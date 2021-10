Android 12 wydany. Co nowego? Kiedy pojawi się aktualizacja?

Po kilku miesiącach beta testów, Google zadecydowało o wypuszczeniu dwunastej odsłony systemu Android dla Android Open Source Project, znanego szerzej jako AOSP. Do tej pory udostępnienie nowej wersji w tym projekcie wiązało się z wydaniem aktualizacji dla smartfonów z serii Pixel. Już wcześniej pojawiły się informacje o rozdzieleniu tych dwóch dat i, jak się okazuje, były one prawdziwe. Android 12 nie jest jeszcze dostępny nawet na smartfonach Google.

Android 12 – kiedy otrzymam aktualizację?

Gigant z Mountain View zapewnia, że Android 12 pojawi się w najbliższych tygodniach u pierwszych właścicieli smartfonów z serii Pixel, niebiorących udziału w beta testach. Google ma zamiar przeznaczyć jeszcze parę tygodni na dopracowanie kilku funkcji, które zostały przewidziane wyłącznie dla jego urządzeń. Prawdopodobną datą udostępnienia systemu na tych smartfonach jest 19 października. Tego dnia mają też zadebiutować Pixel 6 oraz Pixel 6 Pro.

Niemniej jednak, kod źródłowy systemu został już ukończony i udostępniony, a w najbliższym czasie pierwsi użytkownicy smartfonów (w pierwszej kolejności właściciele flagowców) otrzymają aktualizację. Według zapewnień Google, pierwsze urządzenia innych producentów, takich jak Samsung, OnePlus, Oppo czy Xiaomi, mają otrzymać nową wersję systemu jeszcze przed końcem 2021 roku.

Google podzieliło się także bardzo ciekawymi statystykami dotyczącymi beta testów. Według nich, przez ostatnich kilka miesięcy Android 12 był testowany przez ponad 225 tysięcy użytkowników. Przesłali oni ponad 50 tysięcy zgłoszeń dotyczących poprawy błędów i udoskonalenia najnowszych funkcji. A wśród nich znalazło się kilka bardzo ciekawych zmian.

Material You, czyli Android jeszcze bardziej Twój

Do największych nowości w nowej odsłonie Androida zdecydowanie należy Material You, czyli kolejna odsłona Material Design – języka projektowania, który zadebiutował wraz z Androidem 5.0 Lollipop w czerwcu 2014 roku.

Wraz z nim debiutuje również nowy silnik motywów o nazwie kodowej „monet”, który na podstawie tapety na ekranie głównym dostosowuje kolor wielu różnych elementów interfejsu oraz aplikacji Google. Inni deweloperzy też mogą zaimplementować obsługę nowego silnika, choć beneficjentami tej zmiany będą, póki co, wyłącznie użytkownicy smartfonów z serii Pixel, korzystający z Androida 12.

Oprócz dynamicznych kolorów w aplikacjach, Material You to zmiany w wyglądzie wielu kluczowych elementów interfejsu. Google pokusiło się o dopracowanie panelu powiadomień, ekranu blokady czy też systemu widżetów.

Tryb obsługi jedną ręką

Ekrany w smartfonach na przestrzeni ostatnich kilku lat zauważalnie się zmieniły. Niemal wszyscy producenci odeszli od tradycyjnych proporcji 16:9 i zaczęli stosować wyświetlacze o proporcjach 18:9 czy 20:9. I choć ma to swoje zalety, nawigowanie po urządzeniu za pomocą jednej ręki stało się utrudnione. Apple od wielu lat, a dokładniej od 2014 roku, kiedy zadebiutowały iPhone 6 oraz 6 Plus, oferuje funkcję nazwaną „Łatwy dostęp”, która obniża zawartość ekranu do jego połowy.

Google postanowiło dodać do Androida tryb obsługi jedną ręką, który działa w dokładnie ten sam sposób, co rozwiązanie dostępne w systemie iOS. Po włączeniu odpowiedniej opcji w ustawieniach i wykonaniu odpowiedniego gestu, zawartość wyświetlacza przesunie się w dół. Ta prosta w użyciu funkcja niesamowicie ułatwi korzystanie ze smartfona.

Nowe opcje prywatności

Google w Androidzie 12 zwiększa również nacisk na ustawienia prywatności. Nowe menu prywatności umożliwi łatwy podgląd dostępu do lokalizacji, kamery czy mikrofonu. Dzięki niemu będzie można sprawdzić, jakie aplikacje korzystają z tych uprawnień, jak często to robią, a nawet o której godzinie.

Dodatkowo, w panelu powiadomień oraz na pasku stanu pojawiły się wskaźniki informujące o wykorzystaniu kamery i mikrofonu przez aplikacje. Co więcej, udostępniono także nowe kafelki szybkich ustawień, dzięki którym można szybko zablokować dostęp do tych funkcji urządzenia. Blokada dotyczy wszystkich aplikacji znajdujących się na smartfonie.

Zmian jest o wiele więcej

Wyżej wymienione nowości to jedynie garstka zmian, jakie przynosi Android 12. Zarówno tych widocznych gołym okiem, jak i znajdujących się pod maską jest o wiele więcej. W ciągu najbliższych kilku tygodni będą mogli przekonać się o tym użytkownicy niektórych smartfonów, a także fani nieoficjalnych modyfikacji.