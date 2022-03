Redmi Note 11S dostępny w Polsce. Na start 200 złotych rabatu

Xiaomi Polska wprowadza do sprzedaży w Polsce kolejny smartfon z serii Redmi Note 11 – po podstawowym Redmi Note 11 przyszła pora na model Redmi Note 11S. Do jutra można go kupić w obniżonej aż o 200 złotych cenie.

Rusza sprzedaż Redmi Note 11S w Polsce. Na start 200 złotych rabatu

Redmi Note 11S będzie dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach. Pierwsza zaoferuje 6 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, natomiast druga (również) 6 GB RAM, a do tego 128 GB pamięci wewnętrznej. Ceny nowego smartfona zostały ustalone na 1199 złotych za wersję 6 GB/64 GB i 1299 GB za wariant 6 GB/128 GB.

Jak jednak zostało wspomniane, producent przygotował specjalną promocję na start. Od dziś, tj. 8 marca, do jutra, 9 marca 2022 roku, oba modele będą sprzedawane o 200 złotych taniej. Oznacza to, że za wersję 6 GB/64 GB klienci zapłacą 999 złotych, a za konfigurację 6 GB/128 GB – 1099 złotych.

Promocja obowiązuje wyłącznie w oficjalnej polskiej dystrybucji do 9 marca 2022 roku lub do wyczerpania zapasów. Redmi Note 11S w obniżonych cenach kupicie w punktach Xiaomi Store oraz sklepach internetowych mi-home.pl, mi-store.pl i mimarkt.pl, a także sieciach Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom.

Redmi Note 11S – specyfikacja

Smartfon oferuje wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,43 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (409 ppi), który odświeża obraz z częstotliwością do 90 Hz i śledzi dotyk z prędkością do 180 Hz, a do tego osiąga jasność nawet 1000 nitów, cechuje się kontrastem 4500000:1 i zapewnia wsparcie dla palety barw DCI-P3.

W górnej części ekranu, w okrągłym otworze, znajduje się aparat o rozdzielczości 16 Mpix (f/2.4), podczas gdy na tyle cztery: główny 108 Mpix (f/1.9) z sensorem Samsung ISOCELL HM2, z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie 118° i matrycą 8 Mpix (f/2.2), do zdjęć makro (2 Mpix; f/2.4) i do pomiaru głębi (2 Mpix; f/2.4).

źródło: Xiaomi

Specyfikacja Redmi Note 11S obejmuje również procesor MediaTek Helio G96 2,05 GHz (bez modemu 5G), RAM LPDDR4X, pamięć flash typu UFS 2.2 i akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 33 W (przez port USB-C; zasilacz 33 W znajduje się w zestawie, tak samo jak dedykowane etui ochronne).

Ponadto smartfon oferuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, dwa głośniki z certyfikatem Hi-Res Audio, port podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz niehybrydowy dual SIM (2x nano SIM + microSD). Redmi Note 11S pracuje fabrycznie na systemie Android 11 z MIUI 13, ma wymiary 159,87×73,87×8,09 mm i waży 179 gramów.