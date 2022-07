Google udostępnia Android 13 Beta 4 i każe się przygotować

Oficjalne udostępnienie stabilnej, gotowej dla wszystkich użytkowników wersji coraz bliżej. Google wydało dziś ostatnią betę Androida 13 i jednocześnie kazało przygotować deweloperom ich aplikacje na premierę nowego systemu operacyjnego sygnowanego zielonym robotem.

Android 13 Beta 4 dostępna

Google nie bez powodu rozpoczyna testy nowego systemu na wiele miesięcy przed jego udostępnieniem. Pierwszy Developer Preview został wydany 10 lutego 2022 roku, a drugi i jednocześnie ostatni w marcu. W kwietniu pojawiła się już pierwsza beta, oficjalnie dostępna również dla (wspieranych) smartfonów innych producentów. Dziś, 13 lipca 2022 roku, do użytkowników rozsyłana jest czwarta i ostatnia beta, która jest ostatnim przystankiem przed wydaniem finalnej, stabilnej wersji systemu.

źródło: Android Developers

Już w momencie udostępnienia trzeciej bety Google poinformowało, że Android 13 osiągnął status Platform Stability, czyli wymagał jedynie niewielkich, ostatnich poprawek, a ponadto gigant z Mountain View zamierzał skupić się na wydajności systemu.

Co nowego przynosi czwarta, ostatnia beta? Google podaje, że dzisiejsza aktualizacja zawiera kandydującą do wydania kompilację Androida 13 dla urządzeń z serii Pixel i Android Emulator. Jako że – jak zostało wspomniane – już trzecia beta wprowadziła system w etap Platform Stability, oprogramowanie zawiera m.in. ostateczne API SDK i NDK.

Google każe się przygotować

Google nie ukrywa, że wydanie finalnej, stabilnej wersji zbliża się wielkimi krokami, w związku z czym prosi wszystkich deweloperów aplikacji i gier, aby zakończyli swoje finalne testy zgodności i opublikowali aktualizacje kompatybilności jeszcze przed udostępnieniem Androida 13. Deweloperzy, którzy się nie zastosują, mogą mieć problemy – Google grozi bowiem blokadami, jeśli nie udostępnią aktualizacji.

Data wydania najnowszej wersji systemu operacyjnego sygnowanego zielonym robotem wciąż nie jest znana, ale nie spodziewamy się jej poznać. Google przyzwyczaiło nas do tego, że udostępnia kolejne odsłony oprogramowania bez wcześniejszej zapowiedzi – robi to wtedy, kiedy uzna, że przyszła na to pora, bo system jest na to gotowy. Mimo wszystko można oczekiwać udostępnienia na przełomie sierpnia i września 2022 roku.