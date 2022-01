Żaden smartfon nie jest w stanie pracować na pojedynczym ładowaniu tak długo jak klasyczny telefon komórkowy, choć na horyzoncie jest rozwiązanie, które potencjalnie może to umożliwić. Na razie obejściem tego problemu jest technologia coraz szybszego ładowania – tego Xiaomi można naładować do pełna w zaledwie kwadrans!

Tego Xiaomi można naładować do pełna w 15 minut!

Chiński gigant w zeszłym roku zaprezentował technologię, pozwalającą ładować przewodowo urządzenia mobilne z mocą nawet 200 W. Wciąż czekamy, aż trafi ona pod strzechy, a tymczasem producent upowszechnia nieco słabsze, ale wciąż niezwykle szybkie ładowanie o mocy 120 W.

Technologię tę obsługuje już m.in. Xiaomi 11T Pro i Xiaomi 12 Pro oraz Redmi Note 11 Pro+, a od teraz również Xiaomi 11i HyperCharge. Smartfon został dziś oficjalnie zaprezentowany w Indiach wraz z modelem Xiaomi 11i, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 67 W (do 50% w mniej niż 13 minut; akumulator o pojemności 5160 mAh; ładowarka w zestawie).

Wersja z dopiskiem „HyperCharge” ma akumulator o łącznej pojemności 4500 mAh, który można naładować do 100% w zaledwie 15 minut. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu baterii dwuogniwowej (2x 2250 mAh), technologii Mi-FC (wydłuża ona czas, przez jaki akumulator jest ładowany z wysoką mocą, bowiem standardowo ona słabnie tym bardziej, im bliżej do pełnego naładowania), a także większej liczby ścieżek, za pośrednictwem których dostarczany jest prąd.

źródło: Xiaomi

Jednocześnie producent deklaruje, że model „HyperCharge” zachowuje do 80% pojemności baterii po nawet 800 cyklach ładowania/rozładowania, podczas gdy akumulatory w innych smartfonach zachowują zaledwie 60% po 500 cyklach. Ponadto firma informuje, że w obszarze ładowania zastosowano aż 34 funkcji bezpieczeństwa, podwójną ochronę przeładowania i system monitorowania temperatury w czasie rzeczywistym oraz uzyskano certyfikat TUV Rheinland, który potwierdza, że to superszybkie ładowanie jest bezpieczne.

Co więcej, posiadacze tego urządzenia będą mogli je ładować również wtedy, gdy temperatura otoczenia sięgnie -10℃ – w takich okolicznościach akumulator będzie ładowany z mocą 12 W. Producent zapewnia, że żaden inny smart-telefon dostępny na rynku nie oferuje takiej możliwości.

Pojemność akumulatora i obsługiwana moc ładowania to jedyne aspekty, które różnią nowe urządzenia Xiaomi. Pozostała specyfikacja techniczna jest już identyczna w obu przypadkach i obejmuje między innymi:

6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9; 395 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i próbkowania dotyku z częstotliwością do 360 Hz; ponadto ekran zapewnia globalną jasność 700 nitów i szczytową 1200 nitów,

procesor MediaTek Dimensity 920 2,5 GHz z modemem 5G i obsługą WiFi 6,

od 6 GB do 8 GB RAM,

128 GB pamięci wbudowanej,

aparat 16 Mpix (f/2.45) na przodzie,

zestaw aparatów 108 Mpix (f/1.89) + 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 120° + 2 Mpix (f/2.45) do zdjęć makro na tyle,

czujnik światła 360°,

żyroskop,

czujnik podczerwieni,

dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD),

Bluetooth 5.2,

Dual GPS/AGPS, Glonass, Beidou,

symetryczne głośniki stereo z Dolby Atmos i certyfikatem Hi-Res (przewodowo i bezprzewodowo),

system Android z MIUI 12.5 Enhanced Edition.







Wersja „HyperCharge” jest dostępna w dokładnie takich samych wersjach kolorystycznych (źródło: Xiaomi)

Oba smartfony mają wymiary 163,65×76,19×8,34 mm. Co ciekawe, wersja „HyperCharge” jest lżejsza niż standardowa (204 gramy vs 207 gramów). Ta pierwsza kosztuje w Indiach od 26999 rupii (równowartość ~1460 złotych), zaś druga od 24999 rupii (~1350 złotych).