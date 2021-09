Redmi Note 8 2021 trafił do sprzedaży. Nie wiem, czy taka cena wystarczy

Redmi Note 8 2021 zadebiutował parę miesięcy temu i już wtedy spekulowaliśmy, że jego cena musi być naprawdę korzystna, żeby warto było się interesować zakupem tego modelu. Nareszcie smartfon trafił do oficjalnego sklepu producenta, ale mam wątpliwości czy sugerowana cena jest wystarczająco niska.

Pełną specyfikację Redmi Note 8 2021 poznaliśmy już w maju tego roku, więc sama dostępność modelu w sprzedaży jest raczej długo wyczekiwana niż niespodziewana. Tak naprawdę jedyne na co czekaliśmy, to cena – ta rzeczywiście jest nie najgorsza, ale nawet w obrębie oferty Redmi znajdą się mocni konkurenci.

Redmi Note 8 2021 – cena w Polsce

Smartfon Redmi Note 8 2021 pojawił się już na mi-home.pl, czyli w oficjalnym sklepie tego producenta w Polsce. Przy urządzeniu w każdej z trzech wersji kolorystycznych pojawia się kwota 699 złotych, choć za sprawą wyższej, przekreślonej kwoty zdawać by się mogło, że to tylko obniżka na start.

Standardowa cena ma rzekomo wynosić 799 złotych – pytanie, czy rzeczywiście trzeba będzie kiedyś tyle zapłacić, czy to jedynie zabieg, który ma usprawiedliwić umieszczenie obok zielonego banera nowość, krzykliwie czerwonego napisu promocja.

Redmi Note 8 2021 w mi-home.pl

Smartfon już teraz jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych – Moonlight White, Neptune Blue oraz Space Black, czyli białej, niebieskiej i czarnej. Wszystkie – bez zaskoczeń – zostały wycenione na tyle samo, czyli wspomniane wcześniej 699 złotych.

Gwoli ścisłości dodam, że póki co produkt [jest] tymczasowo niedostępny w punktach odbioru, niemniej możemy swobodnie dodać smartfon do koszyka i zwyczajnie kupić go z dostawą do domu.





Redmi Note 8 2021 we wszystkich wariantach kolorystycznych (fot. mi-home.pl)

W chwili pisania tego wpisu, smartfon jest dostępny wyłącznie na stronie producenta – jeszcze nie pojawił się w żadnym innym sklepie. Jeśli jesteście zainteresowani zakupem już teraz, to możecie to zrobić klikając tutaj.

Redmi Note 8 2021 ma mocną konkurencję – nawet wewnętrzną

Jak słusznie zauważył Grzesiek przy okazji premierowego wpisu, wycena smartfona odgrywa kluczową rolę przy ocenie jego opłacalności. Pewnym problemem może tu być nawet Redmi Note 9, który co prawda teraz kosztuje 699 złotych (a więc dokładnie tyle samo), ale zdarzały się promocje obniżające tę cenę o dodatkową stówę lub więcej.

Kartą przetargową modelu Redmi Note 8 2021 może być jednak pamięć RAM – mamy tu do czynienia z pamięcią w konfiguracji 4+64 GB. „Dziewiątka” może dla odmiany kusić mocniejszą baterią przy bardzo zbliżonych wymiarach – reszta parametrów jest wręcz bliźniacza. Z drugiej strony, Redmi Note 9 również występuje w konfiguracji z 4 GB pamięci RAM – z tym, że dorzuca 128 GB pamięci wewnętrznej zamiast 64. Fakt, ten wariant jest nieco droższy, ale aktualnie da się go kupić za 799 złotych.

Dopóki Redmi Note 8 2021 kosztuje tyle samo co Redmi Note 9 (a nawet, według strony producenta, mniej), to wewnętrzna konkurencja nie będzie aż taka straszna. Sprawy skomplikują się, jeśli rzeczywiście cena skoczy o 100 złotych w górę, a starszy model zostanie objęty promocją. Wtedy dodatkowy gigabajt pamięci operacyjnej może nie być wystarczającą kartą przetargową.