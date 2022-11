Czy 17 złotych za trzy miesiące Viaplay to uczciwa cena?

Viaplay nie ma ostatnio najlepszej prasy – na własne życzenie. Dział sprzedaży i marketingu tego serwisu jednak nie śpi, bo oto przygotowano promocję dla nowych użytkowników. Całkiem niezłą!

Promocja Viaplay: albo za darmo, albo za parę złotych

Jeśli jesteśmy fanami transmisji sportowych, to nie możemy nie znać Viaplay. To na tej platformie znajdziemy mecze piłkarskie na żywo z Ligi Europy oraz spotkania klubów z lig angielskiej czy niemieckiej. Oprócz piłki nożnej, serwis jest Mekką kibiców KSW czy NHL, a także mistrzostw w darcie czy snookera.

Jeśli braliśmy pod uwagę możliwość wykupienia subskrypcji tego serwisu, to Viaplay ma dla nas dobre wieści. Teraz będzie można przetestować go za miesiąc za darmo, lub uiścić niewysoką opłatę 17 złotych, by mieć dostęp do transmisji sportowych przez trzy miesiące.

Jak działa promocja? Otóż podczas rejestracji na platformie należy skorzystać z jednego z kodów rabatowych:

1MOFF – dla osób chcących zyskać 1 miesiąc za darmo,

– dla osób chcących zyskać 1 miesiąc za darmo, 50OFF3 – dla osób chcących zyskać 3 miesiące za 17 złotych.

Trzeba jednak się spieszyć, bo promocja ważna jest tylko do 13 listopada.

Po zakończeniu się promocyjnych okresów, kolejna nasza opłata będzie wynosić 34 złote za miesiąc subskrypcji Viaplay.

Nadchodzą podwyżki

Skorzystanie z promocji to całkiem niegłupi pomysł. Od nowego roku opłata za miesiąc dostępu do Viaplay będzie wynosić 55 złotych. 17 złotych miesięcznie w porównaniu do tej kwoty brzmi niemalże jak rabunek na dostawcy treści.

Serwis spodziewa się, że akcje promocyjne takie jak powyższa, osiągną spodziewany efekt. Platforma przewiduje, że w skali globalnej liczba użytkowników wzrośnie do końca 2023 roku o 23%. W tym momencie subskrybentów jest około 7,3 miliona.

Nie wiadomo jeszcze, jak zakończy się proces weryfikacyjny rozpoczęty w sprawie Viaplay przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z powodu wielokrotnych problemów z transmisją podczas kluczowych wydarzeń sportowych, wielu klientów platformy zdecydowało się złożyć oficjalne skargi. W ich efekcie, UOKiK może nałożyć na właścicieli serwisu karę finansową.