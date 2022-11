Viaplay pod lupą UOKiK. Będą kary za problemy z transmisją meczów?

Wygląda na to, że Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów również nie spodobały się powracające usterki w serwisie streamingowym Viaplay i postanawia zbadać całą sytuację.

4 tuziny skarg

W oficjalnym komunikacie UOKiK-u poinformowano o otrzymaniu ponad 40 skarg dotyczących problemów technicznych, na które natrafiali użytkownicy podczas transmisji sportowych na Viaplay. Nie do końca zgadza się to z twierdzeniem na stronie internetowej usługodawcy, gdzie firma informuje że „aby zapewnić najlepsze wrażenia z oglądania, wszystkie rozgrywki sportowe transmituje w bardzo wysokiej jakości streamingu”, a to, jak wiemy, oznacza nie tylko jakość obrazu, ale też jego płynność.

źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdzi zatem, czy obietnice Viaplay mają pokrycie ze stanem faktycznym. Problemem nie są wyłącznie transmisje Bundesligi czy gali KSW, ale również to, w jaki sposób firma rozpatruje reklamacje konsumentów – czy rekompensata jest adekwatna do skali kłopotów, na jakie skarżą się użytkownicy.

Transmisje wydarzeń sportowych cieszą się dużym zainteresowaniem konsumentów. Spółka, która w swoich przekazach twierdzi, że posiada „wysoką jakość streamingu” i „zapewnia najlepsze wrażenia” musi dysponować infrastrukturą, która sprosta popularności oferowanych treści. W razie wystąpienia problemów technicznych spółka powinna zrekompensować konsumentom powstałe utrudnienia. To na przedsiębiorcy spoczywa odpowiedzialność za wykonanie opłaconej przez konsumenta usługi. Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Viaplay w tarapatach

Skargi, które wpłynęły do Urzędu wskazują, że Viaplay mógł nie tylko nie przyjmować reklamacji od użytkowników, ale również przerzucać ciężar odpowiedzialności za kłopoty ze streamingiem na konsumenta, tłumacząc problemy słabym łączem internetowym, urządzeniem niespełniającym wymagań, czy nieodpowiednią przeglądarką. Jeżeli już dochodziło do zaakceptowania skargi, klienci mogli liczyć na rabat na kolejny miesiąc korzystania z platformy w wysokości 25 procent.

Jeżeli postępowanie nie potoczyłoby się po myśli Viaplay, to niewykluczone, że firmie zostaną postawione zarzuty oraz nałożona kara w wysokości do 10% obrotu.

UOKiK otrzymał również skargi konsumenckie dotyczące zakłóceń w trakcie meczu Bayern-Barcelona z 13 września na Polsat Box Go oraz problemy z meczami Premier League, La Liga, oraz Ligą Mistrzów na platformie Canal+ online. Na razie Urząd żąda tylko wyjaśnień w tej sprawie od Cyfrowego Polsatu oraz Canal+ Polska.

Oby każda z tych spraw w UOKiK była na tyle dotkliwą nauczką dla usługodawców, by w przyszłości osoby liczące na popołudniowe oglądanie meczu ze znajomymi nie natknęły się na niekończące się problemy z transmisją.