Samsung Galaxy A13 i A23 – nowi kandydaci na świetnie sprzedające się smartfony

Południowokoreański producent zaprezentował nowych pretendentów do tytułu jednych z najlepiej sprzedających się smartfonów na rynku. Oto Samsung Galaxy A13 i Galaxy A23.

Samsung Galaxy A13 – specyfikacja

Ostatni raport, przedstawiający najpopularniejsze smartfony w 2021 roku, wyraźnie pokazał, że linia Galaxy A cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Co prawda, nie mamy do czynienia z topowymi smartfonami w portfolio Samsunga – tu urządzenia z niskiej-średniej półki cenowej, ale to właśnie takie modele są niezwykle często poszukiwane przez ogromną liczbą użytkowników.

Jasne, Samsung Galaxy A13 nie wzbudza aż takich emocji jak dowolny z przedstawicieli rodziny Galaxy S22, ale niewykluczone, że to właśnie A13 trafi do zauważalnie większej liczby użytkowników. Zadowalająca specyfikacja, w połączeniu z atrakcyjną ceną, może mu zapewnić niemałą sławę.

Zaprezentowany właśnie Samsung Galaxy A13 wyposażony jest w procesor Exynos 850, a także – zależnie od wybranej konfiguracji – w 3, 4 lub 6 GB RAM oraz 32, 64 lub 128 GB na dane użytkownika. Na przodzie znalazł się ekran LCD o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości 1080×2408 pikseli, a także kamerka 5 Mpix. Obsługuje on sieć 4G.

Główny moduł kamery składa się z obiektywu głównego 50 Mpix (f/1.8, PDAF), ultraszerokokątnego 5 Mpix, makro 2 Mpix i czujnika głębokości 2 Mpix. Na pokładzie nie zabrakło gniazda słuchawkowego 3,5 mm i złącza USB-C, które służy m.in. do ładowania akumulatora o pojemności 5000 mAh.

Całość działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką One UI 4.1. Natomiast wymiary wynoszą dokładnie 165,1×76,4×8,8 mm, a waga to 195 gramów.

Samsung Galaxy A23 – specyfikacja

Druga propozycja Koreańczyków została nazwana Samsung Galaxy A23. Tutaj użytkownik będzie mógł przeglądać internet i oglądać filmiki na 6,6-calowym wyświetlaczu LCD o rozdzielczości 1080×2408 pikseli. Niestety, ale nie dowiedzieliśmy się jaki dokładnie model procesora siedzi w środku. Wiemy jednak, że maksymalnie skorzystamy z sieci 4G.

Zestaw kamer przedstawia się podobnie do modelu Galaxy A13. Użytkownik do dyspozycji otrzymuje bowiem główny moduł umieszczony z tyłu, który składa się z obiektywu 50 Mpix, ultraszerokokątnego 5 Mpix, makro 2 Mpix i czujnika głębokości 2 Mpix. Natomiast na przodzie mamy kamerkę 8 Mpix do selfie i wideorozmów.

Pojemność akumulatora wynosi 5000 mAh, maksymalna moc ładowania to 25W, a całość działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką One UI 4.1. Wymiary to 165,4×76,9×8,44 mm i waga 195 gramów.

Oficjalnie ceny nie zostały jeszcze ujawnione przez Samsunga, ale jeden ze sklepów w Holandii przyjmuje już zamówienia w przedsprzedaży na Galaxy A13. Wariant 4/64 GB został wyceniony na 190 euro, a za konfigurację 4/128 GB trzeba zapłacić 210 euro.