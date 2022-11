Święta z T-Mobile będą na bogato. Zobacz, jakie prezenty daje na Boże Narodzenie 2022

Orange wprowadziło do sprzedaży ofertę na Boże Narodzenie 2022 jako pierwsze w miniony czwartek (3 listopada), Play dzień później – w piątek (4 listopada), a Plus w ten poniedziałek (7 listopada). Od dziś świąteczną ofertą kusi również czwarty operator infrastrukturalny. Na jakie prezenty na Boże Narodzenie mogą liczyć klienci T-Mobile?

Promocja T-Mobile na Boże Narodzenie 2022

Świąteczna oferta skierowana jest do klientów, którzy wybiorą abonament komórkowy z taryfą M Nielimitowana za 65 złotych miesięcznie lub L Nielimitowana za 85 złotych miesięcznie (z rabatami). W obu klient dostaje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz internet bez limitu danych, aczkolwiek w tańszej jego maksymalna prędkość ograniczona jest do 30 Mbit/s (w droższej nie ma ograniczenia prędkości).

Ponadto w ramach abonamentu operator zapewnia usługę dodatkową Rozrywka bez Ograniczeń za 0 złotych przez 6 miesięcy. W jej ramach klient może korzystać bez dodatkowych opłat z wybranej platformy, na przykład Legimi, HBO Max czy Tidal (w danym miesiącu tylko z jednej, ale co 30 dni może ją bezpłatnie zmienić na inną). Co ważne, po 6 miesiącach operator wyłączy ją automatycznie, ale można ją włączyć ponownie, jeśli chce się z niej dalej korzystać – standardowo kosztuje ona 20 złotych miesięcznie (podczas gdy na przykład regularna cena HBO Max to 29,99 złotych).

W ramach świątecznej promocji dostaniecie drugie urządzenie w prezencie – możecie na przykład wybrać zestaw:

Operator nie zapomina jednak o klientach, którzy niekoniecznie chcą/potrzebują abonamentu z nielimitowanym internetem. Osoby, które wybiorą taryfę XS z 5 GB i S z 20 GB internetu, dostaną w prezencie na Boże Narodzenie 2022 usługę Rozrywka bez Ograniczeń na 3 miesiące za 0 złotych.

Oferta konwergentna T-Mobile na Boże Narodzenie 2022

T-Mobile przygotowało również specjalną promocję na tegoroczne święta Bożego Narodzenia na pakiet Magenta Dom, w skład którego wchodzi abonament komórkowy z drugim smartfonem za 0 złotych, internet światłowodowy i telewizja z dostępem do 130 kanałów. Jako prezent klienci otrzymają usługę Rozrywka bez ograniczeń za 0 złotych aż na 12 miesięcy.

Ponadto osoby, które wybiorą pakiet Magenta Dom lub dokupią internet światłowodowy i pakiet telewizyjny, otrzymają w prezencie dostęp do serwisu Player na 12 miesięcy za 0 złotych.

Do oferty Magenta Dom można dokupić również telewizor Philips 55” 4K UHD HDR ze słuchawkami Philips UnBeat TAUH202BK/00 za 0 złotych.

Świąteczny Happy BOX w T-Mobile

Operator przygotował na Boże Narodzenie 2022 również trzy zestawy Happy BOX. W skład każdego wchodzi najnowsza książka Neli Małej Reporterki, przedstawiająca jej podróż do Amazonii i maskotka tukana tęczowego z limitowanej edycji oraz smartfon realme C31 lub OPPO A17 za złotówkę albo T Phone 5G za 99 złotych.

Promocja jest dostępna wraz z ofertą MIX za 60 złotych miesięcznie na 24 doładowania z nielimitowanymi połączeniami, SMS-ami i MMS-ami, a także pakietem 40 GB internetu i usługą Supernet Video HD.