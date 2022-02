Nowy smartfon Xiaomi ma logo Mercedesa na obudowie

W przeszłości na rynek wjechał już – dosłownie – jeden produkt Xiaomi, sygnowany przez Mercedesa – hulajnoga Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition. Dziś do oferty producenta dołączył kolejny – tym razem smartfon dla graczy Redmi K50 Gaming Edition.

Nowy smartfon Xiaomi – Redmi K50 Gaming Edition ma logo Mercedesa na obudowie

Smartfon dla graczy musi być ultrawydajny oraz oferować rozwiązania i technologie, których ta grupa oczekuje. Nie dziwi więc, że Redmi K50 Gaming Edition wyposażono w procesor Snapdragon 8 Gen 1, a także VRS (variable resolution rendering). Smartfon dysponuje również LPDDR5 RAM, pamięcią UFS 3.1 i autorskim algorytmem IO Turbo, który przyspiesza kopiowanie plików o 300%, losowy odczyt i zapis o 20% oraz wydajność dekompresji o 100%.



Urządzenie pod dużym obciążeniem może generować znaczne ilości ciepła, dlatego producent zadbał o wydajny system chłodzenia, w skład którego wchodzą m.in. dwie komory parowe o łącznej powierzchni 4860 mm2 (4015 mm2 + 845 mm2 na procesorze). Dzięki niemu smartfon jest w stanie utrzymać stabilną liczbę klatek na sekundę przez dłuższy czas. Producent pokazał wykres, na którym Redmi K50 Gaming Edition utrzymał średnio blisko 120 fps przez 1800 sekund (30 minut), a temperatura urządzenia utrzymywała się na poziomie 43,5℃ i miała być w pełni komfortowa podczas grania.

Xiaomi pomyślało także o solidnym zapasie energii – urządzenie wyposażono w dwukomorowy akumulator o pojemności 4700 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 120 W, dzięki któremu można go naładować do 100% w zaledwie 17 minut. Co ważne, również podczas grania, ponieważ kabel do ładowania ma wtyczkę z końcówką, obróconą o 90°, więc w żaden sposób nie przeszkadza i nie uniemożliwia rozgrywki.



Producent zadbał też o to, aby granie na tym smartfonie było nie tylko płynne, ale także efektowne. Wyposażono go bowiem w wyświetlacz OLED, który może pochwalić się oceną DisplayMate A+ oraz parametrami Delta E = 0,30 i JNCD = 0,18. Ekran odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz i śledzi dotyk z prędkością 480 Hz, a do tego cechuje się współczynnikiem kontrastu 500000:1.

Ponadto wyświetlacz obsługuje technologie HDR10+ i MEMC, zapewnia wsparcie dla palety kolorów DCI-P3 i jest pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus. Warto jeszcze dodać że ekran ma przekątną 6,67 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli oraz okrągły otwór w górnej części, w którym umieszczono 20 Mpix aparat z sensorem Sony IMX596.

Na tyle są zaś trzy aparaty: 64 Mpix z matrycą Sony IMX686 (1,73″), 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 120° i 2 Mpix do zdjęć makro. Na bocznej krawędzi znajdują się z kolei cztery dodatkowe klawisze, przydatne podczas grania. Co ciekawe, dwa z nich mogą schować się w ramce. Specjalnie z myślą o graczach opracowano też nowy, X-osiowy silnik wibracyjny, który zajmuje powierzchnię 560 mm3 i prawdopodobnie jest największym silnikiem w Androidzie.

Ponadto Redmi K50 Gaming Edition oferuje czteroelementowe głośniki stereo z dźwiękiem JBL i Dolby Atmos oraz certyfikatem Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless, a także m.in. czujnik światła 360°, modem 5G, WiFi 6, moduł NFC, port podczerwieni i dual SIM. Smartfon fabrycznie ma wgrane MIUI 13. Urządzenie ma wymiary 162,5×76,7×8,5 mm i waży 210 gramów.

Cena Redmi K50 Gaming Edition:

8 GB/128 GB – 3299 juanów (równowartość ~2060 złotych),

12 GB/256 GB – 3599 juanów (~2250 złotych),

12 GB/256 GB – 3899 juanów (~2430 złotych).

Ostatnia z ww. konfiguracji będzie dostępna również w edycji AMG F1, ale w bardzo ograniczonej liczbie, bo do sprzedaży trafi tylko 10000 egzemplarzy na całym świecie (co zwiastuje globalną premierę tego modelu). Od podstawowej różni się ona designem (ma logo Mercedesa na obudowie) oraz zawartością zestawu sprzedażowego – do tej wersji Xiaomi dodaje ładowarkę 120 GaN (zamiast standardowej) i kabel o długości 1 metra (vs 1,5 metra w regularnym wariancie) zakończony z obu stron złączem USB-C.