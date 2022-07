Te smartfony (nie) dostaną MIUI 14. Sprawdź, czy Twój jest na liście

MIUI 13 nie zdążyło się jeszcze rozgościć na pokładach wszystkich smartfonów, które mają otrzymać tę wersję systemu. Ponadto na horyzoncie majaczy MIUI 13.5, a już pojawiła się wstępna lista smartfonów i tabletów, które otrzymają (lub nie) kolejne, duże wydanie autorskiego interfejsu Xiaomi – MIUI 14.

Najnowsza wersja nakładki wciąż jeszcze nie zdążyła trafić na wszystkie uprawnione smartfony

MIUI 13 zostało oficjalnie zaprezentowane w Chinach 28 grudnia 2021 roku, wraz z Xiaomi 12 i Xiaomi 12 Pro, a jego globalne udostępnianie rozpoczęło się od pierwszego kwartału 2022 roku. I chociaż prawie minął już pierwszy miesiąc trzeciego kwartału 2022 roku, to na stronie Xiaomi wciąż widnieje ta sama lista smartfonów i jednego tabletu, które kwalifikują się do aktualizacji do MIUI 13, wraz z informacją, że harmonogram udostępniania dla innych urządzeń zostanie opublikowany wkrótce.

źródło: Xiaomi

Jako (były już) posiadacz Xiaomi Mi 11 Lite 5G z oficjalnej polskiej dystrybucji mogę powiedzieć, że model ten wciąż nie otrzymał aktualizacji – najnowsza wersja oprogramowania w jego przypadku to MIUI 12.5. Producent strasznie się ociąga z udostępnianiem kolejnych wydań swojego interfejsu i posiadacze jego urządzeń mogą być sfrustrowani. Szczególnie że na horyzoncie majaczy już MIUI 13.5, a od teraz także MIUI 14.

Te smartfony dostaną aktualizację do MIUI 14

Jak podaje serwis xiaomiui, wszystkie urządzenia Xiaomi (i marek-córek), które pracują na systemie Android 12, otrzymają aktualizację do MIUI 14. Z kolei modele, które producent zaktualizował do Androida 11, nie dostaną najnowszego wydania interfejsu MIUI. To nie powinna być jednak niespodzianka, gdyż dla nich aktualizacja do MIUI 13.5 także nie jest przewidziana, co wynika z problemów z integracją nowych funkcji do poprzedniego Androida.

Według serwisu xiaomiui, te smartfony Xiaomi, Redmi i POCO otrzymają aktualizację do MIUI 14:

Aktualizacja do MIUI 14 nie dla tych smartfonów

Mi 9 / 9 SE / 9 Lite / 9 Pro,

Mi 9T / Mi 9T Pro,

Mi CC9 / Mi CC9 Meitu,

Redmi K20 / K20 Pro / K20 Pro Premium,

Redmi 10X 4G / 10X 5G / 10X Pro,

Redmi Note 9 / Note 9S/ Note 9 Pro / Note 9 Pro Max,

Redmi Note 8 / Note 8T / Note 8 Pro,

Redmi 9/ 9A / 9AT / 9i / 9C,

POCO C3 / C31.

Pamiętajcie jednak, że powyższe listy są wciąż nieoficjalne. Oficjalna premiera nowego wydania autorskiego interfejsu Xiaomi przed nami – nie spodziewamy się jej wcześniej niż dopiero pod koniec 2022 roku.