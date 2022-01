MIUI 13 Global oficjalnie zapowiedziane! Kiedy aktualizacja?

Najnowsza wersja autorskiego interfejsu producenta została zaprezentowana w Chinach już pod koniec 2021 roku, natomiast dziś oficjalnie zaanonsowano ją na rynku globalnym oraz podano harmonogram aktualizacji wraz z listą smartfonów i tabletów, które otrzymają MIUI 13 w pierwszej kolejności.

MIUI 13 Global oficjalnie zapowiedziane

Producent podaje, że w czwartym kwartale 2021 roku miesięczna liczba aktywnych użytkowników MIUI przekroczyła pół miliarda na całym świecie. Część z nich już wkrótce będzie mogła korzystać z najnowszej wersji autorskiego interfejsu marki.

Jedną z nowości, jakie przyniesie MIUI 13, jest Liquid Storage. Jest to nowa metoda zarządzania sposobem przechowywania plików na urządzeniach na poziomie systemowym, która poprawia wydajność odczytu i zapisu o (maksymalnie) 60%. Ponadto dzięki temu rozwiązaniu interfejs po 36 miesiącach zachowuje do 95% wydajności, podczas gdy „inne rozwiązania dla Android OS zwalniają nawet o 50%” po upływie podobnego okresu.

Kolejną nowością w MIUI 13 jest Atomized Memory. Jest to „ultra-dokładna metoda zarządzania pamięcią, która przenosi wydajność pamięci RAM na nowy poziom”. Rozwiązanie to analizuje sposób, w jaki poszczególne aplikacje wykorzystują RAM i dzieli procesy zużywające pamięć operacyjną na ważne oraz mniej istotne, a następnie zamyka te ostatnie.

Liquid Storage, Atomized Memory, Focused Algorithms i Smart Balance (źródło: Xiaomi)

Dzięki temu programy wykorzystują pamięć tylko do tego, co w danej chwili jest najważniejsze, a ponadto Atomized Memory pozwala uruchomić więcej aplikacji jednocześnie bez utraty wydajności.

Do tego najnowszą wersją interfejsu wzbogacono o Smart Balance. System w czasie rzeczywistym analizuje wszystkie procesy i stara się znaleźć „równowagę” między wydajnością a zużyciem energii. Dzięki temu rozwiązaniu czas pracy na pojedynczym ładowaniu może zostać wydłużony o nawet 10%.

O ile powyższe funkcje to rozwiązania, których użytkownik nie zobaczy „gołym okiem”, o tyle kolejne nowości nie umkną już jego uwadze. Jedną z nich są zaprojektowane na nowo widżety, dzięki którym posiadacze urządzeń marki mogą je spersonalizować za pomocą wygodnych modułów i powiadomień w panelu aplikacji lub na ekranie głównym.

Użytkownicy dostaną do wyboru mnóstwo widżetów, m.in. z pogodą, listą rzeczy do zrobienia, informacją o liczbie zrobionych kroków i spalonych kalorii czy powiadomieniami. Moduły są dostępne w różnych rozmiarach: 2×1, 2×2, 2×3, 4×2 i 4×4, dzięki czemu można ułożyć je w dowolny, wygodny sposób.

widżety (źródło: Xiaomi)

Kolejną, przydatną nowością jest pasek boczny. Można na nim ustawić nawet do 10 aplikacji, a wyciąga się go przez pociągnięcie palcem od bocznej krawędzi w kierunku środka ekranu. Dzięki takiemu paskowi użytkownik będzie miał w każdym momencie dostęp do często używanych przez siebie programów, niezależnie od tego, co aktualnie robi na urządzeniu. Przynajmniej wybrane zostaną uruchomione w pływającym okienku, jak na przykład aplikacja do notatek.

pasek boczny (źródło: Xiaomi)

Kiedy aktualizacja do MIUI 13 (lista smartfonów i tabletów)

Proces udostępniania nowej wersji oprogramowania rozpocznie się już w pierwszym kwartale 2022 roku. W pierwszej kolejności otrzymają ją:

Producent informuje, że harmonogram dla innych urządzeń będzie stopniowo publikowany na oficjalnej stronie MIUI.