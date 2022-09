T-Mobile od dziś ma własne smartfony z 5G! Czy T Phone 5G i T Phone 5G Pro podbiją Polskę?

Idea smartfona od operatora telekomunikacyjnego nie jest nowa. Z pewnością pamiętacie Plusfony, które od 2007 roku szturmowały polski rynek, oferując tanie wejście w standard 3G. 15 lat później T-Mobile chce wprowadzić Polaków w świat 5G w podobny sposób – poznajcie T Phone 5G oraz T Phone 5G Pro!

Reklama

Budżetowiec bez magenty

Moim personalnym rozczarowaniem jest fakt, że T-Mobile nie zdecydowało się na smartfon w barwach magenty. Jakże oryginalny byłby to kolor na rynku! A tu proszę – dość klasyczna, szarawa czerń oraz wyblakły odcień niebieskiego. Żarty jednak zostawmy na bok, ponieważ za T Phone 5G oraz T Phone 5G Pro stoją naprawdę ciekawe pomysły.

Według badań zleconych przez Digital Care, 60% Polaków wybiera smartfony, które kosztują mniej niż 1000 złotych. Mając to na uwadze, T-Mobile stworzyło urządzenia, które będą oferowały dość sensowne parametry za możliwie jak najmniej. Choć uważam, że jeden konkretny sprzęt byłby lepszy niż dwa modele, trudno ganić firmę za podrzucenie możliwości wyboru.

T Phone 5G Pro T Phone 5G (źródło: T-Mobile Polska)

Czym więc różnią się T Phone 5G oraz T Phone 5G Pro? Szybki rzut oka na tabelkę powinien rozwiać wszelkie wątpliwości. Warto jeszcze wspomnieć, że urządzenia trafią na rynek nie tylko w Polsce. Otrzymają je również Austria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Słowacja, Macedonia Północna, Niemcy, Rumunia oraz Węgry. To się nazywa rozmach!

urządzenie T Phone 5G T Phone Pro 5G ekran 6.52” HD+ ze szkłem 2.5D 6.82” HD+ ze szkłem 2.5D procesor MediaTek Dimensity 700 MediaTek Dimensity 700 GPU Mali-G57 MP2 Mali-G57 MP2 RAM 4 GB 6 GB pamięć 64 GB 128 GB system Android 12 Android 12 aparat główny: 50 Mpix

głębia: 2 Mpix

macro: 2 Mpix główny: 50 Mpix

głębia: 2 Mpix

macro: 2 Mpix kamerka 5 Mpix 16 Mpix bateria 4500 mAh, ładowanie 15 W 5000 mAh, ładowanie 15 W, opcja ładowania bezprzewodowego 5G TAK TAK NFC NIE TAK USB Typu C Typu C microSD TAK, do 2 TB TAK, do 2 TB dual SIM TAK TAK 3,5 mm jack audio TAK TAK biometria rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych rozpoznawanie twarzy, czytnik linii papilarnych wymiary 166,6×76,42×8,76 mm 173,92×77,8×8,99 mm waga 195 gramów 214 gramów norma odporności IP52/IPX2 IP52/IPX2

T-Mobile gra bezpiecznie

Przede wszystkim miło widzieć, iż T Phone Pro 5G rzeczywiście wygląda korzystniej na tle słabszego odpowiednika. Więcej RAM i pamięci wewnętrznej, akumulator o większej pojemności, ale też większa waga i duża przekątna ekranu, niebezpiecznie zbliżająca się do 7 cali. Co ważne, obydwa smartfony mają wbudowane wejście jack audio 3,5 mm – użytkownicy słuchawek na kabel, łączcie się!

Oczywiście trudno sobie też wyobrazić, że smartfony są produkowane bezpośrednio przez T-Mobile. Dokopaliśmy się do informacji, że za urządzenie odpowiada Wingtech (podobnie jak za Samsunga Galaxy A6s) – a przynajmniej tak pokazuje AIDA 64 na pokładzie T Phone Pro 5G. Tak się składa, że mamy je już w rękach.

Jak widzicie, zaimplementowana wersja Bluetooth to 5.1 (fot. Tabletowo)

T Phone 5G też wygląda całkiem nieźle, z jednym dużym zastrzeżeniem – brak NFC. BLIK rozwiązuje dużo problemów z płatnościami w sklepach, ale możliwość podpięcia jakiejkolwiek karty debetowej lub kredytowej do smartfona i przykładanie go do terminala w sklepie to zdrowa i bezpieczna możliwość, od której trudno się odzwyczaić. Cieszy z kolei dość mocny aparat, przynajmniej na papierze.

T Phone 5G Pro w pełnej okazałości (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo)

Cena nie powala

A co z cenami? Cóż, bez zabawy w abonamenty, T Phone 5G będzie kosztować 1099 złotych. Droższy model – T Phone 5G Pro – to już wydatek 1399 złotych. I tu właśnie tkwi naczelny problem. Nawet w cenie tańszego smartfona dostaniemy chociażby realme 8 5G, który przebija urządzenie od T-Mobile niemalże w każdym parametrze, łącznie z 5G. Mając do dyspozycji 1400 złotych, możemy nawet pokusić się o wyrwanie Samsunga Galaxy A33 5G na promocjach.

Z abonamentem wygląda to nieco korzystniej, choć sensownym byłoby rozważyć T Phone 5G przy przedłużeniu umowy lub nowej ofercie, tylko by później również wybrać znacznie lepszy telefon. T-Mobile ma jednak argumenty do rozmów – w pakietach dla prywatnych użytkowników zapłaci za klienta sześć pierwszych rat. Wtedy cena T Phone 5G spada do 829 złotych, a T Phone Pro 5G do 1069 złotych, pomijając oczywiście comiesięczną opłatę za korzystanie z usług T-Mobile.

Gdy 6 darmowych rat obejmuje także inne urządzenia, trudno zdecydować się na T Phone 5G

Żeby dopełnić informacji, powiedzmy, o jakich dokładnie pakietach mowa. Bez Limitu M za 65 złotych miesięcznie (nielimitowane rozmowy, SMS, MMS do wszystkich sieci i internet bez limitu GB, ale z limitem prędkości do 30 Mbit/s, umowa na 24 miesiące) oraz Bez Limitu L za 85 złotych miesięcznie (nielimitowane rozmowy, SMS, MMS do wszystkich sieci, a także internet bez limitów danych i prędkości, umowa na 24 miesiące).

T Phone 5G oraz T Phone 5G Pro będą dostępne w sprzedaży od 5 października 2022 roku. Promocyjna oferta dotyczy zarówno nowych użytkowników T-Mobile, jak i przedłużających umowę. Pozostaje zapytać: o ile lepsze mogłyby to być urządzenia, gdyby ich podstawowa cena odpowiadała sensownym parametrom?