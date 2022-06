POCO F4 i POCO X4 GT – szejkowie opłacalności już w Polsce!

Firma-córka Xiaomi, czyli POCO, przygotowała premierę dwóch smartfonów, które powinny szturmem wziąć portfele Polaków. Przed Wami POCO F4 i POCO X4 GT. Co kryje się za tymi nazwami? I ile za nie zapłacimy?

POCO F4 – na złość flagowcom

Pierwszy ze smartfonów zagra na nosie producentom elektroniki mobilnej. Nie chodzi o zastosowane podzespoły, a o to, ile POCO sobie życzy za uniwersalnego flagowca. Tak, dokładnie w ten sposób firma pochodząca od Xiaomi określa nowe urządzenie.

Prześledźmy pokrótce specyfikację POCO F4:

ekran AMOLED 6,67 cala o rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli) z odświeżaniem 120 Hz i próbkowaniem dotyku w 360 Hz, gamą kolorów DCI-P3 i Dolby Vision, ze szkłem Corning Gorilla Glass 5;

procesor Qualcomm Snapdragon 870 (3,2 GHz) z modemem 5G;

6 GB RAM/8 GB RAM LPDDR5;

128 GB/256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1;

aparat główny: 64 Mpix (f/1.79) OIS + 8 Mpix (f/2.2, 119°) + 2 Mpix (f/2.4);

aparat przedni: 20 Mpix (f/2.45);

WiFi 6;

czytnik linii papilarnych na boku;

głośniki stereo Dolby Atmos;

silnik liniowy w osi X;

USB-C;

bateria 4500 mAh z szybkim ładowaniem 67 W;

system Android 12 z nakładką MIUI 13;

wymiary: 163,2×75,95×7,7 mm;

waga: 195 g.

Taki zestaw podzespołów pozycjonuje POCO F4 jako „rozsądnego flagowca” – nie ma najnowszego procesora ani czytnika linii papilarnych w ekranie, ale wcale nic sobie z tego nie robi. Wciąż pozostaje bardzo wydajnym urządzeniem, a użycie odrobinę tańszych podzespołów umożliwia ustalenie ceny na poziomie 2199 złotych.

W porównaniu z topowymi flagowcami konkurencji, cena niższa o około 1000 złotych od razu przemawia do wyobraźni. Skoro nie będziemy w stanie rozpoznać różnicy, to po co przepłacać?

Przedsprzedaż rusza już teraz. Jeśli zdecydujemy się na zakup, będziemy w stanie zaoszczędzić 200 złotych, ponieważ przez tydzień (do 30 czerwca) POCO F4 w wersji 6 GB/128 GB będzie dostępny za 1999 złotych, a opcja 8 GB/256 GB – za 2199 złotych. Mocniejszy wariant w regularnej sprzedaży kosztować będzie 2399 złotych.

Europejskie ceny to: 399 euro za (6 GB/128 GB) oraz 449 euro (8 GB/256 GB).

POCO X4 GT – quasi flagowiec

POCO X4 GT to już pół półki niżej względem powyższego „uniwersalnego flagowca”. Producent nazywa go quasi flagowcem. Co sprawia, że warto na niego zwrócić uwagę?

Oto jego specyfikacja:

ekran LCD 6,6 cala o rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli) z odświeżaniem 144 Hz i próbkowaniem dotyku w 270 Hz, gamą kolorów DCI-P3 i Dolby Vision, ze szkłem Corning Gorilla Glass 5;

procesor MediaTek Dimensity 8100 (2,85 GHz) z modemem 5G;

(2,85 GHz) z modemem 5G; 8 GB RAM LPDDR5;

128 GB/256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1;

aparat główny: 64 Mpix (f/1.89) + 8 Mpix (f/2.2, 120°) + 2 Mpix (f/2.4);

aparat przedni: 20 Mpix (f/2.45);

WiFi 6;

czytnik linii papilarnych na boku;

głośniki stereo Dolby Atmos;

silnik liniowy w osi X;

USB-C;

bateria 5080 mAh z szybkim ładowaniem 67 W;

system Android 12 z nakładką MIUI 13;

wymiary: 163,64×72,49×8,87 mm;

waga: 200 g.

W przypadku nieco niższego modelu także spodziewaliśmy się bardzo dobrej oferty sprzedażowej. W regularnej dystrybucji POCO X4 GT kosztować będzie 1899 złotych (za wersję 8 GB/128 GB) oraz 2099 złotych (za wersję 8 GB/256 GB).

Od 23 czerwca rusza jednak przedsprzedaż, w ramach której model ten można zakupić w promocyjnych cenach – odpowiednio 1699 złotych oraz 1899 złotych).

Europejskie ceny to: 379 euro za (8 GB/128 GB) oraz 429 euro (8 GB/256 GB).

Smartfony można zamawiać na stronach mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl, allegro.pl, techwish, x-kom, Komputronik, Media Expert, Media Markt i Neonet. W przypadku skorzystania z przedpsrzedaży dostajemy też prezent: 6 miesięcy darmowej ochrony ekranu.