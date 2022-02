Mówi się, że niezbadane są wyroki boskie. Parafrazując, nigdy nie wiadomo, co wymyśli Xiaomi i jak bardzo to wszystkich zaskoczy. Oficjalna premiera Redmi 10 2022 jest nie lada niespodzianką, biorąc pod uwagę to, jak bardzo model ten… nie różni się od swojego pierwowzoru.

Xiaomi Redmi 10 2022 oficjalnie. Najbardziej zaskakująca premiera 2022 roku

Nie jest to pierwszy raz, kiedy producent odświeża starszy model. Tak było m.in. z Redmi Note 8, aczkolwiek w jego przypadku wprowadzono istotne zmiany względem pierwowzoru, na czele z nowym procesorem. Tutaj różnic jest jednak jak na lekarstwo, dlatego premiera tego smartfona jest zaskakująca.

Nie trzeba nawet używać wszystkich palców u jednej ręki, aby wymienić różnice pomiędzy nowym modelem a oryginałem, ponieważ są tylko dwie. Pierwsza to brak wersji z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, natomiast druga to tacka z hybrydowym dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD), podczas gdy Redmi 10 ma szufladę z trzema slotami (2x nano SIM + microSD).

Tak, to by było na tyle – pozostała specyfikacja w obu przypadkach jest identyczna. Redmi 10 2022, podobnie jak oryginał, będzie dostępny w konfiguracjach z 4 GB RAM LPDDR4X i 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu eMMC. Oba smartfony mają też takie same wymiary i wagę – kolejno 161,95×75,53×8,92 mm i 181 gramów.

Jeden i drugi model ma również procesor MediaTek Helio G88 (2x 2,0 GHz + 6x 1,8 GHz; 12 nm) z grafiką Arm Mali-G52 bez modemu 5G oraz akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 18 W (przez port USB-C) i zwrotnego 9 W. W zestawie producent dodaje zasilacz o mocy 22,5 W.

Oba modele mają również identyczne aparaty – jeden 8 Mpix z przysłoną f/2.0 na przodzie oraz cztery na tyle: 50 Mpix (f/1.8), 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem o kącie widzenia 120°, 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Ponadto jeden i drugi oferuje m.in. czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), moduł NFC, radio FM, podwójne głośniki, port podczerwieni i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Redmi 10 2022 i jego pierwowzór mają także takie same wyświetlacze o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (405 ppi) z adaptacyjną funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 45, 60 i 90 Hz oraz szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Cena Redmi 10 2022 nie została podana. Nie wiadomo, czy nowy-stary smartfon Xiaomi trafi do sprzedaży w Polsce, ale na pewno będzie dostępny na rynku globalnym.