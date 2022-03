Redmi K50 i K50 Pro będą pogromcami smartfonów z Androidem

Xiaomi zaprezentowało nowe smartfony Redmi K50 i K50 Pro, które – co tu dużo mówić – mogą pozamiatać na rynku. Producent postarał się o to, aby ich specyfikacja była bardzo atrakcyjna nawet dla bardziej wymagających klientów. I prawda jest taka, że nie powinni oni narzekać na parametry.

Reklama

Redmi K50 i K50 Pro – nowe smartfony Xiaomi dla bardzo wymagających

Nowe smartfony Redmi mają wyświetlacze OLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości 3200×1440 pikseli (2K) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i próbkowania dotyku z częstotliwością do 480 Hz. Ekrany w obu modelach zapewniają 8-bitową głębię koloru i wsparcie dla przestrzeni barw DCI-P3, a także obsługę formatów HDR10 i HDR10+ oraz technologię Dolby Vision. Panel w Redmi K50 Pro dodatkowo może pochwalić się certyfikatem DiplayMate A+. W obu przypadkach panel przedni pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Redmi K50 (źródło: Xiaomi)

Redmi K50 ma procesor MediaTek Dimensity 8100 2,85 GHz (5 nm TSMC) oraz od 8 GB do 12 GB LPDDR5 RAM i od 128 GB do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1. Na pokładzie modelu K50 Pro znajduje się natomiast układ MediaTek Dimensity 9000 3,05 GHz (4 nm TSMC), od 8 GB do 12 GB RAM i – w zależności od konfiguracji – 128 GB, 256 GB bądź 512 GB pamięci wewnętrznej klasy UFS 3.1.

Oba smartfony mają z przodu aparat o rozdzielczości 20 Mpix z sensorem Sony IMX596 i funkcją nagrywania wideo w 720p w 120 klatkach na sekundę oraz takie same dwa aparaty na panelu tylnym: 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 119° i 2 Mpix do zdjęć makro oraz czujnik migotania. Aparat główny w Redmi K50 ma natomiast rozdzielczość 48 Mpix (Sony IMX582), a w modelu K50 Pro 108 Mpix (S5KHM2). Co ważne – jeden i drugi wspiera optyczna stabilizacja obrazu!

Redmi K50 ma akumulator o pojemności 5500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 67 W przez port USB-C, natomiast K50 Pro baterię 5000 mAh, obsługującą ładowanie przewodowe o mocy aż 120 W. Ponadto oba modele oferują głośniki stereo z Dolby Atmos oraz certyfikatem Hi-Res Audio i Hi-Res Wireless Audio, a także czujnik światła 360°, port podczerwieni, moduł NFC, dual SIM (2x nano SIM), modem 5G, Bluetooth 5.3 i żyroskop.

Redmi K50 Pro (źródło: Xiaomi)

Oba modele mają takie same wymiary (163,1×76,15×8,48 mm) i wagę (201 gramów) oraz będą dostępne w identycznych wersjach kolorystycznych. W zestawie producent dodaje ładowarkę (67 W lub 120 W) i dedykowane etui na smartfon.

Cena Redmi K50

8 GB/128 GB – 2399 juanów (równowartość ~1600 złotych),

8 GB/256 GB – 2599 juanów (~1730 złotych),

12 GB/256 GB – 2799 juanów (~1830 złotych),

Cena Redmi K50 Pro

8 GB/128 GB – 2999 juanów (~2000 złotych),

8 GB/256 GB – 3299 juanów (~2200 złotych),

12 GB/256 GB – 3599 juanów (~2400 złotych),

12 GB/512 GB – 3999 juanów (~2660 złotych).