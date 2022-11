Samsung Galaxy A53 5G dostaje aktualizację do systemu Android 13!

Póki co, Samsung wywiązuje się ze swoich obietnic dotyczących aktualizacji smartfonów. Co jakiś czas informujemy Was, że uaktualnienie do systemu Android 13 z One UI 5 trafia do kolejnych modeli urządzeń południowokoreańskiego producenta. Tym razem mowa o Galaxy A53 5G.

Reklama

Samsung Galaxy A53 5G z ważną aktualizacją

W październiku tego roku Samsung przedstawił najnowszą wersję swojego interfejsu One UI 5. Wraz z prezentacją, na której zostały omówione nowe funkcje nakładki, producent ogłosił również, że obecnie jego najnowsze flagowe smartfony z serii Galaxy S22 otrzymają aktualizację, która wprowadzi system Android 13 oraz najnowszą wersję autorskiego interfejsu. Tak też się stało.

Zgodnie z harmonogramem aktualizacji do Androida 13 i One UI 5 dla urządzeń Galaxy w Europie, na początku tego tygodnia uaktualnienia otrzymały również smartfony z serii Galaxy S21. Nowa wersja systemu dostępna była od razu również dla użytkowników w Polsce.

Dzisiaj w sieci pojawiły się informacje, że najnowszy system trafia na smartfony Samsung Galaxy A53 5G. Póki co wiemy, że aktualizacja ważąca 2,02 GB do wersji oprogramowania A536BXXU4BVJG dostępna jest w Holandii, ale w ciągu kilku dni ma pojawić się również w innych europejskich krajach.

źródło: galaxyclub

Sprawdzaliście już, czy nowa wersja systemu dostępna jest już w u Was? Możecie to zrobić w ustawieniach smartfona, przechodząc do zakładki Aktualizacja oprogramowania. Kiedy do pobrania dostępna będzie wersja Android 13, pojawi się przycisk Pobierz, by zaktualizować Galaxy A53 5G.

Jakie smartfony dostaną aktualizację w jeszcze tym miesiącu?

Smartfony z serii Galaxy S21 oraz model Galaxy A53 5G nie są oczywiście jedynymi urządzeniami Samsunga na które aktualizacje mają trafić jeszcze w tym miesiącu. Jeśli producent zachowa harmonogram uaktualnień dla Europy, to w listopadzie Android 13 i One UI powinien trafić jeszcze do: