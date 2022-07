Xiaomi 12S oficjalnie. Jeszcze wydajniejszy i jeszcze bardziej zachwycający

Xiaomi zaprezentowało dziś serię Xiaomi 12S. To nie tylko najwydajniejsze smartfony w historii tego producenta, ale też pierwsze z logo Leica przy aparatach.

Smartfony z serii Xiaomi 12S zapewnią najlepszą wydajność

Smartfony z serii Xiaomi 12S są pierwszymi, oficjalnie zaprezentowanymi flagowcami z najnowszym procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Producent pochwalił się, że Xiaomi 12S Pro był w stanie osiągnąć w AnTuTu aż 1113135 punktów, co jest rekordowym wynikiem w tym benchmarku w przypadku smartfona z Androidem. Xiaomi 12S „wykręcił” z kolei 1106715 punktów.

Xiaomi podkreśliło też, że CPU zapewnia o 16,7% wyższą wydajność przy takim samym poborze energii, a przy takiej samej wydajności zużywa aż o 33% mniej energii. Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku GPU: przy takim samym poborze energii zapewnia o 11% wyższą wydajność, a przy takiej samej wydajności zużywa o 30% mniej energii.

Ponadto Xiaomi pochwaliło się, że podczas półgodzinnej rozgrywki w grze King of Glory Xiaomi 12S zapewnił stabilną liczbę klatek na sekundę, a maksymalna temperatura sięgnęła poziomu 41,5℃. Z kolei w przypadku Genshin Impact średnia liczba klatek na sekundę wyniosła (w ciągu pół godziny) 59,9.

źródło: Xiaomi Weibo

Xiaomi poinformowało również, że dzięki zastosowaniu procesora Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 udało się wydłużyć czas pracy na pojedynczym ładowaniu:

Xiaomi 12 – 1,07 dnia, Xiaomi 12S – 1,24 dnia,

Xiaomi 12 Pro – 1,01 dnia, Xiaomi 12S Pro – 1,22 dnia,

Xiaomi Mi 11 Ultra – 1,04 dnia, Xiaomi 12S Ultra – 1,24 dnia.

źródło: Xiaomi Weibo

Ponadto wysoką wydajność nowe smartfony Xiaomi są w stanie osiągnąć dzięki zastosowaniu flagowych pamięci RAM LPDDR5 i flash UFS 3.1. Producent pochwalił się również wydajnym systemem chłodzenia, dzięki któremu nawet w wysokich temperaturach urządzenia zbytnio się nie nagrzewają. Jako przykład podano korzystanie z aplikacji WeChat – podczas gdy temperatura otoczenia wynosiła 25℃, Xiaomi 12S Ultra miał temperaturę 29,5℃. Gdy na zewnątrz zaś było 35℃, smartfon miał 39,8℃. W obu przypadkach Xiaomi podaje, że to niższa temperatura niż „konkurencyjnego flagowca” (iPhone’a 13 Pro Max), odpowiednio o 1,7℃ i 1,5℃.

Aparaty w Xiaomi 12S i specyfikacja

Xiaomi 12S oferuje trzy aparaty na panelu tylnym:

50 Mpix z matrycą Sony IMX707 o rozmiarze 1/1,28″, ogniskową 24 mm, pikselami wielkości 1,22 µm i optyczną stabilizacją obrazu,

13 Mpix z ogniskową 15 mm, przysłoną f/2.5 i pięcioma soczewkami,

telephoto macro z ogniskową 50 mm i funkcją ustawiania ostrości na obiektach w odległości od 3 do 7 mm.

Użytkownicy będą mieli do dyspozycji dwa style fotografowania opracowane przy współpracy z Leica, z różnymi ustawieniami tonów, kolorów i teksturami. Pierwszy z nich to tryb, który zapewnia większą autentyczność, natomiast drugi żywszy obraz, niekoniecznie w pełni zgodny z tym, co widzi oko. Ponadto użytkownicy będą mogli nałożyć znak wodny Leica na zdjęcia.

źródło: Xiaomi Weibo

Xiaomi 12S ma też akumulator o pojemności 4500 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 67 W i indukcyjnie z mocą 50 W. Ponadto jest wsparcie dla ładowania zwrotnego o mocy 10 W. Oprócz tego smartfon oferuje 6,28-calowy ekran AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Całość ma szerokość 69,9 mm i waży 182 gramy.

Xiaomi 12S Pro – specyfikacja

Smartfon ma 6,73-calowy ekran E5 AMOLED o rozdzielczości 2K (522 ppi) z matrycą LTPO 2.0, funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 Hz do 120 Hz, współczynnikiem kontrastu 8000000:1, jasnością do 1500 nitów i 10-bitową głębią koloru oraz wsparciem dla technologii Dolby Vision i HDR10+. Xiaomi 12S oferuje też głośniki stereo sygnowane logo harman/kardon, a także certyfikaty Hi-Res Audio i Hi-Res Wireless Audio.

Xiaomi 12S Pro wyposażono również w wydajny system chłodzenia, składający się m.in. z komory parowej o powierzchni 2900 mm2 i super dużego arkusza grafitu, a także akumulator o pojemności 4600 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 120 W i indukcyjnie z mocą 50 W. Do tego nie zabrakło też wsparcia dla ładowania zwrotnego (maksymalnie 10 W).

źródło: Xiaomi Weibo

Na panelu tylnym Xiaomi 12S znajdują się trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy:

szerokokątny z matrycą Sony IMX707 (1/1,28″) z pikselami wielkości 1,22 µm, ogniskową 24 mm, optyczną stabilizacją obrazu i siedmioma soczewkami,

ultraszerokokątny z obiektywem o kącie widzenia 115°, pikselami 1,28 µm i ogniskową 14 mm,

portretowy z 2x zoomem optycznym, ogniskową 50 mm, przysłoną f/1.9 i pikselami 1,28 µm.

Cena Xiaomi 12S

8 GB/128 GB – 3999 juanów (równowartość ~2690 złotych),

8 GB/256 GB – 4299 juanów (~2890 złotych),

12 GB/256 GB – 4699 juanów (~3160 złotych),

12 GB/512 GB – 5199 juanów (~3500 złotych).

Ceny są zatem wyższe niż ceny Xiaomi 12 na start. Producent przeprosił za to i poprosił klientów o wyrozumiałość.

Cena Xiaomi 12S Pro

8 GB/128 GB – 4699 juanów (~3160 złotych),

8 GB/256 GB – 4999 juanów (~3365 złotych),

12 GB/256 GB – 5399 juanów (~36350 złotych),

12 GB/512 GB – 5899 juanów (~3970 złotych).

Ceny w tym przypadku są już takie same jak ceny Xiaomi 12 Pro na start.

Trzeba przy okazji wspomnieć, że Xiaomi 12S Pro będzie dostępny również w wersji z procesorem MediaTek Dimensity 9000+. Ten wariant osiągnął w AnTuTu 1040748 punktów. Ponadto smartfon otrzymał taki sam system chłodzenia 3D jak Xiaomi 12S Ultra, a także akumulator o większej pojemności – 5160 mAh, który ma zapewnić 1,21 dnia pracy na jednym ładowaniu, ale można go ładować przewodowo z mocą „tylko” 67 W, a nie 120 W.

Cena zaczyna się od 3999 juanów za konfigurację 8/128 GB. Za wariant 12/256 GB trzeba będzie zapłacić 4499 juanów (~3030 złotych).