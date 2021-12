Nowa nakładka systemowa Xiaomi – oto MIUI 13

Xiaomi przygotowało sporo na swoją ostatnią dużą prezentację w tym roku. Jedną z pierwszych premier jest MIUI 13, czyli najnowsza nakładka na system Android dla smartfonów i tabletów.

Reklama

MIUI 13 – szybciej i bezpieczniej

Xiaomi jest znane z przygotowywania niezwykle długich prezentacji nowych systemów i urządzeń. Nie inaczej było podczas konferencji, którą rozpoczęły zapowiedzi nowej nakładki systemowej MIUI 13. Nie wprowadza ona rewolucji, ale skupia się na ulepszeniach szybkości działania i kładzie nacisk na bezpieczeństwo danych użytkowników.

Xiaomi pochwaliło się, że zbudowało model oceny płynności systemu, by mierzyć, jak poprawia się lub zmniejsza optymalizacja systemu po wprowadzeniu kolejnych funkcji. Firma z radością stwierdziła, że na tym polu dokonało się ostatnio sporo zmian.

Reklama

W kwestii bezpieczeństwa, MIUI 13 dodaje kilka nowych opcji ochrony danych. Na przykład, podczas weryfikacji biometrycznej w aplikacjach, system będzie pilnował, by informacje dotyczące zdjęcia naszej twarzy nie będą przesyłane nigdzie indziej, jak tylko do interesującej nas aplikacji. Dla pewności, tego typu zdjęcia będziemy mogli opatrzyć znakiem wodnym, by fotografia nie mogła być bezprawnie wykorzystana.

Inne zabezpieczenia obejmują ostrzeżenia o oszustwach telekomunikacyjnych czy ochronę transferu mobilnego przez wykorzystaniem przez nieuprawnione aplikacje.

Kilka tapet i zmiany na tabletach

W MIUI 13 znajdziemy – jak to w każdej generacji nakładki Xiaomi – nowy zestaw tapet. Te najświeższe będą nawiązywać do materiałów uchwyconych za pomocą mikroskopów elektronowych i fotografii poklatkowej 8K.

Najważniejsze modyfikacje wizualne będzie można dostrzec na tabletach Xiaomi. Główny ekran zostanie odmieniony i przystosowany do obsługi wielu okien. Dostosujemy ich wielkość oraz zdecydujemy, czy będą miały prezentować się w formie pływających widżetów, a wybrane informacje będzie można między nimi przeciągać.

Do tego, nowa nakładka ma zapewnić lepszą komunikację między różnymi urządzeniami Xiaomi, którymi będzie można sterować za sprawą nowego centrum zdarzeń. Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup różnych inteligentnych sprzętów tej firmy, może to być dla niego istotna zmiana.

MIUI 13 zapowiada się na ważną aktualizację systemu Xiaomi. W pierwszej kolejności, do końca stycznia 2022 roku, stabilną wersję otrzyma sześć modeli smartfonów: