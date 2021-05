POCO M3 Pro 5G na wyłączność w Plusie. Jest atrakcyjna promocja na start!

Sprzedaż nowego POCO M3 Pro 5G miała się rozpocząć w Polsce już 20 maja 2021 roku, ale z niewiadomych powodów zaliczyła „małą” obsuwę. Smartfon jednak od jutra będzie można kupić w sieci Plus w atrakcyjnej promocji na start dla pierwszych klientów.

Smartfon docelowo ma być dostępny w Polsce w dwóch konfiguracjach: z 4 GB RAM i 64 GB pamięci wbudowanej oraz 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Tę pierwszą już od jutra będzie można kupić (wyłącznie) w sieci Plus w atrakcyjnej promocji na start. Aktualnie na temat tej drugiej nie ma natomiast informacji.

POCO M3 Pro 5G 64 GB na wyłączność w Plusie. Jest atrakcyjna promocja na start!

Tylko przez dwa dni, od 1 do 2 czerwca 2021 roku, smartfon POCO M3 Pro 5G 64 GB będzie można kupić w zestawie z opaską Xiaomi Mi Smart Band 5 w sieci Plus, na dodatek w niższej cenie.

Do wyboru będzie płatność w 24 ratach po 37,41 złotych każda lub 36 po 24,94 złotych. W obu przypadkach daje to finalnie kwotę 897,84 złotych, podczas gdy regularna cena (samego) smartfona poza promocją ma wynosić około 999 złotych (w zależności od liczby rat). W związku z tym zdecydowanie warto skorzystać z przygotowanej przez operatora promocji.

POCO M3 Pro 5G w zestawie z opaską Xiaomi Mi Smart Band 5 (źródło: Polkomtel)

POCO M3 Pro 5G 64 GB w zestawie z opaską Xiaomi Mi Smart Band 5 będzie dostępny w promocyjnej cenie na dedykowanej stronie sieci Plus. Aktualnie jest ona niedostępna, ponieważ Flash Sale rusza dopiero jutro, tj. 1 czerwca 2021 roku.

Specyfikacja POCO M3 Pro 5G

Smartfon zapewnia obsługę sieci 5G dzięki zastosowaniu procesora MediaTek Dimensity 700 2,2 GHz ze zintegrowanym modemem 5G. Całość działa pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 12 i jest zasilana przez akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 18 W.

Mocną stroną POCO M3 Pro 5G jest również wyświetlacz, który ma przekątną 6,5 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli, a do tego potrafi odświeżać obraz z częstotliwością nawet 90 Hz (jest ona automatycznie dopasowywana do aktualnego scenariusza użytkowania, w zakresie od 30 Hz do 90 Hz). Warto też wspomnieć, że w tym modelu zastosowano szybszą pamięć flash typu UFS 2.2.

źródło: Xiaomi

Ponadto specyfikacja POCO M3 Pro 5G obejmuje jeszcze aparat o rozdzielczości 8 Mpix (f/2.0) na przodzie i zestaw 48 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix na tyle oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe, czytnik linii papilarnych i port podczerwieni.