Nowy smartfon vivo to całkiem niezły budżetowiec. Co oferuje i ile kosztuje?

Do portfolio chińskiej marki dołączył kolejny model, który wygląda atrakcyjnie i legitymuje się przyzwoitą specyfikacją techniczną (ze wsparciem dla obsługi sieci piątej generacji na czele), przynajmniej jak przystało na tę półkę cenową.

Co oferuje vivo Y30 5G? (specyfikacja)

Urządzenie wyposażone jest w wyświetlacz LCD (IPS), który według deklaracji producenta pokrywa aż 89,99% powierzchni panelu przedniego (screen-to-body ratio). Ekran cechuje się przekątną 6,51 cala, proporcjami 20:9 i rozdzielczością HD+ 1600×720 pikseli. Niestety, nie ma tu funkcji odświeżania obrazu z wyższą niż standardowa (tj. 60 Hz) częstotliwością.

W górnej części wyświetlacza, w wycięciu w kształcie litery „V”, umieszczono aparat do selfie i rozmów wideo o rozdzielczości 8 Mpix z przysłoną f/2.0. Na tyle natomiast znajdują się dwa: główny 50 Mpix z f/1.8 i pomocniczy 2 Mpix (f/2.4). Co ciekawe, obok nich można dostrzec napis „MULTI CAMERA”, mimo że w tym przypadku „multi” oznacza więcej niż jeden, ale też mniej niż trzy, dlatego to trochę „naciągane multi”.

Z jakiegoś powodu producent zdecydował się umieścić też na wyspie napis „5G”, który informuje, że jego najnowsze urządzenie oferuje wsparcie dla obsługi sieci piątej generacji. Odpowiada za to modem 5G zintegrowany z procesorem MediaTek Dimensity 700. Ponadto model Y30 5G dysponuje 6 GB RAM (+ 2 GB „Rozszerzonego RAM-u”) i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej z opcją dodania karty microSD o pojemności do 1 TB.

8 Ocena

Urządzenie zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który według deklaracji producenta pozwoli na do 140 godzin odtwarzania muzyki lub do blisko 16 godzin oglądania wideo albo do ponad 27 dni pracy w trybie czuwania. Użytkownik będzie musiał jednak poświęcić dużo czasu, aby naładować akumulator w modelu Y30 5G, bowiem obsługuje on ładowanie o mocy tylko 10 W (zasilacz jest dodawany w zestawie).

Ponadto smartfon oferuje m.in. czytnik linii papilarnych, radio FM, wsparcie dla USB OTG (przez port USB-C), funkcję nagrywania aparatem przednim i tylnym jednocześnie oraz w zwolnionym tempie, a także dwa sloty na karty SIM w formacie nano (jeden jest współdzielony z miejscem na kartę microSD). Całość pracuje na systemie Android z Funtouch OS 12.0, ma wymiary 164×75,84×8,25 mm i waży 193 gramy.

Ile kosztuje vivo Y30 5G? (cena)

Smartfon w pierwszej kolejności trafi do sprzedaży w Tajlandii, gdzie będzie kosztował 8699 batów, co jest równowartością ~1100 złotych. Klienci dostaną do wyboru dwie wersje kolorystyczne: czarną Starlight Black i gradientową Rainbow Fantasy. Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności nowego modelu vivo Y30 5G w Polsce.