też chociażby na urządzeniach Samsung Galaxy i w App Store, zatem to nic wyjątkowego. Podczas ogłaszania wyników za drugi kwartał 2022 roku producent poinformował jednak, że zagraniczne przychody z reklam wzrosły rok do roku aż o 50%. Dlaczego więc Xiaomi chce ubić kurę, znoszącą złote jaja? Nie wiadomo.

Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że MIUI 14 zaoferuje większe foldery i tryby kart na ekranie głównym, a także przyniesie aktualizacje aplikacji pogody, kalendarza i zegara, dzięki którym użytkownik będzie mógł korzystać z ich wybranych funkcji z poziomu pulpitu, bez konieczności otwierania ich jak teraz. Ponadto producent ma zoptymalizować i ulepszyć płynność i stabilność oprogramowania. Według osób, które miały już styczność z nowym MIUI, nowa generacja interfejsu zmieniła się i ulepszyła znacząco.

Data premiery nowego MIUI nie jest jeszcze znana – producent nadal jej nie podał, ale mówi się, że zostanie zaprezentowane 19 listopada 2022 roku wraz ze smartfonami Xiaomi 13 i 13 Pro, aczkolwiek ta data wydaje się nieprawdopodobna, jako że to sobota, a chiński gigant nie ma w zwyczaju robić takich premier w weekend.