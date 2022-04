Xiaomi znów stworzyło smartfon, o którym możemy tylko pomarzyć

Nie wszędzie Xiaomi sprzedaje takie fajne smartfony. Klienci na jednym z rynków mają to szczęście, że mogą kupić taki model. To niestety ponownie nie Polska – mieszkańcy kraju nad Wisłą mogą jedynie wzdychać, że nie będzie im dane kupić takiego urządzenia.

Xiaomi wprowadza na japoński rynek nowy smartfon – Redmi Note 10T

Smartfon nie musi być „wszystkomającym” flagowcem, żeby był ciekawy. Wiele modeli z niższej półki też jest w stanie przyciągnąć uwagę – chyba że to Galaxy M53 5G, którego cena w Europie nie zapowiada się na zachęcającą do zakupu. Nowy Redmi Note 10T robi to skutecznie, ponieważ jest jednym nielicznych smartfonów Xiaomi, który cechuje się odpornością IP68.

Wynika to jednak z faktu, że podobnie jak Redmi Note 10 JE, jest on przeznaczony wyłącznie na rynek japoński, gdzie zdecydowana większość smartfonów ma pyłoszczelną i wodoodporną obudowę, w tym nawet budżetowe modele. Wynika to ze specyfiki tamtejszego rynku oraz zachowań i oczekiwań Japończyków. Certyfikat IP w tym modelu zatem nie dziwi, ale mimo wszystko jest czymś, co chętnie widzieliby w swoich urządzeniach również klienci na innych rynkach. Niestety, raczej się to nie zapowiada.

Pod względem specyfikacji nowy Redmi jest smartfonem z niższej półki. Mimo to obsługuje sieć 5G – odpowiada za to modem 5G, zintegrowany z procesorem Qualcomm Snapdragon 480. Do tego oferuje 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej, a całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 18 W (przez port USB-C). Urządzenie ma wymiary 163,x76x9 mm i waży 198 gramów.

Jasnym punktem na liście parametrów tego smartfona jest także eSIM, który wraz z fizycznym slotem na kartę SIM w formacie nano tworzy dual SIM. Ponadto urządzenie oferuje 6,5-calowy wyświetlacz Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 50 Hz do 90 Hz i czujnikiem światła 360°, a także podwójny aparat na panelu tylnym 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Na pokładzie nie zabrakło również modułu NFC, slotu na kartę microSD do 1 TB, czytnika linii papilarnych (na bocznej krawędzi), podczerwieni, żyroskopu i 3,5 mm złącza słuchawkowego.

Cena Redmi Note 10T wynosi w Japonii 34800 jenów, co jest równowartością ~1180 złotych. Klienci, którzy kupią ten smartfon, będą mogli wziąć udział w specjalnej loterii – nagrodą w niej jest smartwatch Watch S1 Active, który w Polsce kosztuje 799 złotych.