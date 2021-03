Xiaomi Mi MIX powrócił w wielkim stylu – Xiaomi wchodzi w segment składanych smartfonów! Oto Mi MIX Fold

Seria Xiaomi Mi MIX od samego początku wysoko ustawiła poprzeczkę. Ostatni smartfon z tej serii, Xiaomi Mi MIX Alpha, niestety nie trafił do sprzedaży, ale najnowszy Xiaomi Mi MIX Fold nie powinien podzielić jego losu. To sprzęt, który ma podbić serca klientów o nietypowych wymaganiach.

Specyfikacja Xiaomi Mi MIX Fold

Wewnętrzny ekran ma przekątną 8,01 cala i obsługuje technologię Dolby Vision. Warto też zauważyć, że nie ma żadnego otworu ani wycięcia. Rozdzielczość wyświetlacza to 2K (2480×1860 pikseli), co przekłada się na 387 ppi. Ponadto obsługuje on format HDR10+ i wyświetla ponad miliard kolorów.

Xiaomi Mi MIX Fold (źródło: Xiaomi)

Na zewnątrz znajduje się natomiast ekran o przekątnej 6,52 cala z okrągłym otworem w lewym górnym rogu na aparat. Wyświetlacz ma rozdzielczość 2520×840 pikseli i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Ponadto w jego przypadku też zastosowano technologię Dolby Vision dla poprawy jakości wyświetlanych treści.

źródło: Xiaomi

Składany smartfon Xiaomi ma również cztery głośniki stereo harman / kardon, które mają zapewnić doskonały dźwięk bez względu na to, w jakiej orientacji użytkownik trzyma ten sprzęt.

Xiaomi uważa, że składany smartfon Xiaomi Mi MIX Fold sprawdzi się najlepiej jako narzędzie do pracy, ponieważ pozwala zwiększyć produktywność. Na dużym wyświetlaczu zmieści się bowiem więcej treści niż na smartfonie, a wciąż można go zmieścić (po złożeniu) w kieszeni.

Xiaomi przygotowało też ciekawe rozwiązanie – wystarczy wcisnąć odpowiedni klawisz i wszystko jest natychmiast wyłączane (ekrany, głośniki i tak dalej). Ma to zapewnić bezpieczeństwo danych – użytkownik natychmiast będzie mógł uniemożliwić ich podejrzenie/usłyszenie przez osobę postronną.

składany smartfon Xiaomi (źródło: Xiaomi)

Składany smartfon Xiaomi ma też być bardzo wytrzymały. Według deklaracji, Xiaomi Mi MIX Fold może być złożony nawet milion razy, podczas gdy standardem w przypadku składanych urządzeń jest „zaledwie” 200 tysięcy. Producent zastosował także specjalne rozwiązania konstrukcyjne, mające uniemożliwić przełamanie tego sprzętu na pół.

Specyfikacja Xiaomi Mi MIX Fold obejmuje również akumulator o pojemności 5020 mAh, który można ładować z mocą 67 W, a także procesor Qualcomm Snapdragon 888 z modemem 5G i obsługą WiFi 6. Co ciekawe, w środku urządzenia jest też „mini poduszka powietrzna”, która ma usprawnić chłodzenie i odprowadzanie ciepła.

źródło: Xiaomi

Pierwszy składany smartfon Xiaomi oferuje też aparat główny o rozdzielczości 108 Mpix oraz funkcję 30x przybliżenia i możliwość wykonywania zdjęć makro. Producent zastosował w tym modelu płynną soczewkę, dzięki czemu jeden aparat może służyć zarówno jako teleobiektyw, jak i „oczko” do wykonywania zdjęć (tele)makro.

Dodatkowo pracę aparatu wspiera autorski procesor przetwarzania obrazu Surge C1.

źródło: Xiaomi

Cena Xiaomi Mi MIX Fold, dostępność

Cena Xiaomi Mi MIX Fold 12 GB/256 GB została ustalona na 9999 juanów (równowartość ~6200 złotych). Wersja 12 GB/512 GB ma zaś kosztować 10999 juanów (~6800 złotych).

Ponadto w sprzedaży pojawi się specjalna edycja z ceramiczną obudową w konfiguracji 16 GB/512 GB za 12999 juanów (~8000 złotych).