Xiaomi Mi MIX 4 (nareszcie!) oficjalnie. To pierwszy smartfon Xiaomi z aparatem pod ekranem

Xiaomi długo kazało nam czekać na premierę nowego, przeznaczonego do sprzedaży smartfona z serii Mi MIX o „klasycznej” budowie. Pamiętamy bowiem, że kilka miesięcy temu dołączył do niej składany Mi MIX Fold, a wcześniej Mi MIX Alpha, który ostatecznie nie trafił do sklepów. Dziś chiński gigant zaprezentował Xiaomi Mi MIX 4, który jest pierwszym urządzeniem marki z aparatem, ukrytym pod taflą nieskalanego żadnym wycięciem ani otworem wyświetlacza.

Specyfikacja Xiaomi Mi MIX 4

Niewątpliwie najważniejszym elementem, który wyróżnia ten smartfon na tle innych high-endów Xiaomi, jest podekranowy aparat (Camera Under Panel). Jest to pierwsze urządzenie marki z tym rozwiązaniem. Aby zapewnić lepszą przepuszczalność światła do aparatu, piksele w jego obrębie nie są nieco inaczej zaaranżowane niż na pozostałej części wyświetlacza. Mimo to, obszar, pod którym znajduje się CUP, ma nie być widoczny gołym okiem. Xiaomi deklaruje dpi na poziomie 400 ppi.

Podekranowy aparat ma rozdzielczość 20 Mpix i piksele wielkości 1,6 µm (po wykorzystaniu technologii łączenia czterech sąsiadujących pikseli w jeden większy).

Sam wyświetlacz (AMOLED) ma natomiast przekątną 6,67 cala, rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli, 10-bitową głębię koloru i technologię Dolby Vision. Ekran zachodzi na boczne krawędzie smartfona i ponadto oferuje funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz oraz obsługę formatu HDR10+. Panel przedni pokrywa szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Xiaomi Mi MIX 4 jest też pierwszym, oficjalnie zaprezentowanym smartfonem z najnowszym procesorem Qualcomm Snapdragon 888+, w którym najmocniejszy rdzeń ARM Cortex-X1 jest w stanie taktować z częstotliwością nawet 2,995 Hz. Topowa platforma mobilna Qualcomma naturalnie oferuje też obsługę sieci 5G i WiFi 6.

Od razu warto wspomnieć, że w najwyższej konfiguracji Xiaomi Mi MIX 4 odda swoim właścicielom do dyspozycji 12 GB LPDDR5 RAM i 512 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1.

Specyfikacja Xiaomi Mi MIX 4 obejmuje też trzy aparaty na panelu tylnym, z których główny ma rozdzielczość 108 Mpix (f/1.9) i OIS. Towarzyszą mu 13 Mpix (f/2.2) aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° oraz 8 Mpix teleobiektyw z OIS o budowie peryskopowej, zapewniający nawet 50x zoom (cyfrowy).

Podczas codziennego działania Xiaomi Mi MIX 4 będzie czerpał prąd z akumulatora o pojemności 4500 mAh, który – gdy już zajdzie taka potrzeba – użytkownicy naładują przewodowo (przez port USB-C) z mocą nawet 120 W (do 100% w 21 minut) lub indukcyjnie z mocą do 50 W (do 100% w 28 minut; w domyślnym trybie w 45 minut).

Ponadto na pokładzie Xiaomi Mi MIX 4 nie zabrakło też m.in. Bluetooth 5.2, modułu NFC i dual SIM. Są także głośniki stereo, dostrojone przez firmę harman/kardon oraz technologia UWB. Całość działa pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 12.5.

Xiaomi Mi MIX 4 ma grubość 8,02 mm i waży 225 gramów. W sprzedaży pojawią się wersje z wykonaną z ceramiki pokrywą.

Cena Xiaomi Mi MIX 4

8 GB + 128 GB – 4999 juanów (równowartość ~3000 złotych)

8 GB + 256 GB – 5299 juanów (~3190 złotych)

12 GB + 256 GB – 5799 juanów (~3490 złotych)

12 GB + 512 GB – 6299 juanów (~3790 złotych)

Przedsprzedaż Xiaomi Mi MIX 4 rozpocznie się w Chinach jeszcze dziś.